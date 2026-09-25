A nyugdíjkifizetési rendszer megújítását várja az Államkincstár új elnökétől a pénzügyminiszter

A miniszter azt írta: a Magyar Államkincstár új elnöke több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban, a hitelezés és pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és tanácsadás területén is dolgozott.

Kármán András és Slánicz Béla, a Magyar Államkincstár új elnöke Forrás: Facebook.com/Kármán András

Slánicz Béla magyar és nemzetközi nagyvállalatokat is vezetve szerzett tapasztalatokat a szervezeti és digitális transzformációk megvalósításában

– tette hozzá.

Kármán András szerint az új vezető munkáját stratégiai szemlélet, üzleti fókusz, valamint a folyamatok és a szervezeti működés hatékonyságának állandó fejlesztése jellemzi. Megjegyezte, Slánicz Bélától azt várja, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon.