Alig érezni az áfacsökkentést az allergiagyógyszereknél, legfeljebb néhány tíz forintot spórolhatnak a vevők

Szeptember 1-jétől 5 százalékról 0 százalékra csökkent a kizárólag vényköteles gyógyszerek áfája. A változás a receptre kiadható allergia elleni készítményeket is érinti, de a patikában fizetendő összeg csökkenése jóval kisebb annál, mint amit az 5 százalékos áfakulcs eltörlése elsőre sugallhat. Az allergiagyógyszer ára ugyanis nem egyszerűen 5 százalékkal esik. A tényleges bruttó árcsökkenés körülbelül 4,76 százalék, támogatott készítményeknél pedig a beteg által fizetett térítési díj csökkenése ennél is kisebb lehet. A NEAK szerint az új fogyasztói ár a korábbi bruttó ár 1/1,05 része, miközben a támogatás összegét is ugyanilyen arányban kell csökkenteni.

Az áfacsökkentett allergiagyógyszerek esetében alig beszélhetünk megtakarításról (Fotó: Szakony Attila / MW)

Sokszor csak néhány tíz forint a különbség az allergiagyógyszereknél

A szeptember 1-jén hatályos NEAK-gyógyszertörzs adatai alapján több ismert, vényköteles allergia elleni készítménynél is kiszámolható, mennyit jelent a változás a betegeknek. A példák alapján a megtakarítás jóval szerényebb annál, mint amit az áfakulcs 5 százalékos csökkentése alapján várhatnánk.

Az Aerius 5 mg filmtabletta 30 darabos kiszerelésének szeptemberi fogyasztói ára 1539 forint, normatív támogatás mellett pedig 1375 forintot kell fizetni érte. Ha a korábbi, 5 százalékos áfával számolunk vissza, a beteg térítési díja körülbelül 1444 forint lett volna.

Ez nagyjából 69 forintos megtakarítást jelent egy doboznál.

Hasonló a helyzet a Lordestin 5 mg filmtablettánál. A 30 darabos kiszerelés jelenlegi fogyasztói ára 921 forint, normatív támogatás mellett 728 forint a térítési díj. Az 5 százalékos korábbi áfával visszaszámolva a betegnek körülbelül 764 forintot kellett volna fizetnie, vagyis mintegy

36 forinttal kerül kevesebbe a gyógyszer.

Egy allergiás nátha kezelésére használt vényköteles orrspray-nél valamivel nagyobb a különbség. A Mometason Sandoz 50 mikrogramm/adag, 140 adagos készítmény teljes ára 1769 forint, normatív támogatás mellett 1507 forintot fizet érte a beteg. A korábbi áfával visszaszámolva a térítési díj körülbelül 1582 forint lehetett, így mintegy

75 forint maradhat a betegnél dobozonként.

Egy kombinált, azelasztint és flutikazont tartalmazó vényköteles orrspray-nél, az Azelastine/Fluticasone Stada esetében 2934 forintos teljes ár mellett 2200 forint a normatív térítési díj. Az áfacsökkentés előtti árakkal számolva ez körülbelül 2310 forint lett volna, vagyis nagyjából 110 forint a megtakarítás.

A számokból tehát jól látszik, hogy még egy több ezer forintos allergiagyógyszernél sem feltétlenül marad száz forintnál sokkal több a beteg zsebében.

Fontos ugyanakkor, hogy a leggyakrabban ismert allergia elleni szerek között több olyan is van, amely vény nélkül kapható. A cetirizin, a loratadin és több más antihisztamin számos készítménye ilyen, ezekre pedig nem vonatkozik a kizárólag vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi csökkentése.