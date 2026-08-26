Megkezdte munkáját az MNB-vizsgálóbizottság, Matolcsy Györgyöt és Ádámot is meghallgatnák

Elfogadta ügyrendjét és munkatervét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság első ülésén szerdán. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság tiszás elnöke elmondta, a grémium feladata megvizsgálni, hogy az MNB-ügyben a közpénz kezelése hogyan torzult.

Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság tiszás elnöke (Forrás: Facebook)

Fel kívánják tárni azt is, hogy az MNB, az alapítványi és leányvállalati struktúrák, a hozzájuk kapcsolódó gazdasági szereplők milyen módon alakítottak ki a közérdekkel szemben egy olyan vagyonkezelési mechanizmust és szövevényes céghálót, amelynek szerintük egyetlen célja volt: eltüntetni a közpénzt.

– A testület feladata annak megállapítása is, hogy a jegybanki alapítványi vagyonkezeléssel, az Optima-csoport működésével, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben mely állami, jegybanki, felügyeleti vagy gazdasági szereplőket terhel politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség – tette hozzá.

Ugyanakkor a nyomozás, a vádemelés nem a bizottság a feladata

– hangsúlyozta.

A vizsgálóbizottság meghallgatná Matolcsy Györgyöt és Ádámot is

A vizsgálóbizottság kisebb huzavona után határozott az első körben bekérendő iratok köréről, közös bizottsági szakértő személyére azonban egyelőre nem érkezett javaslat. Novák Előd Csath Magdolna közgazdászt ajánlotta a bizottság figyelmébe, javasolta továbbá Matolcsy György korábbi jegybankelnök és fia, Matolcsy Ádám mielőbbi meghallgatását. Csőszi Attila elmondta, hogy tervei szerint a bizottság következő ülésén az első meghallgatotti körről is szót ejt majd.

A bizottság első ülésére Kármán András pénzügyminiszter is felhívta a figyelmet közösségi oldalán. Csakúgy, mint Csősz Attila, ő is leszögezte: a vizsgálóbizottság nem a nyomozóhatóságok munkáját végzi, és nem feladata egyes érintettek büntetőjogi felelősségének megállapítása.

Az elszámoltatás nem politikai leszámolás és nem is bosszú, hanem annak a biztosítéka, hogy soha többé ne gondolhassa senki, hogy büntetlenül gazdagodhat a magyar emberek kárára. Nagyobb átláthatóság, erősebb garanciák, a közérdek szolgálata: ez a felelős kormányzás

– fogalmazott.