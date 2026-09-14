Ligeti Miklós jogvédő, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója úgy fogalmazott, jelenleg egy „foglyul ejtett Alkotmánybírósággal” állnak szemben, amely sok esetben nem jogállami irányban, gyenge érvanyaggal, nem az elesettek oldalán állva működött.

A testület megújulásának fontosságát hangsúlyozták a Tisza Párt alkotmánybíró-jelöltjei a parlamenti meghallgatáson A képen az Alkotmánybíróság épülete Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

Vissza kell adni a testület méltóságát

– jelentette ki, hozzátéve, hogy ebben ő segíteni tudna, mivel az elmúlt 14 évben tapasztalatot szerzett abban, milyen, amikor a hatalom nem tartja tiszteletben a jogszabályokat.

Az Alkotmánybíróság megújítását hangsúlyozták

Kovács András György, a Tisza Párt alkotmánybíró-jelöltje az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán úgy fogalmazott:

Egy bíró számára nincs felemelőbb és megtisztelőbb feladat annál, mint hogy a Sólyom László rendszerváltó Alkotmánybírósága által megteremtett magyar alkotmányosság joggyakorlatát újraélesztheti.

Hozzátette: az Alkotmánybíróság a joggyakorlatot továbbfejlesztheti annak érdekében, hogy egy hosszú távon is működő, konszolidált, demokratikus jogállam legyen Magyarországon.

Kovács András György szakmai pályafutásáról szólva kiemelte, három évtizedet töltött az igazságszolgáltatásban, jelenleg a Kúria tanácsvezető bírája, emellett egyetemi karriert is épített. Azt mondta nagy tapasztalatot szerzett abban, hogy hogyan kell a nemzetközi jogot - elsősorban az Európai Emberjogi Egyezményt -, az európai uniós jogot és az alaptörvényt összhangban alkalmazni.

Kérdésre válaszolva közölte, nem vonódott be a politikába, a feltételezést is sértésnek nevezte.

Az Alkotmánybíróság iránti bizalom visszaállításában a hiteles és független tagokat tartja a legfontosabbnak Orosz Árpád Gábor, a testületbe a szintén a Tisza Párt által jelölt jogász.

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán hétfőn Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, a Szegedi Tudományegyetem oktatója kiemelte, hogy szerinte megalapozott bírói döntés csak valódi szakmai vitában alakulhat ki, ugyanakkor a döntések során fontos egy-egy ügy körülményeinek, összefüggésinek ismerete, és a döntések következményeinek mérlegelése.