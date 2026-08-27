Arról egyeztetett az egyik hallgatójával a Pázmány Péter Jog- és Államtudományi Karának tanára, hogy az melyik tételeket szeretné kihúzni a záróvizsgán – tudta meg a Telex. A hírportál birtokába került egy felvétel, amelyen az oktató öt tételszámot kér a hallgatótól, majd arra figyelmezteti, hogy a történtekről senkinek ne beszéljen, mert – mint fogalmazott – „akkor engem kirúgnak”.

A beszélgetés egy május 9-én tartott, levelezős hallgatóknak szóló online előadás szünetében hangzott el, és azért válhatott hallhatóvá az egész csoport számára, mert az oktató nem kapcsolta ki a mikrofonját. A Telex információi szerint a felvételen szereplő hallgató három nappal később sikeresen vizsgázott, miközben a vele együtt vizsgázók többsége megbukott.

A hírportál megkereste az oktatót is. Szívós Mária először „teljes félreértésnek” nevezte az ügyet, majd azt mondta, hogy „fogalma sincs, ki mit vett fel”, végül pedig letette a telefont. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem a hírportál megkeresésére közölte, hogy július 31-én egy névtelen levéllel együtt jutott el hozzájuk a felvétel, majd augusztus 5-én fegyelmi eljárást indítottak.

Minden jel arra mutat, tényleg Szívós Mária lehetett a Pázmány érintett oktatója

Az egyetem nem erősítette meg és nem is cáfolta, hogy a videón Szívós Mária látható, arra hivatkozva, hogy az eljárás jelenleg is folyamatban van. Az intézmény ugyanakkor azt közölte, hogy az érintett oktató a következő tanévtől már nem dolgozik, nem oktat és nem vizsgáztat a Pázmányon.

Szívós Mária neve pedig már nem szerepel az egyetem Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszékének oktatói között.

A volt alkotmánybíró 2011 és 2023 között volt az Alkotmánybíróság tagja, és 1996 óta oktatott a Pázmány jogi karán büntetőjogot. A Telex több korábbi és jelenlegi hallgatót is idéz, akik szerint Szívós Mária kifejezetten szigorú vizsgáztató hírében állt. A Pázmány közleményében leszögezte: