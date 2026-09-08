Rekordmagas államháztartási hiány mellett drágul az üzemanyag és elszabadul az államadósság

Üzemanyagárak az egekben. A költségvetési hiány elszabadult. Újra adósrabszolgaság a láthatáron. Ez nem a magyarok napja volt… – értékelte az államháztartás és a magyar gazdaság helyzetét közösségi oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.

Az államháztartás rekordhiányt produkált augusztusban, azonban más aggasztó jelek is vannak, ami miatt Kármán András aggódhat (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Mint beszámoltunk róla, államháztartási rekordhiányról számolt be a Pénzügyminisztérium. A Világgazdaság szerint Kapitány István és Kármán András minisztereknek nem csak emiatt kell aggódniuk, hanem azok miatt a baljós jelek miatt is, amelyek kísérik.

A KSH augusztusra 1,3 százalékos inflációt jelentett éves bázison, miközben a havi adat a nullához tartott. Ebben bizonyára vaskos szerepe volt a forintárfolyam felfutásának is, azonban ennek a következményei az exportorientált magyar gazdaságon és a turizmuson csattannak. A jó híreket természetesen igyekezett a kormány is kommunikálni.

Kapitány István közösségi oldalán arról írt, hogy a 2000-es évek óta nem volt példa ilyen mértékű élelmiszerár-csökkenésre. A gazdasági miniszter azonban egy dologról nem beszélt, ez pedig az államháztartás központi hiánya.

Kármán András pénzügyminiszter arról számolt be, hogy az államháztartás központi alrendszere történelmi rekordnak számító 2311,2 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezzel nyolc hónap után már az eredeti hiánycél több mint 122 százalékánál tart a költségvetés, miután az augusztusi hiánnyal együtt az éves pénzforgalmi deficit elérte az 5169,1 milliárd forintot.

Az előző kormány hivatalosan 5 százalék hiánnyal adta át a büdzsét a Tiszának, később azonban ez 6 százalék fölé ugrott. A 2026-os módosított költségvetést Kármán András már 7,5 százalék hiánnyal tervezte meg.

A hivatalos indoklás szerint az augusztusi hiány a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) megállapodás miatti előfinanszírozások miatt alakult így. Ezek nélkül Kármán András szerint a havi hiány csak 124,3 milliárd forint.

Az államháztartás mellett az ipar is gyengélkedik

Maga az augusztusi adat önmagában is lesújtó, de az elmúlt időszakban számtalan olyan baljós jelet lehetett látni, amelyek nagyobb problémákra utalnak. Számtalan üzem és gyár is a bezárás mellett döntött, ma pedig hivatalossá vált, hogy a győri német autóipari multi, a WKW az év végén bezárja hazai létesítményét, ezzel pedig mintegy ötszázan veszítik el a munkájukat.

Emellett pedig a Tisza a hatósági árak kivezetése mellett döntött az üzemanyagok terén, ennek következményei pedig folyamatosan láthatók a benzinkutakon.

Pár nap leforgása alatt a dízel átlagára 700, a benziné 620 forint környékére ugrott. Ez természetesen az augusztusi adatok között még nem szerepel, azonban a Hormuzi-szorosban zajló konfliktus és a tény, hogy Oroszország is felfüggesztette a dízelexportot, jól jelzi, hogy további drágulás és esetleges hiány is várható lehet.