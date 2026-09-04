Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége új alkotmányt akar

A magyarok 61 százaléka szerint új alkotmányra van szükség a jelenlegi helyett, miközben mindössze 24 százalék tartaná meg a mostani alaptörvényt - derül ki a Publicus Intézet augusztus 18. és 25. között készített reprezentatív felméréséből. A kutatásban azt is vizsgálták, hogyan ítélik meg a választók a Tisza kormányzását és az államfőváltás körülményeit.
A magyarok 61 százaléka új alkotmányt szeretne
A felmérés egyik legmarkánsabb eredménye az alkotmány kérdésében született.
A válaszadók 61 százaléka úgy véli, hogy a jelenlegi helyett új alkotmányra lenne szükség, míg 24 százalék megtartaná a mostani alaptörvényt.
A megkérdezettek 15 százaléka nem tudott vagy nem akart állást foglalni.
A kutatás szerint az államfőváltás megítélése már jóval megosztottabb.
A válaszadók 49 százaléka elégedett volt a Tisza eljárásával, 40 százalék azonban nem tartotta megfelelőnek azt.
A fennmaradó 11 százalék nem foglalt állást.
A köztársasági elnök kapcsán is nagy a megosztottság
Baka András személyével kapcsolatban a megkérdezettek fele tartja úgy, hogy alkalmas a köztársasági elnöki tisztség betöltésére. 20 százalék szerint nem alkalmas, miközben 30 százalék nem tudott véleményt mondani.
Arra a kérdésre, hogy az új köztársasági elnök kifejezi-e a nemzet egységét, 41 százalék válaszolt igennel, 25 százalék nemmel, 34 százalék pedig nem tudott állást foglalni.
A felmérésben részt vevők 75 százaléka hallott arról, hogy 2011-ben a Fidesz idő előtt elmozdította Baka Andrást a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztjáról. A tiszás szimpatizánsok körében 89, a fideszesek között 69 százalék volt azok aránya, akik tudtak az ügyről.
A válaszadók 53 százaléka szerint különbség van aközött, ahogyan a Tisza az alaptörvény módosításával eltávolította Sulyok Tamást az államfői posztról, illetve ahogyan a Fidesz annak idején leváltotta Baka Andrást. Ezzel 32 százalék nem értett egyet.
A Publicus arra is rákérdezett, hogy elfogadhatók-e a Tisza számára olyan eszközök, amelyek célja a korábbi politikai rendszer lebontása. A válaszadók 27 százaléka szerint minden törvényes eszköz megengedhető a Fidesz által kiépített hatalmi rendszer lebontásához. Ugyanekkora arány, 27 százalék szerint viszont nem elfogadható az, ahogyan a Tisza-kormány a kétharmados többségét kezeli.
A relatív többség, 36 százalék elnézhetőnek tartja az ilyen lépéseket, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a kormány valóban csak a közélet megtisztítására használja ezeket az eszközöket. A pártpolitikai törésvonalak ezekben a kérdésekben is egyértelműen megjelentek. A tiszás szimpatizánsok jellemzően a kormány számára kedvező válaszokat támogatták, míg a fideszesek körében ennek ellenkezője volt jellemző.
A Publicus adatai szerint a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza 65 százalékos támogatottságot élvez, míg a Fideszre 24 százalék szavazna. A teljes népességben is közel két és félszeres a különbség a két párt között.