A legnagyobb krízishelyzet közepén ment volna el nyaralni a Tisza-kormány vízügyi és klímapolitikai államtitkára

Miközben Magyarországon a vízügyi válsághelyzet miatt az elmúlt évtizedek legnagyobb energetikai krízise alakult ki, eközben a vízügyekért felelős államtitkár külföldön szabadságát töltötte – hívta fel a figyelmet Bóka János. A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője a közösségi oldalán rámutatott, hogy felháborító az a cinizmus, hogy miközben a válsághelyzetben a magyar embereket a víz- és a villamosenergia fogyasztás korlátozására, a cégeket pedig a termelés visszafogására kérnek, a szakterületért felelős államtitkár nem is tartózkodik Magyarországon, hanem külföldön pihen.

Kelemen Ágnes a vízügyi krízis közepén ment nyaralni Fotó: Facebook/Gajdos László

– Képmutatás és Facebook-kormányzás csúcsra járatva – értékelte a helyzetet a frakcióvezető. Jelezte: ha bebizonyosodik az államtitkár külföldi nyaralása,

akkor Kelemen Ágnesnek le kell mondania, semmi keresnivalója nincsen állami vezetői pozícióban.

Ideje lenne már véget vetni a Facebook-kormányzásnak és a Tisza-kormánynak valódi kormányzati tevékenységgel kellene foglalkoznia – tette hozzá.

A vízügyi krízis közben nem lehet pihenni

Hasonló véleményen volt Takács Péter is. A Fidesz országgyűlési képviselője a közösségi oldalán rámutatott: aki a területért felelős államtitkárként a pihenést választja 1 hónapnyi munka után a legnagyobb krízishelyzetben, annak nincs helye az ország irányításában. A kormányzás nem erről szól – tette hozzá.

Kelemen Ágnesnek egyetlen logikus lépése, ha ezek után megköszöni a lehetőséget és lemond!

– hangsúlyozta. Majd jelezte: a felelősségben osztoznak a főnökével, Gajdos Lászlóval, aki a kormányzati munka helyett hatvanpusztai zebravadászattal van elfoglalva és a szabadságra vonatkozó kérelmét aláírta.

A képviselő emlékeztetett, hogy Kelemen Ágnest június közepén „Ruff Bálint strómanjaként” neveztek ki és

annyira belefáradt egy hónapnyi melóba, hogy gyorsan a legnagyobb krízis közepette lelépett egy kicsit pihengetni.

Mindezt több egymástól független forrás is megerősítette, ugyanis a minisztériumi dolgozók legnagyobb felháborodására még egy e-mailt is körbeküldtek, hogy államtitkárt senki se zavarja, mivel külföldön tartózkodik – tette hozzá.