Megszólalt a vízügyi államtitkár: Nem szeretnék ezzel foglalkozni

Magyar Péter korábban ígéretet tett rá, hogy idén nyáron a minisztériumokból senki nem fog szabadságra menni, azonban Kelemen Ágnes több forrás szerint is ennek ellenére szabadságra ment. A vízügyi államtitkárt a Hír TV megkereste, az értesülésekkel kapcsolatos kérdésekre azonban Kelemen Ágnes csak annyit felelt, hogy „nem szeretnék ezzel foglalkozni”.

A vízügyi államtitkár nem válaszolt a Hír TV kérdéseire

Fotó: Facebook/Gajdos László / Facebook/Gajdos László

A vízügyi államtitkár nem akart válaszolni

A Hír TV azzal kereste meg Kelemen Ágnest, hogy több forrásuk is jelezte számukra, hogy nemrég érkezett vissza az országba. Ennek kapcsán pedig azt szerették volna megtudni, hogy érkezett-e olyan kérés Gajdos László, élő környezetért felelős minisztertől vagy bárki mástól, hogy szakítsa meg a szabadságát.

„Nem szeretnék ezzel foglalkozni. Köszönöm” – válaszolta az államtitkár, majd letette a telefont.

Korábban Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője is beszámolt a vízügyi államtitkár állítólagos távolmaradásáról. Bóka közösségi oldalán jelezte, hogy ami a történik a képmutatás csúcsa. Amennyiben pedig bebizonyosodik, hogy valóban távol volt az államtitkár a krízishelyzet közepette, akkor le kell mondania. Takács Péter szintén jelezte, hogy aki a területért felelős államtitkárként a pihenést választja egy hónapnyi munka után a legnagyobb krízishelyzetben, annak nincs helye az ország irányításában.

Gajdos László szakminiszter videóban válaszolt: mint mondta, Kelemen Ágnesnek valóban lett volna egy betervezett nyaralása, de ehelyett Ausztriába küldte tárgyalni a Dunáról, „azóta a héten itt dolgozik velünk.”