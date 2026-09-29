Fidesz: az ukrán maffia beépült a magyar államba

Az ukrán maffia gátlástalanul és óriási mennyiségben szállította a pénzeit Magyarországon keresztül. A magyar hatóságok ennek véget vetettek a nemzeti kormány idején. Ezért elismerést érdemelnek, és nem vádaskodást – közölte a Fidesz az aranykonvoj-ügy kapcsán. A párt jelezte: ezt az elismerést meg is fogják kapni, miután a Fidesz helyreállítja a jogállamot Magyarországon.

Fontos ígéretet tett a Fidesz az aranykonvoj-ügy kapcsán (Forrás: YouTube)

Az ukrán maffia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is

– hívták fel a figyelmet. Majd kijelentették: ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást.

A Tisza leállította a nyomozást az ukrán aranykonvoj ügyében

Mint az Origo beszámolt róla, az ukrán pénzszállító ügyében az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján indult nyomozás pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozás egyik fontos feladata volt annak tisztázása, hogy a Magyarországon átszállított készpénz és arany milyen eredetű volt. Ennek érdekében az ügyészség még áprilisban megkereste az osztrák hatóságokat, és hivatalos jogsegély keretében kért tőlük információkat.

Azonban a NAV júliusban felfüggesztette az ukrán pénzszállító ügyében indított nyomozást, ugyanis Ausztriából nem érkezett válasz, a magyar hatóságok pedig minden belföldön elvégezhető nyomozási cselekményt befejeztek. Majd augusztusban maga a nyomozás is megszűnt.

Nemrég Magyar Péter vette elő újra az ügyet, és több alkalommal is támadta az ügyészséget. A miniszterelnök egy bejegyzésében azt állította, hogy az ügyészség elhallgatott, miután a kormányfő az aranykonvoj ügyét, az MNB-t és a „rogáni maffiát” szóba hozta. A poszt azonban nem közöl bizonyítékot arra, hogy az ügyészség kommunikációja emiatt változott volna meg.

Az ügy előkerült hétfőn is az Országgyűlésben történt események kapcsán, hiszen a hírek szerint Baka András azóta már leszavazott legfőbbügyész-jelöltjének testvére is érintett lehet az aranykonvoj-ügyben. Szathmáry Zoltánt ezért nem támogathatta a Tisza-frakció.