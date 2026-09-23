A Fidesz szerint az Alapjogokért Központ nem hatósági nyomozást, hanem elismerést érdemel

Politikai indíttatásúnak és minden jogi alapot nélkülözőnek nevezte az Alapjogokért Központ irodáiban szerdán végrehajtott rendőri akciót a Fidesz. „A Tisza-kormány napról napra, tégláról téglára építi fel az újkommunista önkényt Magyarországon. Megalakították az ÁVH-t idéző politikai rendőrséget, és egyre szorosabb politikai irányítás alá vonják az ügyészséget és a rendőrséget. Ez az oka annak, hogy a mai napon a politikai irányítás alá rendelt nyomozó iroda rendőri akciót hajtott végre az Alapjogokért Központ irodáiban” – fogalmazott a párt az MTI-nek eljuttatott közleményében.

Az NNI hűtlen kezelés gyanúja miatt vonult ki az Alapjogokért Központ egyik háttércégéhez, a Fidesz szerint a hatóság eljárása tisztán politikai indíttatású, jogi alapja nincs (Forrás: police.hu)

Mint írták, a rajtaütés ürügyeként felhozott lengyel politikai menekült ügye nem valósít meg semmilyen bűncselekményt.

Marcin Romanowski a Lengyelországban a Tisza Párthoz hasonlóan önkényt építő Tusk-kormány politikai üldözése elől menekült Magyarországra

– emelték ki, majd hozzátették: az Alapjogokért Központ a polgári, nemzeti és keresztény politikai közösség fontos szellemi műhelye. Ezért csak idő kérdése volt, hogy a Tisza Párt közvetlen irányítása alatt álló hatóságok mikor támadják meg. A hatóság eljárása tisztán politikai indíttatású, jogi alapja nincs – hangsúlyozták.

A Fidesz szerint az Alapjogokért Központ elismerést érdemel

Felidézték: a nemzeti kormány – folytatva elődeink hagyományát – a Lengyelországból érkező politikai menekülteknek, így Marcin Romanowskinak is menedéket nyújtott. A menekültek - így Marcin Romanowski is - tisztességes munkájukért, tudásuk és tapasztalatuk átadásáért tisztességes bért kaptak. Szerintük az Alapjogokért Központot az ebben játszott szerepéért minden nemzeti érzelmű magyar elismerése illeti meg .

Ma Lengyelországban és hazánkban is olyan újkommunista önkény épül, amely Brüsszel parancsára gyarmati sorba szorítaná nemzeteinket. A Fidesz rendületlenül hisz abban, hogy sikerül megszabadulni mindkét országban a brüsszeli gyarmattartóktól, és a lengyel és magyar hazafiak közötti együttműködés ismét fénykorát élheti majd

– fogalmazott a párt.