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alapjogokért központ

Egész napos razzia után több ezer oldal iratot vittek el a rendőrök az Alapjogokért Központtól

54 perce
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A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet tevékenységével összefüggő iratokat és elektronikus levelezést vitt magával a rendőrség az egész napos házkutatás után. Az Alapjogokért Központ közölte: a hatóságokkal bármilyen kérdésben készséggel együttműködnek.
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alapjogokért központmarcin romanowskimagyar – lengyel szabadság intézetrendőr

Egész nap a székházban voltak a rendőrök az Alapjogokért Központnál a keddi hatósági akció közben – tájékoztatta az intézmény a Magyar Nemzetet. Elmondásuk szerint a nyomozók a központ háttérintézményeként működő Magyar–Lengyel Szabadság Intézet tevékenységével, illetve annak vezetője, Marcin Romanowski által elvégzett munkákkal összefüggő dokumentumokat keresték.

Egész napos rendőrségi akciót tartottak az Alapjogokért Központnál
Egész napos rendőrségi akciót tartottak az Alapjogokért Központnál (Fotó: Rendőrség)

A gyanú szerint „a kft. havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett egy olyan volt külföldi tisztségviselőnek, aki ellen nemzetközi körözés van kiadva, valamint érdemi munkát nem végzett”. Ezért a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (NNI) hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércégével kapcsolatban.

Az Alapjogokért Központ hangsúlyozta: a hatóságokkal bármilyen kérdésben készséggel együttműködnek, mivel egy jogállami eljárásban csak az derülhet ki, hogy mindenben megfeleltek a jogszabályi követelményeknek.

Az Alapjogokért Központ több ezer oldalnyi dokumentumot adott át

Az intézmény közölte, hogy a rendőrök kedden egész nap az irodájukban tartózkodtak, és a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet tevékenységével kapcsolatos iratokat keresték. Azt is jelezték, hogy a hatóságoknak átadtak több ezer oldalnyi, Marcin Romanowski, illetve az intézet által készített tudományos igényű tanulmányt, cikket és publicisztikát. Emellett a nyilvános eseményekhez kapcsolódó anyagokat, valamint a Romanowskival folytatott e-mailes kommunikációt is átadták.

A dokumentáció része volt továbbá az intézet működését teljes körűen bemutató, részletes pénzügyi és beszámolási anyag

– emelte ki az Alapjogokért Központ. Az intézmény szerint az átadott iratok „tökéletesen alátámasztják az elvégzett munkát és annak szakmai minőségét egyaránt”.

Marcin Romanowski a célpont

A Magyar Nemzet úgy tudja, a rendőrségi akció célpontja maga Marcin Romanowski lengyel politikus, aki 2019 és 2023 között a Jog és Igazságosság (PiS) vezette lengyel kormány igazságügyi miniszterhelyettese volt. A volt tisztségviselő később Magyarországra érkezett, ahol 2024 decemberében politikai menedékjogot kapott, majd az Alapjogokért Központ által létrehozott Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője lett.

A rendőrség közleménye szerint a nyomozás jelenleg ismeretlen tettessel szemben folyik, és a hatóságok a dokumentumok, szerződések, számlák és egyéb pénzügyi adatok vizsgálatával igyekeznek feltárni az ügy körülményeit.

 

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