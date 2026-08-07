A locsolás miatt jelentgették egymást a kalocsaiak, megszólalt a polgármester

A tartós hőség és az aszály miatt a vízhasználat a szomszédok között is vitákat okozott Kalocsán. Bagó Zoltán Facebook-bejegyzésben igyekezett elejét venni a felesleges bejelentéseknek, és emlékeztette a lakosságot arra, hogy nem minden kerti locsolás szabálytalan.
A polgármester tisztázta a vízhasználat szabályait
A városvezető egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a helyieknek:
Tisztelettel kérem, hogy ne jelentgessék fel egymást se a rendőrségnél, se az önkormányzatnál feleslegesen”
– írta közösségi oldalán.
Bagó Zoltán azt is tisztázta, hogy fúrt kútból bárhol és bármilyen növényt lehet locsolni, amennyiben a tulajdonos betartja a vonatkozó jogszabályokat, valamint az esetlegesen elrendelt helyi vízkorlátozásokat.
A polgármester bejegyzéséből kiderült: önmagában a kert öntözése még nem jelenti azt, hogy valaki szabályt sért. A városvezető egyben arra kérte a kalocsaiakat, hogy a rendőrség vagy az önkormányzat értesítése előtt győződjenek meg arról, valóban tiltott vízhasználat történik-e.