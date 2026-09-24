Alig érezni az áfacsökkentést az allergiagyógyszereknél, legfeljebb néhány tíz forintot spórolhatnak a vevők

Szeptember 1-jétől 5 százalékról 0 százalékra csökkent a kizárólag vényköteles gyógyszerek áfája. A változás a receptre kiadható allergia elleni készítményeket is érinti, de a patikában fizetendő összeg csökkenése jóval kisebb annál, mint amit az 5 százalékos áfakulcs eltörlése elsőre sugallhat. Az allergiagyógyszer ára ugyanis nem egyszerűen 5 százalékkal esik. A tényleges bruttó árcsökkenés körülbelül 4,76 százalék, támogatott készítményeknél pedig a beteg által fizetett térítési díj csökkenése ennél is kisebb lehet. A NEAK szerint az új fogyasztói ár a korábbi bruttó ár 1/1,05 része, miközben a támogatás összegét is ugyanilyen arányban kell csökkenteni.
Sokszor csak néhány tíz forint a különbség az allergiagyógyszereknél
A szeptember 1-jén hatályos NEAK-gyógyszertörzs adatai alapján több ismert, vényköteles allergia elleni készítménynél is kiszámolható, mennyit jelent a változás a betegeknek. A példák alapján a megtakarítás jóval szerényebb annál, mint amit az áfakulcs 5 százalékos csökkentése alapján várhatnánk.
Az Aerius 5 mg filmtabletta 30 darabos kiszerelésének szeptemberi fogyasztói ára 1539 forint, normatív támogatás mellett pedig 1375 forintot kell fizetni érte. Ha a korábbi, 5 százalékos áfával számolunk vissza, a beteg térítési díja körülbelül 1444 forint lett volna.
Ez nagyjából 69 forintos megtakarítást jelent egy doboznál.
Hasonló a helyzet a Lordestin 5 mg filmtablettánál. A 30 darabos kiszerelés jelenlegi fogyasztói ára 921 forint, normatív támogatás mellett 728 forint a térítési díj. Az 5 százalékos korábbi áfával visszaszámolva a betegnek körülbelül 764 forintot kellett volna fizetnie, vagyis mintegy
36 forinttal kerül kevesebbe a gyógyszer.
Egy allergiás nátha kezelésére használt vényköteles orrspray-nél valamivel nagyobb a különbség. A Mometason Sandoz 50 mikrogramm/adag, 140 adagos készítmény teljes ára 1769 forint, normatív támogatás mellett 1507 forintot fizet érte a beteg. A korábbi áfával visszaszámolva a térítési díj körülbelül 1582 forint lehetett, így mintegy
75 forint maradhat a betegnél dobozonként.
Egy kombinált, azelasztint és flutikazont tartalmazó vényköteles orrspray-nél, az Azelastine/Fluticasone Stada esetében 2934 forintos teljes ár mellett 2200 forint a normatív térítési díj. Az áfacsökkentés előtti árakkal számolva ez körülbelül 2310 forint lett volna, vagyis nagyjából 110 forint a megtakarítás.
A számokból tehát jól látszik, hogy még egy több ezer forintos allergiagyógyszernél sem feltétlenül marad száz forintnál sokkal több a beteg zsebében.
Fontos ugyanakkor, hogy a leggyakrabban ismert allergia elleni szerek között több olyan is van, amely vény nélkül kapható. A cetirizin, a loratadin és több más antihisztamin számos készítménye ilyen, ezekre pedig nem vonatkozik a kizárólag vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi csökkentése.
Vagyis aki például vény nélkül kapható cetirizin-készítményt vásárol, annak az áfacsökkentés miatt nem lett olcsóbb a gyógyszere. A változás csak a vényköteles készítményeknél jelenik meg.
A vényköteles allergiagyógyszereknél pedig a konkrét példák alapján 36, 69, 75 vagy 110 forintos megtakarításról beszélhetünk egy-egy doboznál. Ha valaki több receptköteles gyógyszert vált ki rendszeresen, ezek az összegek összeadódhatnak, de egyetlen allergiagyógyszer esetében a pénztárcán érezhető könnyebbség meglehetősen szerény.