Jövő héten ismét összeül az Országgyűlés, megválasztják az Alkotmánybíróság új tagjait

Ismét két napon át, hétfőn és kedden ülésezik az Országgyűlés jövő héten, a képviselők kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait, emellett több törvénymódosításról is döntenek – közölte György Bálint, az Országgyűlés sajtófőnöke a házbizottság csütörtöki ülése után.

Jövő héten ismét két napon át ülésezik az Országgyűlés, a képviselők kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait, emellett több törvénymódosításról is döntenek (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A hétfői ülésnapon az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről a képviselők kedden szavaznak. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek többek között

a szakképzésről szóló törvény módosításáról,

az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról,

az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló javaslatról,

egyes igazságügyi törvények módosításáról,

valamint az Alaptörvény tizenhetedik módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is.

Mindezek után titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A jelölteket hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés igazságügyi bizottsága, megválasztásuk esetén pedig esküt tesznek. A szavazásokat követően a képviselők megtárgyalják a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatokat.