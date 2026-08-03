Vízhiány és hőség: jön az öt legnehezebb nap, így alakítja át a rendkívüli helyzet a mindennapokat

— A Paksi Erőmű teljes leállítására egyelőre nem volt szükség. Erről a Duna apadásának függvényében, a szigorú biztonsági előírások betartásával az erőmű vezetése dönt, és ad majd tájékoztatást. Az erőmű a leállítását követően átáll az előírt hűtési eljárásra a nukleáris biztonság teljes körű garantálása érdekében – közölte vasárnap esti közleményében a Védelmi Munkacsoport.
A munkacsoport azt is közölte, hogy egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére. „Ez annak köszönhető, hogy eddig több mint háromszáz vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását, összesen 400 MW-tal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős, önkorlátozó cégek köréhez” – írták közleményükben, amelyben arról is tájékoztattak, hogy a MÁV hétfőn és kedden 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást.
A takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, a kormány megköszöni a felelős magatartást, az összefogást.
– hangsúlyozták, hozzátéve: „A szakemberek a következő napokra nem várnak olyan mennyiségű csapadékot a Duna vízgyűjtő területén, ami rövid távon lehetővé tenné a Paksi Erőműben a teljes kapacitású újraindítást. Ezért továbbra is indokolt az áramfelhasználás átütemezése a késő délutáni, kora esti órákról, legyen szó a klímaberendezések használatáról vagy az elektromos gépkocsik töltéséről.” A munkacsoport üléséről Magyar Péter is beszámolt Facebook-oldalán.
A paksi leállás tovább tarthat, mint gondolnánk
„Lehet, hogy több mint egy hónapig fog állni a paksi erőmű, erre is lelkileg készülnünk kell. Ezen túl kell lennünk, le kell vonni a tanulságokat. Talán könnyebb lesz elfogadtatni azokkal is, akik eddig klímaszkeptikusak voltak, vagy azt gondolták, hogy a Kárpát-medence majd kivonhatja magát ezek alól a problémák alól – emelte ki a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorának adott interjúban, amelyben azt is hangsúlyozta:
Nem kell elrendelni a kötelező fogyasztáscsökkentést.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Facebook-oldalán azt közölte:
„Magyarország villamosenergia-rendszere továbbra is stabilan működik. A szakemberek gyors és összehangolt munkájának köszönhetően ismét teljes kapacitással termel a százhalombattai Dunamenti Erőmű helyreállított egysége, így 380 megawattnyi hazai termelőkapacitás tért vissza a rendszerbe.” Kapitány István vasárnapi bejegyzésében úgy fogalmazott:
A következő öt nap lesz a legnehezebb: Paks várhatóan egyáltalán nem fog termelni, miközben akár 40 fokos hőség következik. A legkritikusabb időszak továbbra is 17 és 22 óra között lesz.
A miniszter arra kért mindenkit, hogy a mosást, a mosogatást, az elektromos autó töltését, a villanybojler felfűtését és más nagyobb fogyasztást lehetőség szerint időzítse napközbenre vagy késő estére. Hozzátette:
A MAVIR, az MVM, az erőművek, a hálózati társaságok és az energiaszolgáltatók munkatársai folyamatosan dolgoznak azon, hogy az ország ellátása Paks teljes kiesése mellett is stabil maradjon.
A szolgáltatók is takarékoskodnak
Kapitány István Facebook-oldalán azt is közölte, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség is a fogyasztás visszafogását célzó intézkedésekről döntött: a szervezet tagvállalatai zárás után tovább csökkentik a világítást, felülvizsgálják irodai működésüket, mérséklik a kritikus időszak energiafelhasználását, és ahol lehetséges, támogatják az otthoni munkavégzést.
Mindezt úgy végzik, hogy az élelmiszerellátás, az áruk biztonságos hűtése és a vásárlók kiszolgálása folyamatos maradjon.
