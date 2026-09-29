„Ha ez így van, nem találok szavakat” – kifakadt az egykori legfőbb ügyész, aki ellen fegyelmi eljárás indult az aranykonvoj ügy miatt

Fürcht Pál valószínűtlennek tartja, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség ügyészeit bárki előre tájékoztatta arról, ki lesz a köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltje, és ennek tudatában idézték volna gyanúsítotti kihallgatásra a jelölt testvérét. Erről a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) volt vezetője ír nyílt levelében, amelyet Horváth Lóránt meghatalmazott ügyvéd közösségi oldalán tett közzé kedd reggel.
Horváth Lóránt azt írta a közösségi oldalán, hogy a lemondott főügyész kifejezett „utasítására” osztotta meg a levelet a nyilvánossággal; Fürcht Pál a levélben reagál a köztársasági elnök – a legfőbbügyész-jelöltje parlamenti elutasítását követő – nyilatkozatára. Fürcht Pál azt írta: a Fővárosi Nyomozó Ügyészség tapasztalt ügyészei májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az úgynevezett aranykonvoj-ügy egy politika által kreált ügy. Hangsúlyozta: a nyomozás akkori állása szerint látható volt, hogy március 3-án maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy március 5-én az ukrán pénzszállítókat fogják el.
Nem sokon múlt, hogy elússzon az aranykonvoj-ügyben tervezett akció
Mint írta, a titkosszolgálat a politika által meghatározott feladatot végezve március 4-én egyeztetett egy legfőbb ügyészségi főosztályvezetővel, és magával a legfőbb ügyésszel is; március 5-én a titkosszolgálat feljelentése rekordidő alatt a törvényben biztosított három nap helyett 4-5 órán belül ott volt a nyomozó hatóságnál azzal az ügyészi utasítással, hogy a nyomozást el kell rendelni.
Fürcht Pál szerint ez az átirat még így is majdnem elkésett, mert az aranykonvoj elleni akció akkor már javában zajlott.
Ha a Legfőbb Ügyészség vezetése akár csak fél nappal később küldi meg a nyomozás elrendelésére felszólító intézkedését, az ukrán pénzszállítók már biztonságban hazaérkeznek, és a miniszterelnök feladatszabása nem teljesíthető
– tette hozzá.
Már májusban tudhatták az ügyészek, hogy ez egy politikai ügy
A levél szerint a nyomozás májusi állása alapján az ügyészek számára már kirajzolódott, hogy az akciót politikai döntés előzte meg. Állítása szerint március 3-án Orbán Viktor adott feladatot a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók március 5-i elfogására. A titkosszolgálat ezt követően egyeztetett a Legfőbb Ügyészséggel, majd március 5-én a feljelentés mindössze néhány óra alatt eljutott a nyomozó hatósághoz, azzal az utasítással, hogy rendeljék el a nyomozást.
A volt főügyész szerint a folyamat még így is majdnem kicsúszott az időből, hiszen az akció addigra már megkezdődött. Úgy fogalmazott: ha a Legfőbb Ügyészség akár fél nappal később küldi meg az intézkedést, az ukrán pénzszállítók már elhagyhatták volna az országot, így a miniszterelnöki utasítás nem teljesülhetett volna. Fürcht szerint az elfogás során ráadásul súlyos jogsértések is történtek: a pénzszállítókat megbilincselték, egyeseket pedig megaláztak, egyiküknek pedig állítása szerint ismeretlen szert adtak be, amitől kórházba kellett szállítani.
A volt főügyész szerint a jelölt testvérének szerepét is vizsgálni kellett volna, őt azonban nem gyanúsítottként, hanem tanúként kellett volna kihallgatni. Fürcht Pál emellett azt sem érti, miért éppen szeptember 9-én indítottak ellene fegyelmi eljárást, amikor az erre rendelkezésre álló három hónapos határidő már a végéhez közeledett. Azt is kifogásolta, hogy az eljárást személyesen Lajtár István, a legfőbb ügyészi jogkört gyakorló helyettes indította el, nem pedig egy kijelölt főosztályvezető.
Szathmány Zoltán személye miatt indulhatott ellene fegyelmi eljárás
Kiemelte, hogy nem tud annál észszerűbb magyarázatot találni, hogy Lajtár István legfőbbügyész-helyettes megtudta, hogy a köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt fogja legfőbb ügyésznek jelölni, és így a fegyelmi büntetést már Szathmáry Zoltán legfőbb ügyész szabhatta volna ki vele szemben, az ellen, aki testvérének felelősségét az aranykonvojügyben feszegetni merte még május hónapban.
Ha ez így van, akkor nem találok szavakat erre
– írta Fürcht Pál.
A volt vezető nem vitatja, hogy a köztársasági elnöknek joga van Lajtár István legfőbbügyész-helyettestől tájékozódni az új legfőbb ügyész személyével kapcsolatban. Az ügyészségen elterjedt, hogy Baka András köztársasági elnök az aranykonvojügyben eljáró két főosztályvezető ügyészt is meghallgatta ebben a tárgyban. „Hogy ez megfelel-e a valóságnak, azt csak a köztársasági elnök és az érintettek tudhatják, az információ forrása mindenesetre állítólag maga az egyik érintett főosztályvezető ügyész” – írta.
Tehát ha ez igaz, a köztársasági elnök az aranykonvoj ügy három érintettjét is megkérdezte arról, ki lenne alkalmas legfőbb ügyésznek. Az is elterjedt, hogy sikerült Dr. Baka András köztársasági elnököt meggyőzniük arról, hogy ők, mint legfőbb ügyészségi felsővezetők - a sajtóhírekkel ellentétben - mindig pártatlanul és törvényesen jártak el
– fogalmazott.