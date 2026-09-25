Egész napos razzia után több ezer oldal iratot vittek el a rendőrök az Alapjogokért Központtól

Egész nap a székházban voltak a rendőrök az Alapjogokért Központnál a keddi hatósági akció közben – tájékoztatta az intézmény a Magyar Nemzetet. Elmondásuk szerint a nyomozók a központ háttérintézményeként működő Magyar–Lengyel Szabadság Intézet tevékenységével, illetve annak vezetője, Marcin Romanowski által elvégzett munkákkal összefüggő dokumentumokat keresték.

Egész napos rendőrségi akciót tartottak az Alapjogokért Központnál (Fotó: Rendőrség)

A gyanú szerint „a kft. havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett egy olyan volt külföldi tisztségviselőnek, aki ellen nemzetközi körözés van kiadva, valamint érdemi munkát nem végzett”. Ezért a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája (NNI) hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércégével kapcsolatban.

Az Alapjogokért Központ hangsúlyozta: a hatóságokkal bármilyen kérdésben készséggel együttműködnek, mivel egy jogállami eljárásban csak az derülhet ki, hogy mindenben megfeleltek a jogszabályi követelményeknek.

Az Alapjogokért Központ több ezer oldalnyi dokumentumot adott át

Az intézmény közölte, hogy a rendőrök kedden egész nap az irodájukban tartózkodtak, és a Magyar–Lengyel Szabadság Intézet tevékenységével kapcsolatos iratokat keresték. Azt is jelezték, hogy a hatóságoknak átadtak több ezer oldalnyi, Marcin Romanowski, illetve az intézet által készített tudományos igényű tanulmányt, cikket és publicisztikát. Emellett a nyilvános eseményekhez kapcsolódó anyagokat, valamint a Romanowskival folytatott e-mailes kommunikációt is átadták.

A dokumentáció része volt továbbá az intézet működését teljes körűen bemutató, részletes pénzügyi és beszámolási anyag

– emelte ki az Alapjogokért Központ. Az intézmény szerint az átadott iratok „tökéletesen alátámasztják az elvégzett munkát és annak szakmai minőségét egyaránt”.

Marcin Romanowski a célpont

A Magyar Nemzet úgy tudja, a rendőrségi akció célpontja maga Marcin Romanowski lengyel politikus, aki 2019 és 2023 között a Jog és Igazságosság (PiS) vezette lengyel kormány igazságügyi miniszterhelyettese volt. A volt tisztségviselő később Magyarországra érkezett, ahol 2024 decemberében politikai menedékjogot kapott, majd az Alapjogokért Központ által létrehozott Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője lett.