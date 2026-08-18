Óriási összeget szerzett vissza Vitézy Dávid a Mohácsi híd kivitelezőjétől

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán azt írta, hogy a kivitelező két nappal a választások előtt 94,3 milliárd forintos előleget kapott Lázár János döntése nyomán. A miniszter szerint a beruházás nem áll le, ugyanakkor a több mint 76 milliárdos többletköltség ügyében is lépéseket terveznek.

Vitézy Dávid közölte, hogy a Duna Aszfalt 59 milliárd forint előleget fizet vissza a Mohácsi híd beruházásából. A hídépítés közben tovább folytatódik.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Vitézy Dávid: 59 milliárd forintot fizet vissza a Duna Aszfalt

A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a Duna Aszfalt 59 milliárd forintot utal vissza a Mohácsi híd építésére korábban kifizetett előlegből. A miniszter azt írta, a vállalat két nappal a választások előtt összesen 94,3 milliárd forint előleghez jutott Lázár János döntése nyomán.

Vitézy Dávid szerint a finanszírozási feltételeket korábban úgy módosították, hogy a kivitelező a korábbi 20 százalék helyett 98 százalékos előlegre legyen jogosult. Állítása alapján az 59 milliárd forintos rész mögött még nem állt megfelelő műszaki teljesítés, ezért erről most külön megállapodás született a Duna Aszfalttal.

Folytatódik a Mohácsi híd beruházása

A miniszter azt is közölte, hogy a Mohácsi híd beruházása nem áll le. A projekt eredeti, közel 371 milliárd forintos költsége szerinte 451 milliárdra nőtt, miután további útszakaszok és kapcsolódó létesítmények kerültek bele. Vitézy szerint a bővítés részeként közel húsz kilométernyi alföldi útszakaszt terveztek kétszer kétsávosra, új csomópontokkal és egyéb kapcsolódó fejlesztésekkel.

Vitézy szerint a kormány a több mint 76 milliárd forintos többletköltség ügyében is további lépéseket tesz. Hangsúlyozta, hogy a hídépítés folytatódik, ugyanakkor a közpénz felhasználásánál a tényleges műszaki teljesítéshez kötött elszámolást akarják érvényesíteni.

Fontos bejelentés tett Vitézy Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közleménye szerint megkezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal magyar szakaszán a személyszállításhoz szükséges vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. A jelenleg zajló sötétüzemi tesztek sikeressége esetén a beruházás gyakorlatilag elkészülhet, és elindulhat a személyszállítás a vonalon.