Itt a cáfolat: az osztrák szaktárca csak telefonon egyeztetett a vízügyi államtitkárral – videó

A Hír Tv Kelemen Ágnes egyeztetéseinek hírei kapcsán megkereste az illetékes osztrák szaktárcát. A magyar vízügyi államtitkárral ezek alapján valóban zajlottak egyeztetések, azonban ezek telefonon történtek, szemben azzal, amit korábban a kormány kommunikált.

Cáfolta az osztrák fél Gajdos László állítását a vízügyi államtitkárral való egyeztetésről

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Mint arról az Origo is beszámolt, Kelemen Ágnes vízügyi államtitkárról nemrég olyan értesülések láttak napvilágot, ami szerint a Duna rekord alacsony vízállása nyomán kialakult vészhelyzet közepette nyaralását töltötte külföldön. Később Gajdos László élő környezetért felelős miniszter felháborodottan reagált és jelezte, hogy Kelemen Ágnes hivatalos egyeztetések okán utazott külföldre. Ezt azonban most a Hír Tv megkeresésére cáfolta az osztrák fél.

A megkeresésre küldött válaszában az osztrák szaktárca jelezte, hogy valóban zajlottak szakmai egyeztetések a kialakult vízügyi helyzet kapcsán Kelemen Ágnessel, azonban ezek néhány telefonra korlátozódtak. Bóka János a Fidesz frakcióvezetője nem sokkal a hír megjelenése után már reagált is közösségi oldalán, bejegyzésében pedig hangsúlyozta, hogy többszörös lebukásról van szó, Gajdos László miniszternek pedig ultimátumot adott.

„Elfogadhatatlan, hogy a vízügyi államtitkár az ország legnagyobb vízügyi válsága alatt megy szabadságra. Elfogadhatatlan, hogy Gajdos László egy ilyen helyzetben Kelemen Ágnest szabadságra engedte. Elfogadhatatlan, hogy miután erre rákérdeztünk, Gajdos László a magyar emberek szemébe hazudott” – írta bejegyzésében Bóka.

A Fidesz frakcióvezetője egyúttal felszólította Gajdos Lászlót, hogy péntek délig hozza nyilvánosságra, hogy kivel és milyen személyes egyeztetéseket folytatott Kelemen Anna Ausztriában, amennyiben pedig ezt nem teszi meg, úgy az államtitkárnak és neki is be kell nyújtania lemondását. „Felszólítom Gajdos Lászlót, hogy péntek 12:00-ig hozza nyilvánosságra, kivel és mikor folytatott hivatalos személyes tárgyalásokat Kelemen Ágnes Ausztriában a vízügyi válság közepén. Amennyiben ezt nem teszi meg, ő maga és államtitkára nyújtsa be lemondását!” – nyomatékosította a politikus.