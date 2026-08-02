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ivóvíz

Néhány településen még lehetnek vízellátási gondok, Pakson a helyieknek is komoly nehézséget okoz az erőmű leállása

51 perce
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Az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint 10-20 olyan település van, ahol problémák lehetnek a vízellátással. Pakson több ezren maradhatnak melegvíz nélkül.
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ivóvízpaksvízfogyasztáshőség

Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezeljük – írta közösségi oldalán Gajdos László Élő környezetért felelős miniszter.

Néhány településen még lehetnek vízellátási gondok, Pakson a helyieknek is komoly nehézséget okoz az erőmű leállása A képen: Paks, Duna folyó Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság
Néhány településen még lehetnek vízellátási gondok, Pakson a helyieknek is komoly nehézséget okoz az erőmű leállása A képen: Paks, Duna folyó
Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

A tárcavezető hozzátette, hogy „az elmúlt napok rendkívüli hősége következtében a napi vízfogyasztás több mint 25 százalékkal emelkedett meg, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. A felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás.”

Több helyen okozott gondot a vízhiány


Amint arról korábban beszámoltunk, az elmúlt napokban több településen is vízkorlátozást rendeltek el és több helyen egy időre megszűnt a vezetékes ivóvíz szolgáltatás.

Szada volt az első olyan település, ahol a hálózat túlterhelése miatt egy ideig nem volt vezetékes ivóvíz és Szentendre egyes részein is több ezer ember maradt víz nélkül. 

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. ma azt közölte, hogy teljes működési területén jelenleg zavartalan a vízszolgáltatás, azonban a locsolás és „minden más nem létfontosságú vízfelhasználás” továbbra is tilos. 

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Pakson több ezer ember maradhat melegvíz nélkül

„Zuhanyzókonténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt melegvíz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat” – tájékoztatta a Duna-parti város polgármestere vasárnap az MTI-t.

Heringes Anita közölte: Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz-szolgáltatás 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény esetében.

„Az erőmű teljes leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt így mintegy hatezer ember maradhat melegvíz nélkül a tizenhétezres városban, ezért az önkormányzat a napok óta egyeztetéseket folytat, hogy a lehető legtöbb embernek tudjon segíteni”  mondta a városvezető, hozzátéve:

első körben két női és két férfi zuhanykonténert állítanak szolgálatba a lakótelepek mellett, ezek számát pedig igény esetén egy napon belül növelni tudják. Emellett villanybojlereket szereltek, illetve szerelnek fel hétfőn azokba a közintézményekbe - idősek otthonába, bölcsődébe, közétkeztetést kiszolgáló intézményekbe - amelyeket alapesetben kizárólag távhős melegvízzel látnak el.

Emellett megnyitják a paksiak előtt azokat a közintézményeket is, amelyek zuhanyzóval rendelkeznek, de nem az erőműtől kapják a meleg vizet. 

Azokat a melegvízszolgáltatás nélkül maradókat, akik mozgásukban korlátozottak,  szükség esetén a családsegítő szolgálat munkatársai átmenetileg idősek otthonába szállítják.

A közösségi oldalakon is elindultak lakossági kezdeményezések is, amelynek eredményeként családi házas övezetekben élők ajánlanak fel zuhanyzási lehetőséget Pakson, a távhős lakásokban élők számára.

 

 

 

 

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