Kritikus a helyzet Szentendrén, szigorú korlátozásokat vezettek be a vízhiány miatt

Érezhetően csökkent a vízhiány miatt kialakult terhelés a szentendrei hálózaton, miután a lakosság eleget tett a víztakarékosságra vonatkozó felhívásnak, a térségben azonban továbbra is harmadfokú vízhasználati korlátozás van érvényben – közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Tájékoztatása szerint a szolgáltatás teljes helyreállítása időigényes folyamat, a rengeteg légtelenítési feladat miatt a szolgáltatás helyreállása lassan halad, így csak fokozatosan tud visszaállni a normális vízszolgáltatás.

Vízhiány Szentendrén: a mozgó lajtkocsis vízellátás mellett kilenc állandó ivóvíz-vételezési pont is megtalálható a városban (Fotó: Szajki Bálint)

Csökkent a fogyasztás, de maradt a korlátozás a vízhiány miatt

Gajdos László arról számolt be, hogy a takarékossági felhívás hatására a reggeli fogyasztási adatok alapján jelentősen mérséklődött a vízfelhasználás Szentendrén, különösen Pismány környékén.

A miniszter tájékoztatott arról is, hogy egyes városrészekben

a mozgó lajtkocsis vízellátás mellett kilenc állandó ivóvíz-vételezési pontot alakítottak ki.

Ezek készleteit folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén újratöltik.

A Duna alacsony vízállása okozza a problémát

A kialakult helyzet hátterében a rendkívül alacsony dunai vízállás áll. Emiatt

a kutakból jelenleg mintegy 30 százalékkal kevesebb ivóvíz termelhető ki.

Eközben a nyári hőség miatt jelentősen megnőtt a vízigény, elsősorban a locsolások következtében, ami komoly terhelést jelentett a rendszer számára.

A Duna-menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) pénteken jelentette be, hogy a Pilisi-medence 14 településén harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe.

Segítséget kapott a térség

A miniszter kiemelte a vízügyi szolgáltatók együttműködését. A Fővárosi Vízművek és az Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt. több száz köbméter ivóvíz átadásával segítette a DMRV munkáját annak érdekében, hogy a térség biztonságos vízellátása fennmaradjon.

Gajdos László arra is figyelmeztetett, hogy az előrejelzések alapján

a következő két hétben nem várható olyan jelentős csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet.

Ezért továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be a vízhasználati korlátozásokat, és lehetőség szerint takarékoskodjanak az ivóvízzel.