A Fidesz alatt építkeztek, most az átpolitizált kultúráról beszélnek

Az A38 Hajó szeptember 14-re, az Inga Kultúrkávézóba hirdette meg a „Kulturális intézmények rendszereken át” című beszélgetést. A Pajor Tamás által moderált rendezvényen Bognár Attila, az A38, Gőz László, a Budapest Music Center, valamint Horváth László, a Fonó vezetője arról beszélget, hogyan lehet kulturális intézményt működtetni és autonómnak maradni egy erősen átpolitizált közegben. A kérdésfelvetés különösen érdekes annak fényében, hogy a három intézmény az elmúlt másfél évtized kulturális állami támogatási rendszerének jelentős kedvezményezettje volt. Vezetőik közül többen pályázati döntéseket előkészítő vagy kultúrpolitikai tanácsadó testületekben is szerepet vállaltak.
Ugyanabban a körben ültek, jelentős összegeket kaptak
A Fonó, a Budapest Music Center és az A38 története nem három, egymástól független támogatási pályát rajzol ki. Vezetőik ugyanazokban a szakmai testületekben és programokban jelentek meg, intézményeik pedig ugyanazokból a kulturális támogatási rendszerekből részesültek.
A Petőfi Kulturális Ügynökség 2021-ben létrehozott könnyűzenei szakmai kollégiumának elnöke Horváth László, tagja pedig Gőz László volt. A kollégium véleményezte a pályázati kiírásokat, javaslatot tett a pályázók és a meghívottak körére, az értékelési szempontokra, valamint a támogatási keretekre. Emellett értékelte a beérkezett kérelmeket, és támogatási javaslatokat készített.
Ugyanebben a pályázati ciklusban:
- a Horváth László által vezetett Fonó 37 millió forintot;
- a Gőz Lászlóhoz kötődő Budapest Music Center 37 millió forintot;
- a Bognár Attilához kötődő A38 pedig ugyancsak 37 millió forintot kapott.
A három intézmény támogatása a zeneipari szervezeteknek szóló döntési lista legmagasabb tételei közé tartozott. A nyilvános adatok önmagukban nem bizonyítanak összehangolt forráselosztást, azt azonban megmutatják, hogy a kedvezményezettek vezetői közül ketten a pályázatokat előkészítő és értékelő szakmai kollégiumban is helyet kaptak.
A kapcsolatrendszer 2023-ban tovább bővült. Gőz László és Bognár Attila bekerült a Demeter Szilárd által létrehozott Petőfi Zenei Tanácsba, amelynek alakuló ülését éppen az A38 Hajón tartották. A testület a Petőfi Rádió, a Petőfi TV, a Hajógyár és a Magyar Popkulturális Értéktár szakmai megerősítését kapta feladatul.
Gőz és Bognár tehát nem kívülállóként figyelte az akkori kultúrpolitika működését: saját nevükkel és szakmai munkájukkal vettek részt annak egyik kiemelt projektjében.
Az állami támogatás százmilliókkal és milliárdokkal segítette az intézményeket
Horváth László a PajtaKult ötletgazdája és projektvezetője volt, miközben a Fonót is ő vezette. A Magyar Géniusz Program 2022-ben százmillió forintos meghívásos pályázatot írt ki a Kultúrpajta és Tündérkert hálózat feladataira, amelyre egyedüliként a Fonót hívták meg. Az intézmény el is nyerte a teljes összeget.
A Fonó bevételeinek több mint fele 2022-ben és 2023-ban is közvetlen állami támogatásból származott. Az intézmény emellett 2021 és 2025 között összesen 149 millió forint előadó-művészeti támogatást kapott, 2025-ben pedig újabb százmillió forintot jelentettek be a harmincadik évfordulójára.
A Budapest Music Center még nagyobb összegekhez jutott.
A 2013-as megnyitón Orbán Viktor, Tarlós István és Balog Zoltán is részt vett, az intézmény pedig 2013-ban és 2014-ben egyaránt 290 millió forintos támogatást kapott.
A dokumentált állami szerepvállalás később meghaladta a 3,3 milliárd forintot:
- a kormány 500 millió forintot biztosított eszközbeszerzésre;
- kétmilliárd forintot adott a Modern Opera telkének megvásárlására;
- 2019 és 2021 között további több mint 240 millió forint támogatás jutott az intézménynek.
Mindez azért is figyelemre méltó, mert a BMC Gőz László saját közlése szerint száz százalékban magántulajdonú társaság. A Gőz tulajdonában álló Lovas-Show Kft. emellett a Nemzeti Vágta versenyrendezőjeként is jelentős állami megbízásokat kapott.
Az A38 nemcsak pénzügyi támogatásokhoz jutott, hanem a kormányzati kultúrpolitikában is szerepet vállalt: a Petőfi Rádió és a Petőfi TV gyártási bázisa lett. A hajó 2021-ben 37 millió, 2024-ben 22 millió, 2025-ben pedig 23 millió forintos dokumentált támogatásban részesült.
A politikai fordulat után más lett az átpolitizált közeg
A mostani beszélgetés résztvevői nem pusztán elfogadták az előző kormányok által biztosított támogatásokat.
Horváth László és Gőz László pályázati döntéseket előkészítő testületben dolgozott, Gőz és Bognár Attila pedig Demeter Szilárd kultúrpolitikai tanácsadó körében vállalt szerepet.
Intézményeik eközben ugyanazokból a minisztériumi, NKA-, PKÜ-, előadó-művészeti és közalapítványi forrásokból kaptak pénzt. A Fonó működésében az állami támogatás meghatározó finanszírozási pillért jelentett, az A38 a Petőfi-projekt egyik intézményi központjává vált, a magántulajdonú BMC fejlesztéséhez pedig több milliárd forinttal járult hozzá az állam.
A „rendszereken át” megőrzött autonómia így más megvilágításba kerül. Bognár Attila, Gőz László és Horváth László nem egy átpolitizált kulturális rendszer peremén próbált túlélni: intézményeik jelentős közpénzekből erősödtek meg, ők maguk pedig a rendszer meghatározó szakmai szereplőivel és testületeivel működtek együtt.