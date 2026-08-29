Még mindig nem tudni, mit csinált a vízügyi államtitkár a paksi krízis idején

Lassan három hete szeretnénk megtudni, hogy Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár pontosan mit csinált a vízügyi és energiakrízis idején – közölte Panyi Miklós a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz országgyűlési képviselője jelezte: közérdekű adatigénylés keretében világos kérdéseket tettek fel Gajdos László miniszternek, hogy ha valóban nem szabadságon volt Kelemen Ágnes Ausztriában, akkor pontosan mikor, hol és kivel tárgyalt.
Ez egy nagyon egyszerű kérdés, egy perc alatt meg lehetne válaszolni – mutatott rá a képviselő. Hozzátette:
ha ez hivatalos program volt, akkor ebben semmilyen titkolnivaló nincsen, semmilyen nemzetbiztonsági szempont nincsen, hogy ne lehessen elárulni, hogy az osztrák fél részéről kivel volt ez a megbeszélés.
Emlékeztetett, hogy az osztrák minisztérium, aki ezért a területért felel, azt mondta, hogy telefonon voltak egyeztetések a magyar szereplőkkel.
Mivel Gajdos László minisztériuma nem mondja meg, hogy a tárgyaláson és egyeztetéseken mi történt, ha megtörtént, ezért élnek azzal a gyanúperrel, hogy Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár szabadságon volt – mondta.
A vízügyi államtitkár útjáról tettek fel kérdéseket
Hogy kiderüljön az igazság, a képviselő
írásbeli kérdést tett fel és közérdekű adatigénylést is indított annak érdekében, hogy a minisztérium nevezze meg, kivel folytatott, mikor és hol az államtitkár hivatalos megbeszéléseket.
Panyi Miklós szerint itt súlyos lebukás lesz, amibe belebukhat az államtitkár, de még a miniszter is.
Ezek közérdekű információk, kötelessége a minisztériumnak, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolja – mutatott rá a képviselő. Majd azt mondta, hogy van még néhány hete Gajdos Lászlónak, mielőtt kiderül az igazság. A képviselő szerint azonban érdemesebb lenne az ügy elébe menni, és egy részletes vallomást tenni arról, hogy hibáztak, nem mondtak igazat.
Miközben Magyar Péter azzal támadta az ellenzéki képviselőket, hogy a paksi védekezésben nem vettek részt, nyaralni voltak, ki fog derülni, hogy igazából pontosan az volt nyaralni, akinek a területért való felelőssége miatt az első sorban kellett volna részt vennie a védekezésben
– hangsúlyozta Panyi Miklós.
Karintiában folyik a Duna?
Miközben Magyar Péter le akart számolni minden ellenzéki politikussal a parlamentben, aki nyaralni merészelt az elmúlt hetekben, továbbra sincs megnyugtató válasz azzal kapcsolatban, merre járt Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár a víz- és energiaválság legkritikusabb napjaiban – emlékeztetett közösségi oldalán Németh Balázs. A fideszes képviselő is beszámolt a közérdekű adatigénylésről, amellyel az államtitkár hivatalos útjának részleteit kérték ki.
Addig egyetlen kérdés, amin érdemes gondolkozni: Karintiában folyik a Duna?
– mutatott rá a képviselő, aki szerint ha nyaralni volt Kelemen Ágnes, akkor neki és miniszterének is távoznia kell.