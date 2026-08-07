A locsolás miatt jelentgették egymást a kalocsaiak, megszólalt a polgármester

A tartós hőség és az aszály miatt a vízhasználat a szomszédok között is vitákat okozott Kalocsán. Bagó Zoltán Facebook-bejegyzésben igyekezett elejét venni a felesleges bejelentéseknek, és emlékeztette a lakosságot arra, hogy nem minden kerti locsolás szabálytalan.

A vízhasználat miatt érkező bejelentésekre reagált Dr. Bagó Zoltán, Kalocsa polgármestere (Forrás: Facebook/Dr. Bagó Zoltán)

A polgármester tisztázta a vízhasználat szabályait

A városvezető egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a helyieknek:

Tisztelettel kérem, hogy ne jelentgessék fel egymást se a rendőrségnél, se az önkormányzatnál feleslegesen”

– írta közösségi oldalán.