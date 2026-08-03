Vízhiány és hőség: jön az öt legnehezebb nap, így alakítja át a rendkívüli helyzet a mindennapokat

— A Paksi Erőmű teljes leállítására egyelőre nem volt szükség. Erről a Duna apadásának függvényében, a szigorú biztonsági előírások betartásával az erőmű vezetése dönt, és ad majd tájékoztatást. Az erőmű a leállítását követően átáll az előírt hűtési eljárásra a nukleáris biztonság teljes körű garantálása érdekében – közölte vasárnap esti közleményében a Védelmi Munkacsoport.

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A munkacsoport azt is közölte, hogy egyelőre nincs szükség kötelező energiafogyasztási korlátozás elrendelésére. „Ez annak köszönhető, hogy eddig több mint háromszáz vállalat jelentette be, hogy önként korlátozza energiafogyasztását, összesen 400 MW-tal, és várható további 270 cég csatlakozása a felelős, önkorlátozó cégek köréhez” – írták közleményükben, amelyben arról is tájékoztattak, hogy a MÁV hétfőn és kedden 17 és 22 óra között leállítja a vasúti teherszállítást.

A takarékos fogyasztásban nagy szerepe volt a lakosságnak is országszerte, a kormány megköszöni a felelős magatartást, az összefogást.

– hangsúlyozták, hozzátéve: „A szakemberek a következő napokra nem várnak olyan mennyiségű csapadékot a Duna vízgyűjtő területén, ami rövid távon lehetővé tenné a Paksi Erőműben a teljes kapacitású újraindítást. Ezért továbbra is indokolt az áramfelhasználás átütemezése a késő délutáni, kora esti órákról, legyen szó a klímaberendezések használatáról vagy az elektromos gépkocsik töltéséről.” A munkacsoport üléséről Magyar Péter is beszámolt Facebook-oldalán.

A paksi leállás tovább tarthat, mint gondolnánk

„Lehet, hogy több mint egy hónapig fog állni a paksi erőmű, erre is lelkileg készülnünk kell. Ezen túl kell lennünk, le kell vonni a tanulságokat. Talán könnyebb lesz elfogadtatni azokkal is, akik eddig klímaszkeptikusak voltak, vagy azt gondolták, hogy a Kárpát-medence majd kivonhatja magát ezek alól a problémák alól – emelte ki a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorának adott interjúban, amelyben azt is hangsúlyozta:

Nem kell elrendelni a kötelező fogyasztáscsökkentést.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Facebook-oldalán azt közölte: