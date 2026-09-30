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Állami Számvevőszék

Megcáfolta Magyar Péter állításait az Állami Számvevőszék

25 perce
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Magyar Péter szerdán azt kérdezte, meddig hallgat még az ÁSZ a Fidesz szerinte milliárdos, tiltott pártfinanszírozási ügyéről, és azt is felvetette, hogy a szervezet fedezi a Fidesz-frakciót. Az Állami Számvevőszék közleményben utasította vissza a miniszterelnök állításait, és közölte, hogy a kampányfinanszírozás ellenőrzése rendben, tervezetten zajlik.
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Állami SzámvevőszékWindisch LászlóMagyar Péter

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a leghatározottabban visszautasította Magyar Péter miniszterelnök szerdán tett, a szervezet működését érintő állításait. Az ÁSZ hangsúlyozta, hogy független alkotmányos szervként a törvények alapján végzi az ellenőrzéseit, nem pedig a miniszterelnök Facebookon közzétett utasításai szerint.

Az Állami Számvevőszék reagált Magyar Péter kijelentéseire (Fotó: Bach Máté)
Az Állami Számvevőszék reagált Magyar Péter kijelentéseire (Fotó: Bach Máté)

Az Állami Számvevőszék szerint folyamatban van a vizsgálat

Az ÁSZ közlése szerint a törvény alapján a kampányfinanszírozás vizsgálatát az országgyűlési választások napjától számított egy éven belül kell elvégeznie. A szervezet azt írta, hogy

az ellenőrzés rendben, tervezetten zajlik, és minden érintett párttól, így a Fidesztől és a Tisza Párttól is adatokat kértek.

A vizsgálat az ÁSZ szerint minden olyan körülményre kiterjed, amely a kampány finanszírozása szempontjából jelentős lehet. Ennek része a sajtóban NKA-ügyként emlegetett támogatások vizsgálata is.

Arra is emlékeztettek, hogy korábban a minisztériumi pincében talált szórólapok miatt is érte kritika a szervezetet. Közlésük szerint

az érintett minisztérium a többszöri megkeresés ellenére a mai napig nem szolgáltatott adatokat és információkat a vizsgálathoz.

A kampányfinanszírozási ellenőrzéstől függetlenül a politikai pártok gazdálkodását az ÁSZ a törvényben meghatározott kétéves ellenőrzési ciklus keretében is vizsgálja.

Az MNB-ügyben is visszautasították a kritikát

Az ÁSZ Magyar Péter MNB-vel kapcsolatos kijelentéseire is reagált. A szervezet közlése szerint Windisch László elnök hivatalba lépése után haladéktalanul megkezdte az MNB és alapítványa vizsgálatát, 2025 januárjában pedig feljelentést tett az ügyészségen. Az ÁSZ 2025 márciusában publikálta a vizsgálati jelentéseit is.

A számvevőszék szerint a jelentésekben nyilvánosságra hozott levelezésekből az is megállapítható, hogy az ellenőrzés során már korán fellépett az MNB és az érintett alapítvány jogszerű működésének helyreállítása érdekében.

Az MNB-ügyeket vizsgáló országgyűlési vizsgálóbizottság munkáját az ÁSZ a teljes vizsgálati iratanyag átadásával segítette. A közlemény szerint ez mintegy 60 gigabájtnyi adatot, 40 ezer dokumentumot és több százezer oldalt jelentett.

Az ÁSZ közölte, hogy a jövőben is az Alaptörvénynek és a törvényeknek megfelelően végzi tevékenységét, és álláspontja szerint

a szervezetet érő megalapozatlan, hamis vádak sértik az alkotmányos függetlenségét.

Az ÁSZ hozzátette: ennek tiszteletben tartása a politikai élet valamennyi szereplőjétől elvárható.

 

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