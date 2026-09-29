Az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyárát ismét megbüntette a Fejér Vármegyei Kormányhivatal – közölte Nagy Ervin, a térség országgyűlési képviselője. A Világgazdaság beszámolója szerint a hatósági döntés a szennyezést okozó csővezetékekre és aknákra, valamint az azonos műszaki kialakítású berendezésekre is kiterjed.
Az akkumulátorgyár saját ellenőrzése mutatta ki a szennyezést
Szeptember elején az SK On Hungary iváncsai üzemének területén lévő egyik monitoringkútban NMP-t, vagyis n-metil-2-pirrolidont mutattak ki. Az ipari oldószer a szervezetbe kerülve káros lehet, egyebek mellett magzatkárosító hatást is kifejthet.
A szennyezést a vállalat saját ellenőrzése tárta fel, ezt követően értesítette a hatóságokat, felfüggesztette az érintett berendezések működését, és jelezte, hogy együttműködik a vizsgálatban.
Iváncsa önkormányzata ezután a település 55 pontján vett mintát fúrt és ásott kutakból. A közölt eredmények szerint egyik vizsgált lakossági kútban sem mutatták ki a szennyeződést. A település vezetékes ivóvize Ercsi felől érkezik, az önkormányzat pedig jelezte, hogy folytatja a kontrollvizsgálatokat.
Augusztusban munkavédelmi bírságot kapott az üzem
Ez rövid időn belül a második százmillió forintos bírság az iváncsai akkugyárnál. Mint az Origo megírta, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósága augusztus 13-án azért szabott ki 100 millió forintos büntetést az SK On Hungary Kft.-re, mert vizsgálata szerint az üzemben 65 dolgozó egészségét és testi épségét súlyos, közvetlen veszély fenyegette.
A mostani hatósági intézkedés már a gyár területén feltárt talajvízszennyezéshez kapcsolódik.
A lakossági kutak eddigi vizsgálata nem mutatott ki szennyeződést,
a gyárban történtek vizsgálata azonban folytatódik.