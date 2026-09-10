Jövő héten ismét összeül az Országgyűlés, megválasztják az Alkotmánybíróság új tagjait

Ismét két napon át, hétfőn és kedden ülésezik az Országgyűlés jövő héten, a képviselők kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait, emellett több törvénymódosításról is döntenek – közölte György Bálint, az Országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság csütörtöki ülése után.
A hétfői ülésnapon az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről a képviselők kedden szavaznak. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek többek között
- a szakképzésről szóló törvény módosításáról,
- az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról,
- az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló javaslatról,
- egyes igazságügyi törvények módosításáról,
- valamint az Alaptörvény tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is.
Mindezek után titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A jelölteket hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés igazságügyi bizottsága, megválasztásuk esetén pedig esküt tesznek. A szavazásokat követően a képviselők megtárgyalják a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatokat.