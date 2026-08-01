Kritikus a helyzet Szentendrén, szigorú korlátozásokat vezettek be a vízhiány miatt

Érezhetően csökkent a vízhiány miatt kialakult terhelés a szentendrei hálózaton, miután a lakosság eleget tett a víztakarékosságra vonatkozó felhívásnak, a térségben azonban továbbra is harmadfokú vízhasználati korlátozás van érvényben – közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Tájékoztatása szerint a szolgáltatás teljes helyreállítása időigényes folyamat, a rengeteg légtelenítési feladat miatt a szolgáltatás helyreállása lassan halad, így csak fokozatosan tud visszaállni a normális vízszolgáltatás.
Csökkent a fogyasztás, de maradt a korlátozás a vízhiány miatt
Gajdos László arról számolt be, hogy a takarékossági felhívás hatására a reggeli fogyasztási adatok alapján jelentősen mérséklődött a vízfelhasználás Szentendrén, különösen Pismány környékén.
A miniszter tájékoztatott arról is, hogy egyes városrészekben
a mozgó lajtkocsis vízellátás mellett kilenc állandó ivóvíz-vételezési pontot alakítottak ki.
Ezek készleteit folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén újratöltik.
A Duna alacsony vízállása okozza a problémát
A kialakult helyzet hátterében a rendkívül alacsony dunai vízállás áll. Emiatt
a kutakból jelenleg mintegy 30 százalékkal kevesebb ivóvíz termelhető ki.
Eközben a nyári hőség miatt jelentősen megnőtt a vízigény, elsősorban a locsolások következtében, ami komoly terhelést jelentett a rendszer számára.
A Duna-menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) pénteken jelentette be, hogy a Pilisi-medence 14 településén harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe.
Segítséget kapott a térség
A miniszter kiemelte a vízügyi szolgáltatók együttműködését. A Fővárosi Vízművek és az Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt. több száz köbméter ivóvíz átadásával segítette a DMRV munkáját annak érdekében, hogy a térség biztonságos vízellátása fennmaradjon.
Gajdos László arra is figyelmeztetett, hogy az előrejelzések alapján
a következő két hétben nem várható olyan jelentős csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet.
Ezért továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a vízhasználati korlátozásokat, és lehetőség szerint takarékoskodjanak az ivóvízzel.