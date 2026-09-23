Házkutatás és nyomozás: közleményt adott ki az Alapjogokért Központ

„Az Alapjogokért Központ megalakulása óta a jogszabályok betartásával végzi tevékenységét, ez így történt külföldi kutatóinkkal való együttműködés során is” – jelentette ki közösségi oldalán az Alapjogokért Központ, miután hűtlen kezelés gyanúja miatt házkutatást tart a rendőrség a szervezet egyik háttércégénél, valamint egy, a kft.-vel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén.

Az NNI hűtlen kezelés gynaúja miatt vonult ki az Alapjogokért Központ egyik háttércégéhez (Forrás: police.hu)

A gyanú szerint „a kft. havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett egy olyan volt külföldi tisztségviselőnek, aki ellen nemzetközi körözés van kiadva, valamint érdemi munkát nem végzett.” A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a külföldi tisztségviselő a lengyel Marcin Romanowski, aki hazájában korábban az igazságügy miniszter helyettese volt, majd politikai menedékjogot kapott Magyarországon.

Az Alapjogokért Központ hangsúlyozta: a hatóságokkal bármilyen kérdésben készséggel együttműködnek, mivel egy jogállami eljárásban csak az derülhet ki, hogy mindenben megfeleltek a jogszabályi követelményeknek.

Büszkék vagyunk arra, hogy széleskörű, aktív nemzetközi és regionális kapcsolatépítésünkkel Magyarország érdekét szolgálhattuk és szolgálhatjuk.

– fogalmaztak.