Megcáfolta Magyar Péter állításait az Állami Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a leghatározottabban visszautasította Magyar Péter miniszterelnök szerdán tett, a szervezet működését érintő állításait. Az ÁSZ hangsúlyozta, hogy független alkotmányos szervként a törvények alapján végzi az ellenőrzéseit, nem pedig a miniszterelnök Facebookon közzétett utasításai szerint.
Az Állami Számvevőszék szerint folyamatban van a vizsgálat
Az ÁSZ közlése szerint a törvény alapján a kampányfinanszírozás vizsgálatát az országgyűlési választások napjától számított egy éven belül kell elvégeznie. A szervezet azt írta, hogy
az ellenőrzés rendben, tervezetten zajlik, és minden érintett párttól, így a Fidesztől és a Tisza Párttól is adatokat kértek.
A vizsgálat az ÁSZ szerint minden olyan körülményre kiterjed, amely a kampány finanszírozása szempontjából jelentős lehet. Ennek része a sajtóban NKA-ügyként emlegetett támogatások vizsgálata is.
Arra is emlékeztettek, hogy korábban a minisztériumi pincében talált szórólapok miatt is érte kritika a szervezetet. Közlésük szerint
az érintett minisztérium a többszöri megkeresés ellenére a mai napig nem szolgáltatott adatokat és információkat a vizsgálathoz.
A kampányfinanszírozási ellenőrzéstől függetlenül a politikai pártok gazdálkodását az ÁSZ a törvényben meghatározott kétéves ellenőrzési ciklus keretében is vizsgálja.
Az MNB-ügyben is visszautasították a kritikát
Az ÁSZ Magyar Péter MNB-vel kapcsolatos kijelentéseire is reagált. A szervezet közlése szerint Windisch László elnök hivatalba lépése után haladéktalanul megkezdte az MNB és alapítványa vizsgálatát, 2025 januárjában pedig feljelentést tett az ügyészségen. Az ÁSZ 2025 márciusában publikálta a vizsgálati jelentéseit is.
A számvevőszék szerint a jelentésekben nyilvánosságra hozott levelezésekből az is megállapítható, hogy az ellenőrzés során már korán fellépett az MNB és az érintett alapítvány jogszerű működésének helyreállítása érdekében.
Az MNB-ügyeket vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját az ÁSZ a teljes vizsgálati iratanyag átadásával segítette. A közlemény szerint ez mintegy 60 gigabájtnyi adatot, 40 ezer dokumentumot és több százezer oldalt jelentett.
Az ÁSZ közölte, hogy a jövőben is az Alaptörvénynek és a törvényeknek megfelelően végzi tevékenységét, és álláspontja szerint
a szervezetet érő megalapozatlan, hamis vádak sértik az alkotmányos függetlenségét.
Az ÁSZ hozzátette: ennek tiszteletben tartása a politikai élet valamennyi szereplőjétől elvárható.