Megcáfolta Magyar Péter állításait az Állami Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a leghatározottabban visszautasította Magyar Péter miniszterelnök szerdán tett, a szervezet működését érintő állításait. Az ÁSZ hangsúlyozta, hogy független alkotmányos szervként a törvények alapján végzi az ellenőrzéseit, nem pedig a miniszterelnök Facebookon közzétett utasításai szerint.

Az Állami Számvevőszék reagált Magyar Péter kijelentéseire (Fotó: Bach Máté)

Az Állami Számvevőszék szerint folyamatban van a vizsgálat

Az ÁSZ közlése szerint a törvény alapján a kampányfinanszírozás vizsgálatát az országgyűlési választások napjától számított egy éven belül kell elvégeznie. A szervezet azt írta, hogy

az ellenőrzés rendben, tervezetten zajlik, és minden érintett párttól, így a Fidesztől és a Tisza Párttól is adatokat kértek.

A vizsgálat az ÁSZ szerint minden olyan körülményre kiterjed, amely a kampány finanszírozása szempontjából jelentős lehet. Ennek része a sajtóban NKA-ügyként emlegetett támogatások vizsgálata is.

Arra is emlékeztettek, hogy korábban a minisztériumi pincében talált szórólapok miatt is érte kritika a szervezetet. Közlésük szerint

az érintett minisztérium a többszöri megkeresés ellenére a mai napig nem szolgáltatott adatokat és információkat a vizsgálathoz.

A kampányfinanszírozási ellenőrzéstől függetlenül a politikai pártok gazdálkodását az ÁSZ a törvényben meghatározott kétéves ellenőrzési ciklus keretében is vizsgálja.

Az MNB-ügyben is visszautasították a kritikát

Az ÁSZ Magyar Péter MNB-vel kapcsolatos kijelentéseire is reagált. A szervezet közlése szerint Windisch László elnök hivatalba lépése után haladéktalanul megkezdte az MNB és alapítványa vizsgálatát, 2025 januárjában pedig feljelentést tett az ügyészségen. Az ÁSZ 2025 márciusában publikálta a vizsgálati jelentéseit is.

A számvevőszék szerint a jelentésekben nyilvánosságra hozott levelezésekből az is megállapítható, hogy az ellenőrzés során már korán fellépett az MNB és az érintett alapítvány jogszerű működésének helyreállítása érdekében.

Az MNB-ügyeket vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját az ÁSZ a teljes vizsgálati iratanyag átadásával segítette. A közlemény szerint ez mintegy 60 gigabájtnyi adatot, 40 ezer dokumentumot és több százezer oldalt jelentett.