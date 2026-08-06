A legnagyobb krízishelyzet közepén ment volna el nyaralni a Tisza-kormány vízügyi és klímapolitikai államtitkára

Miközben Magyarországon a vízügyi válsághelyzet miatt az elmúlt évtizedek legnagyobb energetikai krízise alakult ki, eközben a vízügyekért felelős államtitkár külföldön szabadságát töltötte – hívta fel a figyelmet Bóka János. A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője a közösségi oldalán rámutatott, hogy felháborító az a cinizmus, hogy miközben a válsághelyzetben a magyar embereket a víz- és a villamosenergia fogyasztás korlátozására, a cégeket pedig a termelés visszafogására kérnek, a szakterületért felelős államtitkár nem is tartózkodik Magyarországon, hanem külföldön pihen.
– Képmutatás és Facebook-kormányzás csúcsra járatva – értékelte a helyzetet a frakcióvezető. Jelezte: ha bebizonyosodik az államtitkár külföldi nyaralása,
akkor Kelemen Ágnesnek le kell mondania, semmi keresnivalója nincsen állami vezetői pozícióban.
Ideje lenne már véget vetni a Facebook-kormányzásnak és a Tisza-kormánynak valódi kormányzati tevékenységgel kellene foglalkoznia – tette hozzá.
A vízügyi krízis közben nem lehet pihenni
Hasonló véleményen volt Takács Péter is. A Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán rámutatott: aki a területért felelős államtitkárként a pihenést választja 1 hónapnyi munka után a legnagyobb krízishelyzetben, annak nincs helye az ország irányításában. A kormányzás nem erről szól – tette hozzá.
Kelemen Ágnesnek egyetlen logikus lépése, ha ezek után megköszöni a lehetőséget és lemond!
– hangsúlyozta. Majd jelezte: a felelősségben osztoznak a főnökével, Gajdos Lászlóval, aki a kormányzati munka helyett hatvanpusztai zebravadászattal van elfoglalva és a szabadságra vonatkozó kérelmét aláírta.
A képviselő emlékeztetett, hogy Kelemen Ágnest június közepén „Ruff Bálint strómanjaként” neveztek ki és
annyira belefáradt egy hónapnyi melóba, hogy gyorsan a legnagyobb krízis közepette lelépett egy kicsit pihengetni.
Mindezt több egymástól független forrás is megerősítette, ugyanis a minisztériumi dolgozók legnagyobb felháborodására még egy e-mailt is körbeküldtek, hogy államtitkárt senki se zavarja, mivel külföldön tartózkodik – tette hozzá.
– Ha bennem felmerült volna, hogy mondjuk a harmadik járványhullám csúcsán kicsit elmenjek pihenni, Pintér Sándor kivágott volna, mint macskát piszkítani. Mondjuk bennem fel sem merült – jegyezte meg a korábbi egészségügyi államtitkár. Hozzátette: úgy látszik azonban, hogy a Tiszás minisztériumokban más a módi. Gajdos László minisztériumában például se szervezeti és működési szabályzat, se tisztázott hatáskörök, se dolgozó államtitkárok.
Ilyen ez a tiszás válságkezelés.
– összegzett Takács Péter.
FRISSÍTÉS!
A vízügyi csapat fegyelmezetten és elhivatottan dolgozik. Eközben a Fidesz egy energetikai és vízügyi válsághelyzetben sem az együttműködést választja, hanem a politikai támadásokat – reagált indulatos videóban Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki szerint a vízügyi államtitkár „valóban előző héten ment volna szabadságra, amit korábban kikért, és be is volt tervezve. De miután a hét vége felé kritikus helyzetbe került a Duna alacsony vízállása miatt a paksi atomerőmű, és a védelmi bizottság ülésén megbizonyosodtak a probléma komolyságáról, a miniszter úgy döntött, Ausztriába küldi az államtitkárt, hogy az ottani vízügyi főigazgatóval tárgyaljon, és kiderüljön, milyen állapotban van ott a Duna. „Ez történt, azóta a héten itt dolgozik velünk” – mondta a miniszter.
(Cikkünk címét a reagálás nyomán frissítettük.)