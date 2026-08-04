Elsőfokú vízkorlátozást jelentett be a minisztérium, aztán rájöttek, ez nem is az ő hatáskörük

Az ország minden településén legalább I. fokú vízkorlátozás szükséges – adta ki közleményben a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium. Azonban a víziközmű-szolgáltatásról szóló jogszabályok alapján a vízkorlátozás elrendelése nem a minisztérium hatásköre: azt a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére a települések rendelhetik el.

Visszavonta jogilag nem megalapozott vízkorlátozásra való felszólítását a minisztérium Fotó: Ladóczki Balázs

„Szükségessé vált az ország minden településén (legalább) az I. fokú vízkorlátozás, amelyet a jelenlegi hidrometeorológiai előrejelzések, a víziközmű-rendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke indokol.” – írta minisztérium szombati közleményében. A 24.hu a jogi kérdéseket felvető közlemény miatt megkereste a tárcát, hogy mi alapján rendeltek el országos vízkorlátozást.

„A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint a közműves vízszolgáltatás korlátozásáról minden településnek magának kell döntenie. Ezért országosan nem lépett életbe I. fokú vízkorlátozás” – közölte a minisztérium a lap kérdésére.

A tárca azzal védekezett, hogy a takarékosság elrendelését csak javaslatként fogalmazták meg a napokban az önkormányzatok felé a III. fokú hőségriasztás, illetve hazánkban életbe lépett rendkívüli aszályvédelmi készültség miatt. „A jelenlegi hidrometeorológiai előrejelzések, a víziközmű-rendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke ugyanis az ország minden településén takarékosságot követel meg, ezzel is elősegítve a tudatos ivóvízhasználatot” – magyarázkodtak.

A kormanyhivatalok.hu korábbi híradása félreértésre adhatott okot, ami miatt elnézést kérünk

– jelentették ki, miután a közleményüket törölték a kormány honlapjáról.