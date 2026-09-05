„Csak kávézni járnak be a haverok” – egyre több jel utal arra, hogy lényegében áll az államigazgatás

Bizalmatlanság és túlterheltség

Az Igazságügyi Minisztériumban éppen az ellenkezőjéről számoltak be: van munka, de azt egy szűk körre terhelik. A beszámoló szerint az új vezetés sok korábbi dolgozóban nem bízik, ezért miközben egyeseknek alig jut feladat, mások túlterheltek.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyzetét egyetlen szóval jellemezte valaki: „Semmi.” Ugyanez a hozzászóló azt írta, hogy a gazdasági tárcába „csak kávézni járnak be a haverok”, a Pénzügyminisztériumban pedig csak „egy-két szűk stáb” pörög.

Egy hozzászóló szerint szakmai szempontból az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban (OGYM), szervezetileg pedig a Vidékfejlesztési Minisztériumban (VM) alakult ki a legsúlyosabb helyzet. Azt írta:

„OGYM = tele van kívülről jött kutatóval, szakértővel, akik dolgoznak, mint az állat, de ingyen, mert nincs semmilyen szerződésük, megbízásuk. Eközben a beosztott dolgozók és középvezetők bejárnak, letöltik a napi előírt munkaidőt, de csak ülnek egy szobában vagy raktárban, nem csinálnak semmit, persze a korábbi jövedelmüket megkapják.

VM = nincsenek államtitkárok, helyettes államtitkárok, semmilyen SZMSZ, mindenki csak bonyolult arcal rohangál, de senki nem csinál semmit. Mondjuk ez a helyzet logikus következménye annak, ha egy nulla szakmai tapasztalatú ügyvédjelöltet nyomnak miniszternek.”

Egyre több jel utal arra, hogy áll az államigazgatás

Más beszámolók szerint a Honvédelmi, az Építési és Közlekedési, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium valamivel jobban működik, de ezeknél sem beszélnek „atomhajtásról”. A külügy egyik dolgozója ráadásul arról írt, hogy legalább 40 külképviselet bezárására számítanak a megszorítások és az új külpolitikai irány miatt. Egy megyei államigazgatásban dolgozó szerint olyan ügyeknél, amelyekben korábban egy-két hét alatt döntés született, most egy hónapot, esetenként a teljes 60 napos határidőt is kivárják.