Még mindig nem tudni, mit csinált a vízügyi államtitkár a paksi krízis idején

Lassan három hete szeretnénk megtudni, hogy Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár pontosan mit csinált a vízügyi és energiakrízis idején – közölte Panyi Miklós a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz országgyűlési képviselője jelezte: közérdekű adatigénylés keretében világos kérdéseket tettek fel Gajdos László miniszternek, hogy ha valóban nem szabadságon volt Kelemen Ágnes Ausztriában, akkor pontosan mikor, hol és kivel tárgyalt.

Közérdekű adatigénylést nyújtottak be a vízügyi államtitkár útjáról (Forrás: Facebook)

Ez egy nagyon egyszerű kérdés, egy perc alatt meg lehetne válaszolni – mutatott rá a képviselő. Hozzátette:

ha ez hivatalos program volt, akkor ebben semmilyen titkolnivaló nincsen, semmilyen nemzetbiztonsági szempont nincsen, hogy ne lehessen elárulni, hogy az osztrák fél részéről kivel volt ez a megbeszélés.

Emlékeztetett, hogy az osztrák minisztérium, aki ezért a területért felel, azt mondta, hogy telefonon voltak egyeztetések a magyar szereplőkkel.

Mivel Gajdos László minisztériuma nem mondja meg, hogy a tárgyaláson és egyeztetéseken mi történt, ha megtörtént, ezért élnek azzal a gyanúperrel, hogy Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár szabadságon volt – mondta.

A vízügyi államtitkár útjáról tettek fel kérdéseket

Hogy kiderüljön az igazság, a képviselő

írásbeli kérdést tett fel és közérdekű adatigénylést is indított annak érdekében, hogy a minisztérium nevezze meg, kivel folytatott, mikor és hol az államtitkár hivatalos megbeszéléseket.

Panyi Miklós szerint itt súlyos lebukás lesz, amibe belebukhat az államtitkár, de még a miniszter is.

Ezek közérdekű információk, kötelessége a minisztériumnak, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolja – mutatott rá a képviselő. Majd azt mondta, hogy van még néhány hete Gajdos Lászlónak, mielőtt kiderül az igazság. A képviselő szerint azonban érdemesebb lenne az ügy elébe menni, és egy részletes vallomást tenni arról, hogy hibáztak, nem mondtak igazat.

Miközben Magyar Péter azzal támadta az ellenzéki képviselőket, hogy a paksi védekezésben nem vettek részt, nyaralni voltak, ki fog derülni, hogy igazából pontosan az volt nyaralni, akinek a területért való felelőssége miatt az első sorban kellett volna részt vennie a védekezésben

– hangsúlyozta Panyi Miklós.