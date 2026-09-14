A Fidesz alatt építkeztek, most az átpolitizált kultúráról beszélnek

Az A38 Hajó szeptember 14-re, az Inga Kultúrkávézóba hirdette meg a „Kulturális intézmények rendszereken át” című beszélgetést. A Pajor Tamás által moderált rendezvényen Bognár Attila, az A38, Gőz László, a Budapest Music Center, valamint Horváth László, a Fonó vezetője arról beszélget, hogyan lehet kulturális intézményt működtetni és autonómnak maradni egy erősen átpolitizált közegben. A kérdésfelvetés különösen érdekes annak fényében, hogy a három intézmény az elmúlt másfél évtized kulturális állami támogatási rendszerének jelentős kedvezményezettje volt. Vezetőik közül többen pályázati döntéseket előkészítő vagy kultúrpolitikai tanácsadó testületekben is szerepet vállaltak.

Az A38 működésében az állami támogatás és a kormányzati kulturális együttműködés is fontos szerepet játszott. (Forrás: Facebook/A38 Hajó)

Ugyanabban a körben ültek, jelentős összegeket kaptak

A Fonó, a Budapest Music Center és az A38 története nem három, egymástól független támogatási pályát rajzol ki. Vezetőik ugyanazokban a szakmai testületekben és programokban jelentek meg, intézményeik pedig ugyanazokból a kulturális támogatási rendszerekből részesültek.

A Petőfi Kulturális Ügynökség 2021-ben létrehozott könnyűzenei szakmai kollégiumának elnöke Horváth László, tagja pedig Gőz László volt. A kollégium véleményezte a pályázati kiírásokat, javaslatot tett a pályázók és a meghívottak körére, az értékelési szempontokra, valamint a támogatási keretekre. Emellett értékelte a beérkezett kérelmeket, és támogatási javaslatokat készített.

Ugyanebben a pályázati ciklusban:

a Horváth László által vezetett Fonó 37 millió forintot;

a Gőz Lászlóhoz kötődő Budapest Music Center 37 millió forintot;

a Bognár Attilához kötődő A38 pedig ugyancsak 37 millió forintot kapott.

A három intézmény támogatása a zeneipari szervezeteknek szóló döntési lista legmagasabb tételei közé tartozott. A nyilvános adatok önmagukban nem bizonyítanak összehangolt forráselosztást, azt azonban megmutatják, hogy a kedvezményezettek vezetői közül ketten a pályázatokat előkészítő és értékelő szakmai kollégiumban is helyet kaptak.

A kapcsolatrendszer 2023-ban tovább bővült. Gőz László és Bognár Attila bekerült a Demeter Szilárd által létrehozott Petőfi Zenei Tanácsba, amelynek alakuló ülését éppen az A38 Hajón tartották. A testület a Petőfi Rádió, a Petőfi TV, a Hajógyár és a Magyar Popkulturális Értéktár szakmai megerősítését kapta feladatul.

Gőz és Bognár tehát nem kívülállóként figyelte az akkori kultúrpolitika működését: saját nevükkel és szakmai munkájukkal vettek részt annak egyik kiemelt projektjében.