A nyugdíjkifizetési rendszer megújítását várja az Államkincstár új elnökétől a pénzügyminiszter

A miniszter azt írta: a Magyar Államkincstár új elnöke több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban, a hitelezés és pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és tanácsadás területén is dolgozott.
Slánicz Béla magyar és nemzetközi nagyvállalatokat is vezetve szerzett tapasztalatokat a szervezeti és digitális transzformációk megvalósításában
– tette hozzá.
Kármán András szerint az új vezető munkáját stratégiai szemlélet, üzleti fókusz, valamint a folyamatok és a szervezeti működés hatékonyságának állandó fejlesztése jellemzi. Megjegyezte, Slánicz Bélától azt várja, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon.
A pénzügyminiszter úgy véli, hogy az új elnöknek modernizálnia és rugalmasabbá, valamint gyorsabbá kell tennie a kifizetéseket.
Ennek részeként az elavult nyugdíjkifizetési rendszert is meg kell újítania
– tette hozzá.
Mint írta, a Magyar Államkincstár jelenlegi informatikai kiszolgáltatottságát fel kell számolni. Az új elnök feladata lesz a MÁK informatikai biztonságának megerősítése, a lehetséges szolgáltatók körének bővítése, ugyanakkor a belső kompetenciák erősítése is - közölte.
Kármán András kiemelte, hogy különös figyelmet kell fordítani az államkincstár felelős gazdálkodására, emellett véget kell vetni a pazarló, túlárazott beszerzéseknek. Megjegyezte, hogy ennek részeként az informatikai szolgáltatások költségeit is csökkenteni kell.