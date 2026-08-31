Vitézy Dávid szerint minden mérföldkő teljesült, kezdődhetnek a fejlesztések

A közlekedési és beruházási miniszter szerint nagy lépés volt a májusi megállapodás az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel, azonban már akkor is jelezte a kormány, hogy a munka még csak most kezdődik. Vitézy Dávid ugyanakkor jelezte, hogy hazánk minden mérföldkövet teljesített azóta, így megnyílik az út az 5500-6000 milliárd forint EU-s forrás hazahozatalára.

Vitézy Dávid szerint minden mérföldkő teljesült, jöhetnek az EU-s pénzek

Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

„Amikor májusban megkötötte a politikai megállapodást Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, első perctől azt mondtuk, a munka java még most jön. Amire a többi 26 tagállamnak évei voltak, nekünk 3 hónapunk maradt augusztus végéig” – írta közösségi oldalán a miniszter.

Vitézy kiemelte, hogy a megállapodás után azzal bízta meg Magyar Péter, hogy egyetlen euró cent forrás se ragadjon be, ehhez azonban komplex munkára volt szükség. „Az elmúlt két hónapban megállás nélkül dolgoztunk a minisztériumok, az intézmények, az önkormányzatok, az Országgyűlés. Az összehangolt munka nyomán száz fölötti új jogszabály született, számos projektet indítottunk útjára vagy fejeztünk be” – nyomatékosította Vitézy. A miniszter szerint ugyanakkor a munka kifizetődött, mert hazánk sikeresen teljesítette az összes mérföldkövet, így pedig érkezhetnek a források.

Az elmúlt három hónapban rengeteg ember munkája kellett ahhoz, hogy a helyreállítási alap eddig befagyasztott pénzeit felszabadítsuk és hazahozva Magyarország fejlesztésére fordíthassuk. A feszített jogalkotási munkával, új intézmények létrehozásával, új jogszabályok elfogadásával, korábbiak módosításával, vagyis lényegében a korrupcióellenes jogszabályok elfogadásával rácáfoltunk nem csak azokra, akik az uniós pénzek beragadásának drukkoltak, de azokra is, akik bár optimisták voltak, de nem hittek abban, hogy 10 milliárd eurónyi RRF-forrást meg lehet szerezni

– fogalmazott.

Vitézy szerint ugyan a májusban kötött megállapodás siker volt, az igazi munka csak ezután, a szupermérföldkövek teljesítésével kezdődött. „Először le kellett tárgyalni, hogy mit kell megoldanunk, hogy elérhetővé váljanak a források, utána a tárgyalásokban rögzített feladatokat kellett elvégeznünk. Ez a munka ért most véget, és ez hatalmas siker nem csak a kormány és az Országgyűlés számára, hanem minden magyar embernek”.

A miniszter szerint a következő lépés a fejlesztések kijelölése, hiszen a pénzek hazahozatala még önmagában nem elég. Ezekből olyan fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyek hosszútávon is az ország gyarapodását szolgálják. A fejlesztések tekintetében Vitézy szerint a kormány négy nagy irányt jelölt ki. „Az uniós források felhasználásával úgy tudunk fejlesztésekre költeni, hogy nem kell elvenni sehonnan”.

A négy fejlesztésre kijelölt terület között van a Baross Gábor Terv, amely megállítja a vasúti közlekedés leszakadását, a lakhatási válság kérdése, amely ellen új megfizethető bérlakásokkal akar harcolni a kormány. Emellett komplex vízügyi fejlesztések is várhatóak a forrásokból, valamint az ország energiabiztonságának fejlesztése is a tervek között van. „Az uniós források felhasználásával Magyarország a leszakadás évei után újra a fejlesztés útjára léphet, és felzárkózhat a régiós országokhoz” – zárta bejegyzését a tárcavezető.