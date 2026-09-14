A testület megújulásának fontosságát hangsúlyozták a Tisza Párt alkotmánybíró-jelöltjei

Ligeti Miklós jogvédő, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója úgy fogalmazott, jelenleg egy „foglyul ejtett Alkotmánybírósággal” állnak szemben, amely sok esetben nem jogállami irányban, gyenge érvanyaggal, nem az elesettek oldalán állva működött.
Vissza kell adni a testület méltóságát
– jelentette ki, hozzátéve, hogy ebben ő segíteni tudna, mivel az elmúlt 14 évben tapasztalatot szerzett abban, milyen, amikor a hatalom nem tartja tiszteletben a jogszabályokat.
Az Alkotmánybíróság megújítását hangsúlyozták
Kovács András György, a Tisza Párt alkotmánybíró-jelöltje az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán úgy fogalmazott:
Egy bíró számára nincs felemelőbb és megtisztelőbb feladat annál, mint hogy a Sólyom László rendszerváltó Alkotmánybírósága által megteremtett magyar alkotmányosság joggyakorlatát újraélesztheti.
Hozzátette: az Alkotmánybíróság a joggyakorlatot továbbfejlesztheti annak érdekében, hogy egy hosszú távon is működő, konszolidált, demokratikus jogállam legyen Magyarországon.
Kovács András György szakmai pályafutásáról szólva kiemelte, három évtizedet töltött az igazságszolgáltatásban, jelenleg a Kúria tanácsvezető bírája, emellett egyetemi karriert is épített. Azt mondta nagy tapasztalatot szerzett abban, hogy hogyan kell a nemzetközi jogot - elsősorban az Európai Emberjogi Egyezményt -, az európai uniós jogot és az alaptörvényt összhangban alkalmazni.
Kérdésre válaszolva közölte, nem vonódott be a politikába, a feltételezést is sértésnek nevezte.
Az Alkotmánybíróság iránti bizalom visszaállításában a hiteles és független tagokat tartja a legfontosabbnak Orosz Árpád Gábor, a testületbe a szintén a Tisza Párt által jelölt jogász.
Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán hétfőn Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, a Szegedi Tudományegyetem oktatója kiemelte, hogy szerinte megalapozott bírói döntés csak valódi szakmai vitában alakulhat ki, ugyanakkor a döntések során fontos egy-egy ügy körülményeinek, összefüggésinek ismerete, és a döntések következményeinek mérlegelése.
Orosz Árpád Gábor elmondta, azt vallja, hogy mindig a törvény betűje mögé kell nézni, „lelket kell lehelni” a szavakba, ugyanakkor tisztán kell látni a kereteket, senki sem lehet önkényes jogfejlesztő.
A sikeres alkotmányos átalakulás bizonyítékának, és nem kudarcnak tekintené egy törvény megsemmisítését alkotmánybíróként Chronowski Nóra, aki egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtti meghallgatásán az alkotmányosság legfőbb értékének a demokratikus jogállamot és az emberi méltóságot nevezte, amelyek mentén értelmezni kell szerinte az alkotmányt.
Fontosnak tartja továbbá az egyének, kisebbségek, sérülékeny csoportok védelmét, és az alkotmányjogi panaszok kivizsgálását. A testületet egy vitatkozó, érvelő közösségként képzeli el, ehhez azonban szerinte a testület szakmai legitimációjának erősödésére van szükség, írta az MTI.