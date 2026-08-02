Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezeljük – írta közösségi oldalán Gajdos László Élő környezetért felelős miniszter.

Néhány településen még lehetnek vízellátási gondok, Pakson a helyieknek is komoly nehézséget okoz az erőmű leállása A képen: Paks, Duna folyó

Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

A tárcavezető hozzátette, hogy „az elmúlt napok rendkívüli hősége következtében a napi vízfogyasztás több mint 25 százalékkal emelkedett meg, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. A felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás.”

Több helyen okozott gondot a vízhiány



Amint arról korábban beszámoltunk, az elmúlt napokban több településen is vízkorlátozást rendeltek el és több helyen egy időre megszűnt a vezetékes ivóvíz szolgáltatás.

Szada volt az első olyan település, ahol a hálózat túlterhelése miatt egy ideig nem volt vezetékes ivóvíz és Szentendre egyes részein is több ezer ember maradt víz nélkül.

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. ma azt közölte, hogy teljes működési területén jelenleg zavartalan a vízszolgáltatás, azonban a locsolás és „minden más nem létfontosságú vízfelhasználás” továbbra is tilos.