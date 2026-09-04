Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége új alkotmányt akar

A magyarok 61 százaléka szerint új alkotmányra van szükség a jelenlegi helyett, miközben mindössze 24 százalék tartaná meg a mostani alaptörvényt - derül ki a Publicus Intézet augusztus 18. és 25. között készített reprezentatív felméréséből. A kutatásban azt is vizsgálták, hogyan ítélik meg a választók a Tisza kormányzását és az államfőváltás körülményeit.

A magyarok többsége új alkotmányt szeretne a Publicus felmérése szerint (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A magyarok 61 százaléka új alkotmányt szeretne

A felmérés egyik legmarkánsabb eredménye az alkotmány kérdésében született.

A válaszadók 61 százaléka úgy véli, hogy a jelenlegi helyett új alkotmányra lenne szükség, míg 24 százalék megtartaná a mostani alaptörvényt.

A megkérdezettek 15 százaléka nem tudott vagy nem akart állást foglalni.

A kutatás szerint az államfőváltás megítélése már jóval megosztottabb.

A válaszadók 49 százaléka elégedett volt a Tisza eljárásával, 40 százalék azonban nem tartotta megfelelőnek azt.

A fennmaradó 11 százalék nem foglalt állást.

A köztársasági elnök kapcsán is nagy a megosztottság

Baka András személyével kapcsolatban a megkérdezettek fele tartja úgy, hogy alkalmas a köztársasági elnöki tisztség betöltésére. 20 százalék szerint nem alkalmas, miközben 30 százalék nem tudott véleményt mondani.

Arra a kérdésre, hogy az új köztársasági elnök kifejezi-e a nemzet egységét, 41 százalék válaszolt igennel, 25 százalék nemmel, 34 százalék pedig nem tudott állást foglalni.

A felmérésben részt vevők 75 százaléka hallott arról, hogy 2011-ben a Fidesz idő előtt elmozdította Baka Andrást a Legfelsőbb Bíróság elnöki posztjáról. A tiszás szimpatizánsok körében 89, a fideszesek között 69 százalék volt azok aránya, akik tudtak az ügyről.

A válaszadók 53 százaléka szerint különbség van aközött, ahogyan a Tisza az alaptörvény módosításával eltávolította Sulyok Tamást az államfői posztról, illetve ahogyan a Fidesz annak idején leváltotta Baka Andrást. Ezzel 32 százalék nem értett egyet.

A Publicus arra is rákérdezett, hogy elfogadhatók-e a Tisza számára olyan eszközök, amelyek célja a korábbi politikai rendszer lebontása. A válaszadók 27 százaléka szerint minden törvényes eszköz megengedhető a Fidesz által kiépített hatalmi rendszer lebontásához. Ugyanekkora arány, 27 százalék szerint viszont nem elfogadható az, ahogyan a Tisza-kormány a kétharmados többségét kezeli.