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Százmillió forintos bírságot szabtak ki az iváncsai akkumulátorgyárra, miután az engedélytől eltérő működése talajvízszennyezést okozott – közölte Nagy Ervin. A hatóság a szennyezést okozó berendezések működésének azonnali felfüggesztését is elrendelte. Az akkumulátorgyár augusztusban már kapott egy munkavédelmi bírságot.
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iváncsai akkumulátorgyárakkugyárbírságtalajszennyezésNagy Ervinmilliós bírságFejér Vármegyei KormányhivatalIváncsa

Az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyárát ismét megbüntette a Fejér Vármegyei Kormányhivatal – közölte Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselője. A Világgazdaság beszámolója szerint a hatósági döntés a szennyezést okozó csővezetékekre és aknákra, valamint az azonos műszaki kialakítású berendezésekre is kiterjed.

Százmillió forintos bírságot szabtak ki az iváncsai akkumulátorgyárra
Százmillió forintos bírságot szabtak ki az iváncsai akkumulátorgyárra (Fotó: Shutterstock)

Az akkumulátorgyár saját ellenőrzése mutatta ki a szennyezést

Szeptember elején az SK On Hungary iváncsai üzemének területén lévő egyik monitoringkútban NMP-t, vagyis n-metil-2-pirrolidont mutattak ki. Az ipari oldószer a szervezetbe kerülve káros lehet, egyebek mellett magzatkárosító hatást is kifejthet.

A szennyezést a vállalat saját ellenőrzése tárta fel, ezt követően értesítette a hatóságokat, felfüggesztette az érintett berendezések működését, és jelezte, hogy együttműködik a vizsgálatban.

Iváncsa önkormányzata ezután a település 55 pontján vett mintát fúrt és ásott kutakból. A közölt eredmények szerint egyik vizsgált lakossági kútban sem mutatták ki a szennyeződést. A település vezetékes ivóvize Ercsi felől érkezik, az önkormányzat pedig jelezte, hogy folytatja a kontrollvizsgálatokat.

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Augusztusban munkavédelmi bírságot kapott az üzem

Ez rövid időn belül a második százmillió forintos bírság az iváncsai akkugyárnál. Mint az Origo megírta, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósága augusztus 13-án azért szabott ki 100 millió forintos büntetést az SK On Hungary Kft.-re, mert vizsgálata szerint az üzemben 65 dolgozó egészségét és testi épségét súlyos, közvetlen veszély fenyegette.

A mostani hatósági intézkedés már a gyár területén feltárt talajvízszennyezéshez kapcsolódik.

A lakossági kutak eddigi vizsgálata nem mutatott ki szennyeződést,

a gyárban történtek vizsgálata azonban folytatódik.

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