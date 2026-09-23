Legkésőbb november első felében lehet elnöke az Alkotmánybíróságnak

Az Alkotmánybíróság közlése szerint legkésőbb november első felében dönt a testület teljes ülése az új elnök személyéről. A pályázati kiírást a törvényben meghatározott határidőn belül teszik közzé, a beérkező pályázatokat pedig valamennyi alkotmánybíró megismerheti.

November első felében választhatják meg az Alkotmánybíróság új elnökét (Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto)

Az Alkotmánybíróság hamarosan új elnököt választhat

Az elnöki tisztség betöltését megelőző pályázatot a törvény hatálybalépését, szeptember 19-ét követően harminc napon belül kell kiírni. A pályázati kiírást a főtitkár készíti elő, azt a teljes ülés fogadja el és teszi közzé.

A pályázatra legalább tizenöt, legfeljebb harminc napot kell biztosítani. Ezt követően a teljes ülés a pályázati határidő lejártát követő naptól számított legfeljebb nyolc napon belül választja meg az új elnököt. A döntés titkos szavazással, a 15 alkotmánybíró több mint felének szavazatával születik meg. Az Alkotmánybíróság tájékoztatása szerint

a pályázati kiírás nyilvános lesz, azt a főtitkárnak törvényi kötelezettsége közzétenni a testület honlapján. A beérkező pályázatokat az alkotmánybírák megismerhetik.

Polt Péter után Czine Ágnes gyakorolja az elnöki jogköröket

Polt Péter megbízatása augusztus 31-én ért véget, így szeptember 1-jétől Czine Ágnes elnökhelyettesként gyakorolja az Alkotmánybíróság elnöki jogköreit. Az Alkotmánybíróság hivatalos oldala szerint Czine Ágnes 2014 óta tagja a testületnek, és 2026. szeptember 1-jétől tölti be az elnökhelyettesi tisztséget. Czine Ágnes mandátuma november közepén jár le, így az új elnök megválasztásának időzítése különösen fontos a testület működése szempontjából.

A változás előzménye, hogy az Alaptörvény tizenhetedik módosítása kimondta:

az Alkotmánybíróság tagjának megbízatása a hetvenedik életévének betöltésével megszűnik. Polt Péter ezt az életkort már betöltötte.

Az új szabályozás kapcsán Baka András köztársasági elnök az Országgyűlésben korábban kifogásolta, hogy az elnökválasztás részletes szabályait törvényi szinten rögzítik. Az államfő szerint az Alkotmánybíróság függetlenségét és működési autonómiáját jobban szolgálná, ha ezt a kérdést a testület saját belső szabályaira bíznák.