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Kelemen Ágnes

Megszólalt a vízügyi államtitkár: Nem szeretnék ezzel foglalkozni

17 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Kelemen Ágnesről olyan értesülések láttak napvilágot, hogy a krízishelyzet közepette elhagyta az országot és szabadságát töltötte. A vízügyi államtitkárt a Hírt TV elérte telefonon, azonban azt mondta, nem akar válaszolni.
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Kelemen ÁgnesenergiakrízisaszályTisza

Magyar Péter korábban ígéretet tett rá, hogy idén nyáron a minisztériumokból senki nem fog szabadságra menni, azonban Kelemen Ágnes több forrás szerint is ennek ellenére szabadságra ment. A vízügyi államtitkárt a Hír TV megkereste, az értesülésekkel kapcsolatos kérdésekre azonban Kelemen Ágnes csak annyit felelt, hogy „nem szeretnék ezzel foglalkozni”. 

A vízügyi államtitkár nem válaszolt a Hír TV kérdéseire
A vízügyi államtitkár nem válaszolt a Hír TV kérdéseire
Fotó: Facebook/Gajdos László / Facebook/Gajdos László

A vízügyi államtitkár nem akart válaszolni

A Hír TV azzal kereste meg Kelemen Ágnest, hogy több forrásuk is jelezte számukra, hogy nemrég érkezett vissza az országba. Ennek kapcsán pedig azt szerették volna megtudni, hogy érkezett-e olyan kérés Gajdos László, élő környezetért felelős minisztertől vagy bárki mástól, hogy szakítsa meg a szabadságát. 

„Nem szeretnék ezzel foglalkozni. Köszönöm” – válaszolta az államtitkár, majd letette a telefont. 

Korábban Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője is beszámolt a vízügyi államtitkár állítólagos távolmaradásáról. Bóka közösségi oldalán jelezte, hogy ami a történik a képmutatás csúcsa. Amennyiben pedig bebizonyosodik, hogy valóban távol volt az államtitkár a krízishelyzet közepette, akkor le kell mondania. Takács Péter szintén jelezte, hogy aki a területért felelős államtitkárként a pihenést választja egy hónapnyi munka után a legnagyobb krízishelyzetben, annak nincs helye az ország irányításában. 

Gajdos László szakminiszter videóban válaszolt: mint mondta, Kelemen Ágnesnek valóban lett volna egy betervezett nyaralása, de ehelyett Ausztriába küldte tárgyalni a Dunáról, „azóta a héten itt dolgozik velünk.”

 

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