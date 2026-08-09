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vitézy dávid

Vitézy Dávid felülvizsgáltatja a MÁV zöldkezelési gyakorlatát a zuglói fapusztítás után

15 órája
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A zuglói fapusztítás nyomán felülvizsgálják a MÁV zöldkezelési gyakorlatát, és lesz külön főtájépítésze a vasúttársaságnak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy a tárcája több mint 2000 milliárd forintnyi vasútfejlesztést indíthat el ténylegesen.
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Újra kell gondolni a vasút menti zöldterületek kezelését. Az elmúlt napokban sok jogos kérdés merült fel a zuglói vasútmenti fakivágásokkal kapcsolatban. A munkálatokat leállíttatták és átfogó szakmai felülvizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a MÁV zöldkezelési gyakorlatáról. 

Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv kapcsán tartott sajtótájékoztató, Magyar Péter, Vitézy Dávid, 2026.07.22
Vitézy Dávid – Fotó: Origo

Történetében először főtájépítészt keresnek a MÁV-csoporthoz. A miniszter szerint a gyakorlatban egy töltés oldalában álló fa egészen más kockázatot jelent, mint egy sík területen álló, a vágányra ténylegesen rádőlni képes fa. A jelenlegi szabályozás nem tesz különbséget ezek között. Ezért felülvizsgálják azokat a szabályokat, amelyek ma már indokolatlan fakivágásokhoz vezethetnek. 

Zuglóban a Mexikói úti töltés mentén kivágták a fákat és a növényzetet – Fotó: Facebook/XIV. kerület Zugló (Kiss Gábor)

Vitézy Dávid: Indulhatnak a vasútfejlesztések, megjelent a kormányhatározat 

A miniszter közölte azt is: megjelent a Magyar Közlönyben a kormányhatározat, indulhatnak a vasútfejlesztések. A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítja meg a magyar kötöttpályás közlekedést. Ennek legfontosabb finanszírozási pillére az IKOP Plusz, amely a jelenlegi uniós ciklusban 1406 milliárd forintot biztosít a fejlesztésekre, a következő uniós ciklus projektjeire pedig további 950 milliárd forintnyi kötelezettségvállalás áll rendelkezésre mostantól, így a tárca több mint 2000 milliárd forintnyi vasútfejlesztést indíthat el ténylegesen – tudatta a miniszter.

A program részeként 

  • fejlesztik a Budapest–Veresegyház–Vác és a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonalat
  • megújul a budapesti HÉV-hálózat
  • folytatódnak a budapesti elővárosi vasútfejlesztések.  

Országszerte új beruházások indulnak: 

  • elkezdődik a Debreceni Nagyállomás rekonstrukciójának előkészítése
  • a Debrecen–Nyíregyháza vasútvonal korszerűsítése
  • a miskolci és a szegedi fővonal 160 km/h sebességre fejlesztése, a pécsi fővonal átépítésének előkészítése
  • új intermodális közlekedési csomópontok épülnek
  • meghosszabbodhat az M3-as metró
  • megépülhet a pesti és budai fonódó villamoshálózat folytatása
  • számos regionális vasúti pálya és állomás korszerűsítése indul el.

A program része a vidéki villamosítatlan vonalak közül a nagyobb megyeszékhelyek felé közlekedők esetén új, akkumulátoros motorvonatok beszerzése is, többek között Salgótarján vagy Szekszárd felé.

A Baross Gábor Terv részeként ezzel együtt új InterCity-szerelvények, új HÉV-járművek, állomásfelújítások, pályarekonstrukciók, elővárosi vasútfejlesztések, a lassújelek felszámolása, Budapest és a vidéki nagyvárosok kötöttpályás hálózatának fejlesztése, valamint a nemzetközi vasúti kapcsolatok megerősítése is megvalósulhat.

 

 

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