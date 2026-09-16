Reformtervek, átalakulás és a Sólyom László által megteremtett joggyakorlat - ezt képviselik az újonnan megválasztott alkotmánybírák

Az Országgyűlés öt új alkotmánybíró megbízatásáról döntött. A tiszás többség végül mindegyik jelöltjét sikeresen megválasztotta. A képviselők döntése után az Alkotmánybíróság öt új tagja: Chronowski Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Szomora Zsolt és Orosz Árpád Gábor a szavazás után az esküjüket is letette. Az Origo összegyűjtötte, mit lehet tudni a Tisza által választott új alkotmánybírákról.

Új alkotmánybírákat választott az Országgyűlés tiszás többsége Fotó: Hatlaczki Balázs

Az öt jelöltre 143 képviselő szavazott, mindegyiküket 137 igen és 6 nem mellett választották meg. Ez az jelenti, hogy a teljes jelenlévő Tisza-frakció igennel, míg a Mi Házánk képviselői nemmel szavaztak. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja már előre bejelentette, hogy nem vesznek részt az új bírák jelölésében és megválasztásában, ugyanis illegitimnek tartják azt a módszert, amellyel a Tisza-kormány lefejezte, valamint megtizedelte az Alkotmánybíróságot.

Bóka János az Országgyűlésben elmondta: a Tisza a kétharmados felhatalmazásával visszaélve foglyul ejtette a köztársasági elnöki intézményt, most pedig megszállja az Alkotmánybíróságot is.

Ehhez a politikai önkényhez a Fidesz semmilyen módon nem kíván asszisztálni

– jelentette ki.

Ahogy korábban az Origo beszámolt róla szeptember elsején négy alkotmánybíró mandátuma is megszűnt A bíróknak azért kellett távozniuk, mert az Alaptörvény 17. módosítása korlátozza mandátumuk megtartásának lehetőségét. Eszerint, aki már betöltötte a hetvenedik életévét, annak a megbízatása az Alaptörvény-módosítás hatálybalépésének időpontját követő hónap első napján megszűnik.

Ez a szabály négy bírót érintett: Polt Péter elnököt, korábbi legfőbb ügyészt, Haszonicsné Ádám Máriát, a köztársasági elnöki hivatal egykori vezetőjét, Juhász Miklóst, a Gazdasági Versenyhivatal volt elnökét és Lomnici Zoltánt, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét.

Rajtuk kívül, novemberben, távoznia kell majd Czine Ágnesnek is, akit a testület augusztus 13-án elnökhelyettesének választott, így szeptember elsejétől az ő feladata fenntartani a testület működőképességét Polt Péter mandátumának megszűnése után. Azonban novemberi szükségszerű távozása miatt csupán két és fél hónapig tölti be ezt a tisztségét.