A Magyar Fürdőszövetség a következő tíz napra az elektromos szaunák és gőzkamrák leállítását, az energiaigényes élményelemek esti szüneteltetését, a dekorációs világítás csökkentését és a háttérfolyamatok csúcsidőn kívülre szervezését javasolta. A fürdők az öntözést is mérséklik, miközben a vízminőség és a közegészségügyi biztonság érdekében fenntartják a szükséges medencevíz-forgatást.
Rendkívüli helyzet, rendkívüli egyeztetés
Egyeztetésre hívta a parlamenti frakciók vezetőit Forsthoffer Ágnes, aki személyes tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint az arra adott kormányzati válaszokról.
A köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorló házelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy hétfőn egyeztetést tartanak a parlamenti pártok frakcióvezetőivel a rendkívüli helyzetről. A megbeszélésen a frakcióvezetőknek lehetőségük lesz arra is, hogy kérdéseket intézzenek a miniszterelnökhöz.
Egy ilyen fokú, rajtunk kívülálló válsághelyzet során a védekezés sikeréhez elengedhetetlen a nemzeti egység és az őszinte párbeszéd a társadalom és a politikai élet minden szereplőjével”
– mondta Magyar Péter, aki szintén takarékos energiafelhasználásra kérte a nagyfogyasztókat és a lakosságot.
A Fidesz ott lesz a Forsthoffer Ágnes által összehívott egyeztetésen. Várjuk a tájékoztatást az energiaválság kezelésére tervezett kormányzati intézkedésekről
– írta Bóka János Facebook-bejegyzésben, jelezve, hogy részt vesz az egyeztetésen, ahogyan Rétvári Bence is arról írt, KDNP ott lesz az ideiglenes köztársasági elnök által összehívott hétfői egyeztetésen.
Minden intézkedést meg kell tenni a magyar emberek érdekében! Köszönjük a védekezésben közreműködők és a magyar emberek kitartását
– fogalmazott Rétvári Bence. Később Forsthoffer Ágnes Facebook-oldalán közölte, hogy a miniszterelnök és minden frakcióvezető jelen lesz a hétfői egyeztetésen. Később a Mi Hazánk is jelezte részvételét.
Vízhiány, vízkorlátozás, homeoffice és módosult nyitvatartások
„Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezeljük” – jelentette be vasárnap közösségi oldalán Gajdos László Élő környezetért felelős miniszter, aki azt is közölte, hogy „az elmúlt napok rendkívüli hősége következtében a napi vízfogyasztás több mint 25 százalékkal emelkedett meg, ami jelentős terhelést rótt az ivóvízellátó rendszerre. A felhívásoknak, az önként vállalt vízhasználati korlátozásoknak és a locsolási tilalmak betartásának köszönhetően csökkent a vízfogyasztás.”
Bár a vezetékes vízszolgáltatás az ország jelentős részén zavartalan, több településen vízkorlátozás van érvényben. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. vasárnapi is arra figyelmeztetett, hogy a locsolás és „minden más nem létfontosságú vízfelhasználás” továbbra is tilos.
Zuhanyzókonténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt melegvíz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat
– jelentette be Heringes Anita, aki azt is közölte: Pakson az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz-szolgáltatás 2771 lakótelepi lakás és 181 közületi intézmény esetében.
Az erőmű teljes leállítását követően a távhőszolgáltatás érintettsége miatt így mintegy hatezer ember maradhat melegvíz nélkül a tizenhétezres városban, ezért az önkormányzat a napok óta egyeztetéseket folytat, hogy a lehető legtöbb embernek tudjon segíteni
– mondta a polgármester.
A tartós hőség miatt rendkívüli intézkedéseket javasolt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kisgyermekeket ellátó intézmények, a bölcsődék és óvodák számára.
A hőségriadó idejére rendkívüli zárva tartás lehetőségét ajánlották fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben a hűtés nem megoldott – tájékoztatott közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Augusztus 3-tól 5-ig az államigazgatás otthoni munkavégzésre áll át.
Az ügyfélszolgálatokon jövő héten is intézhetőek az adóügyek, de a NAV a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást a helyszínek adottságaihoz igazítja, a klimatizált, központi ügyfélszolgálatok azonban a normál rend szerint várják az ügyfeleket – közölte a NAV.