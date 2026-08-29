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Kelemen Ágnes

Még mindig nem tudni, mit csinált a vízügyi államtitkár a paksi krízis idején

29 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A Tisza azt állítja, hogy Kelemen Ágnes tárgyalni volt Ausztriában a vízügyi és energetikai válság idején, azonban nem árulják el, hogy kivel és pontosan miről tárgyalt. A sok nyitott kérdés miatt Panyi Miklós közérdekű adatigénylést nyújtott be, hogy kiderüljön az igazság a vízügyi államtitkár útjáról.
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Kelemen ÁgnesGajdos LászlóTiszavízügyMagyar Péter

Lassan három hete szeretnénk megtudni, hogy Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár pontosan mit csinált a vízügyi és energiakrízis idején – közölte Panyi Miklós a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz országgyűlési képviselője jelezte: közérdekű adatigénylés keretében világos kérdéseket tettek fel Gajdos László miniszternek, hogy ha valóban nem szabadságon volt Kelemen Ágnes Ausztriában, akkor pontosan mikor, hol és kivel tárgyalt.

Közérdekű adatigénylést nyújtottak be a vízügyi államtitkár útjáról
Közérdekű adatigénylést nyújtottak be a vízügyi államtitkár útjáról (Forrás: Facebook)

Ez egy nagyon egyszerű kérdés, egy perc alatt meg lehetne válaszolni – mutatott rá a képviselő. Hozzátette:

ha ez hivatalos program volt, akkor ebben semmilyen titkolnivaló nincsen, semmilyen nemzetbiztonsági szempont nincsen, hogy ne lehessen elárulni, hogy az osztrák fél részéről kivel volt ez a megbeszélés.

Emlékeztetett, hogy az osztrák minisztérium, aki ezért a területért felel, azt mondta, hogy telefonon voltak egyeztetések a magyar szereplőkkel.

Mivel Gajdos László minisztériuma nem mondja meg, hogy a tárgyaláson és egyeztetéseken mi történt, ha megtörtént, ezért élnek azzal a gyanúperrel, hogy Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár szabadságon volt – mondta.

A vízügyi államtitkár útjáról tettek fel kérdéseket

Hogy kiderüljön az igazság, a képviselő

írásbeli kérdést tett fel és közérdekű adatigénylést is indított annak érdekében, hogy a minisztérium nevezze meg, kivel folytatott, mikor és hol az államtitkár hivatalos megbeszéléseket.

Panyi Miklós szerint itt súlyos lebukás lesz, amibe belebukhat az államtitkár, de még a miniszter is.

Ezek közérdekű információk, kötelessége a minisztériumnak, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolja – mutatott rá a képviselő. Majd azt mondta, hogy van még néhány hete Gajdos Lászlónak, mielőtt kiderül az igazság. A képviselő szerint azonban érdemesebb lenne az ügy elébe menni, és egy részletes vallomást tenni arról, hogy hibáztak, nem mondtak igazat.

Miközben Magyar Péter azzal támadta az ellenzéki képviselőket, hogy a paksi védekezésben nem vettek részt, nyaralni voltak, ki fog derülni, hogy igazából pontosan az volt nyaralni, akinek a területért való felelőssége miatt az első sorban kellett volna részt vennie a védekezésben

– hangsúlyozta Panyi Miklós.

Karintiában folyik a Duna?

Miközben Magyar Péter le akart számolni minden ellenzéki politikussal a parlamentben, aki nyaralni merészelt az elmúlt hetekben, továbbra sincs megnyugtató válasz azzal kapcsolatban, merre járt Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár a víz- és energiaválság legkritikusabb napjaiban – emlékeztetett közösségi oldalán Németh Balázs. A fideszes képviselő is beszámolt a közérdekű adatigénylésről, amellyel az államtitkár hivatalos útjának részleteit kérték ki.

Addig egyetlen kérdés, amin érdemes gondolkozni: Karintiában folyik a Duna?

– mutatott rá a képviselő, aki szerint ha nyaralni volt Kelemen Ágnes, akkor neki és miniszterének is távoznia kell.

 

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