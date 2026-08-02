Néhány településen még lehetnek vízellátási gondok, Pakson a helyieknek is komoly nehézséget okoz az erőmű leállása

Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezeljük – írta közösségi oldalán Gajdos László Élő környezetért felelős miniszter.
A tárcavezető hozzátette, hogy „az elmúlt napok rendkívüli hősége következtében a napi vízfogyasztás több mint 25 százalékkal emelkedett meg, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. A felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás.”
Több helyen okozott gondot a vízhiány
Amint arról korábban beszámoltunk, az elmúlt napokban több településen is vízkorlátozást rendeltek el és több helyen egy időre megszűnt a vezetékes ivóvíz szolgáltatás.
Szada volt az első olyan település, ahol a hálózat túlterhelése miatt egy ideig nem volt vezetékes ivóvíz és Szentendre egyes részein is több ezer ember maradt víz nélkül.
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. ma azt közölte, hogy teljes működési területén jelenleg zavartalan a vízszolgáltatás, azonban a locsolás és „minden más nem létfontosságú vízfelhasználás” továbbra is tilos.
Pakson több ezer ember maradhat melegvíz nélkül
„Zuhanyzókonténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt melegvíz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat” – tájékoztatta a Duna-parti város polgármestere vasárnap az MTI-t.
Heringes Anita közölte: Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz-szolgáltatás 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény esetében.
„Az erőmű teljes leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt így mintegy hatezer ember maradhat melegvíz nélkül a tizenhétezres városban, ezért az önkormányzat a napok óta egyeztetéseket folytat, hogy a lehető legtöbb embernek tudjon segíteni” mondta a városvezető, hozzátéve:
első körben két női és két férfi zuhanykonténert állítanak szolgálatba a lakótelepek mellett, ezek számát pedig igény esetén egy napon belül növelni tudják. Emellett villanybojlereket szereltek, illetve szerelnek fel hétfőn azokba a közintézményekbe - idősek otthonába, bölcsődébe, közétkeztetést kiszolgáló intézményekbe - amelyeket alapesetben kizárólag távhős melegvízzel látnak el.
Emellett megnyitják a paksiak előtt azokat a közintézményeket is, amelyek zuhanyzóval rendelkeznek, de nem az erőműtől kapják a meleg vizet.
Azokat a melegvízszolgáltatás nélkül maradókat, akik mozgásukban korlátozottak, szükség esetén a családsegítő szolgálat munkatársai átmenetileg idősek otthonába szállítják.
A közösségi oldalakon is elindultak lakossági kezdeményezések is, amelynek eredményeként családi házas övezetekben élők ajánlanak fel zuhanyzási lehetőséget Pakson, a távhős lakásokban élők számára.