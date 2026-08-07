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vízhasználat

A locsolás miatt jelentgették egymást a kalocsaiak, megszólalt a polgármester

23 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Kerti locsolás miatt érkező bejelentésekre reagált közösségi oldalán Bagó Zoltán, Kalocsa polgármestere. A városvezető arra kérte a helyieket, hogy ne jelentsék fel egymást feleslegesen, egyúttal tisztázta a fúrt kutakból történő vízhasználat szabályait.
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A tartós hőség és az aszály miatt a vízhasználat a szomszédok között is vitákat okozott Kalocsán. Bagó Zoltán Facebook-bejegyzésben igyekezett elejét venni a felesleges bejelentéseknek, és emlékeztette a lakosságot arra, hogy nem minden kerti locsolás szabálytalan.

vízhasználat
A vízhasználat miatt érkező bejelentésekre reagált Dr. Bagó Zoltán, Kalocsa polgármestere (Forrás: Facebook/Dr. Bagó Zoltán)

A polgármester tisztázta a vízhasználat szabályait

A városvezető egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a helyieknek:

Tisztelettel kérem, hogy ne jelentgessék fel egymást se a rendőrségnél, se az önkormányzatnál feleslegesen”

 – írta közösségi oldalán.

 

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Bagó Zoltán azt is tisztázta, hogy fúrt kútból bárhol és bármilyen növényt lehet locsolni, amennyiben a tulajdonos betartja a vonatkozó jogszabályokat, valamint az esetlegesen elrendelt helyi vízkorlátozásokat.

A polgármester bejegyzéséből kiderült: önmagában a kert öntözése még nem jelenti azt, hogy valaki szabályt sért. A városvezető egyben arra kérte a kalocsaiakat, hogy a rendőrség vagy az önkormányzat értesítése előtt győződjenek meg arról, valóban tiltott vízhasználat történik-e.

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