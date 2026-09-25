Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
elnök

A nyugdíjkifizetési rendszer megújítását várja az Államkincstár új elnökétől a pénzügyminiszter

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár (MÁK) élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánicz Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget – jelentette be a pénzügyminiszter a Facebook-oldalán pénteken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elnökmagyar államkincstárpénzügyminiszter

A miniszter azt írta: a Magyar Államkincstár új elnöke több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban, a hitelezés és pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és tanácsadás területén is dolgozott. 

Kármán András és Slánicz Béla, a Magyar Államkincstár új elnöke Forrás: Facebook.com/Kármán András
Kármán András és Slánicz Béla, a Magyar Államkincstár új elnöke Forrás: Facebook.com/Kármán András

Slánicz Béla magyar és nemzetközi nagyvállalatokat is vezetve szerzett tapasztalatokat a szervezeti és digitális transzformációk megvalósításában

– tette hozzá.

Kármán András szerint az új vezető munkáját stratégiai szemlélet, üzleti fókusz, valamint a folyamatok és a szervezeti működés hatékonyságának állandó fejlesztése jellemzi. Megjegyezte, Slánicz Bélától azt várja, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon.

Kiszivárgott a vagyonadó listája: mutatjuk, mi minden után fizethetnek a magyarok
Szakmai választ kapott Magyar Péter a megyerendszerrel kapcsolatos állításaira

 

A pénzügyminiszter úgy véli, hogy az új elnöknek modernizálnia és rugalmasabbá, valamint gyorsabbá kell tennie a kifizetéseket. 

Ennek részeként az elavult nyugdíjkifizetési rendszert is meg kell újítania

– tette hozzá.

Mint írta, a Magyar Államkincstár jelenlegi informatikai kiszolgáltatottságát fel kell számolni. Az új elnök feladata lesz a MÁK informatikai biztonságának megerősítése, a lehetséges szolgáltatók körének bővítése, ugyanakkor a belső kompetenciák erősítése is - közölte.

Kármán András kiemelte, hogy különös figyelmet kell fordítani az államkincstár felelős gazdálkodására, emellett véget kell vetni a pazarló, túlárazott beszerzéseknek. Megjegyezte, hogy ennek részeként az informatikai szolgáltatások költségeit is csökkenteni kell.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!