A Fidesz szerint az Alapjogokért Központ nem hatósági nyomozást, hanem elismerést érdemel

Politikai indíttatásúnak és minden jogi alapot nélkülözőnek nevezte az Alapjogokért Központ irodáiban szerdán végrehajtott rendőri akciót a Fidesz. „A Tisza-kormány napról napra, tégláról téglára építi fel az újkommunista önkényt Magyarországon. Megalakították az ÁVH-t idéző politikai rendőrséget, és egyre szorosabb politikai irányítás alá vonják az ügyészséget és a rendőrséget. Ez az oka annak, hogy a mai napon a politikai irányítás alá rendelt nyomozó iroda rendőri akciót hajtott végre az Alapjogokért Központ irodáiban” – fogalmazott a párt az MTI-nek eljuttatott közleményében.
Mint írták, a rajtaütés ürügyeként felhozott lengyel politikai menekült ügye nem valósít meg semmilyen bűncselekményt.
Marcin Romanowski a Lengyelországban a Tisza Párthoz hasonlóan önkényt építő Tusk-kormány politikai üldözése elől menekült Magyarországra
– emelték ki, majd hozzátették: az Alapjogokért Központ a polgári, nemzeti és keresztény politikai közösség fontos szellemi műhelye. Ezért csak idő kérdése volt, hogy a Tisza Párt közvetlen irányítása alatt álló hatóságok mikor támadják meg. A hatóság eljárása tisztán politikai indíttatású, jogi alapja nincs – hangsúlyozták.
A Fidesz szerint az Alapjogokért Központ elismerést érdemel
Felidézték: a nemzeti kormány – folytatva elődeink hagyományát – a Lengyelországból érkező politikai menekülteknek, így Marcin Romanowskinak is menedéket nyújtott. A menekültek - így Marcin Romanowski is - tisztességes munkájukért, tudásuk és tapasztalatuk átadásáért tisztességes bért kaptak. Szerintük az Alapjogokért Központot az ebben játszott szerepéért minden nemzeti érzelmű magyar elismerése illeti meg .
Ma Lengyelországban és hazánkban is olyan újkommunista önkény épül, amely Brüsszel parancsára gyarmati sorba szorítaná nemzeteinket. A Fidesz rendületlenül hisz abban, hogy sikerül megszabadulni mindkét országban a brüsszeli gyarmattartóktól, és a lengyel és magyar hazafiak közötti együttműködés ismét fénykorát élheti majd
– fogalmazott a párt.
Nyomozás az Alapjogokért Központnál
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerda kora délután jelentette be, hogy házkutatás folyik az Alapjogokért Központ háttércégénél, valamint a céggel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával. A gyanú szerint az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércége havi több mint bruttó 3,5 millió forintot fizetett egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló, volt külföldi tisztségviselőnek, miközben az csupán minimális munkát végzett a cégnek. A szervezet közölte: megalakulása óta a jogszabályok betartásával végzi tevékenységét, és a hatóságokkal mindenben együttműködik.