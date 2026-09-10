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Országgyűlés

Jövő héten ismét összeül az Országgyűlés, megválasztják az Alkotmánybíróság új tagjait

49 perce
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Sűrű program vár a képviselőkre jövő héten, az Országgyűlés két egymást követő napon is ülésezik. A keddi szavazások egyik fontos tétele az Alkotmánybíróság új tagjainak megválasztása lesz.
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OrszággyűlésAlkotmánybíróságTisza-kormány

Ismét két napon át, hétfőn és kedden ülésezik az Országgyűlés jövő héten, a képviselők kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait, emellett több törvénymódosításról is döntenek – közölte György Bálint, az Országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság csütörtöki ülése után.

Jövő héten ismét két napon át ülésezik az Országgyűlés, a képviselők kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait, emellett több törvénymódosításról is döntenek (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Jövő héten ismét két napon át ülésezik az Országgyűlés, a képviselők kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait, emellett több törvénymódosításról is döntenek (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A hétfői ülésnapon az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről a képviselők kedden szavaznak. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek többek között 

  • a szakképzésről szóló törvény módosításáról, 
  • az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról,
  • az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló javaslatról, 
  • egyes igazságügyi törvények módosításáról,
  • valamint az Alaptörvény tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is.

Mindezek után titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A jelölteket hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés igazságügyi bizottsága, megválasztásuk esetén pedig esküt tesznek. A szavazásokat követően a képviselők megtárgyalják a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatokat.

 

 

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