„Ha ez így van, nem találok szavakat” – kifakadt az egykori legfőbb ügyész, aki ellen fegyelmi eljárás indult az aranykonvoj ügy miatt

Fürcht Pál valószínűtlennek tartja, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészség ügyészeit bárki előre tájékoztatta arról, ki lesz a köztársasági elnök legfőbbügyész-jelöltje, és ennek tudatában idézték volna gyanúsítotti kihallgatásra a jelölt testvérét. Erről a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) volt vezetője ír nyílt levelében, amelyet Horváth Lóránt meghatalmazott ügyvéd közösségi oldalán tett közzé kedd reggel.

Nyílt levélben reagált Baka András köztársasági elnök korábbi nyilatkozatára Fürcht Pál, a KNYF volt vezetője. A volt főügyész szerint azért is indíthattak ellene fegyelmi eljárást, mert az aranykonvoj-ügyben vizsgálta a legfőbbügyész-jelölt Szathmáry Zoltán testvérének szerepét (Fotó: Mirkó István)

Horváth Lóránt azt írta a közösségi oldalán, hogy a lemondott főügyész kifejezett „utasítására” osztotta meg a levelet a nyilvánossággal; Fürcht Pál a levélben reagál a köztársasági elnök – a legfőbbügyész-jelöltje parlamenti elutasítását követő – nyilatkozatára. Fürcht Pál azt írta: a Fővárosi Nyomozó Ügyészség tapasztalt ügyészei májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az úgynevezett aranykonvoj-ügy egy politika által kreált ügy. Hangsúlyozta: a nyomozás akkori állása szerint látható volt, hogy március 3-án maga Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy március 5-én az ukrán pénzszállítókat fogják el.

Nem sokon múlt, hogy elússzon az aranykonvoj-ügyben tervezett akció

Mint írta, a titkosszolgálat a politika által meghatározott feladatot végezve március 4-én egyeztetett egy legfőbb ügyészségi főosztályvezetővel, és magával a legfőbb ügyésszel is; március 5-én a titkosszolgálat feljelentése rekordidő alatt a törvényben biztosított három nap helyett 4-5 órán belül ott volt a nyomozó hatóságnál azzal az ügyészi utasítással, hogy a nyomozást el kell rendelni.

Fürcht Pál szerint ez az átirat még így is majdnem elkésett, mert az aranykonvoj elleni akció akkor már javában zajlott.

Ha a Legfőbb Ügyészség vezetése akár csak fél nappal később küldi meg a nyomozás elrendelésére felszólító intézkedését, az ukrán pénzszállítók már biztonságban hazaérkeznek, és a miniszterelnök feladatszabása nem teljesíthető

– tette hozzá.

Már májusban tudhatták az ügyészek, hogy ez egy politikai ügy

A levél szerint a nyomozás májusi állása alapján az ügyészek számára már kirajzolódott, hogy az akciót politikai döntés előzte meg. Állítása szerint március 3-án Orbán Viktor adott feladatot a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók március 5-i elfogására. A titkosszolgálat ezt követően egyeztetett a Legfőbb Ügyészséggel, majd március 5-én a feljelentés mindössze néhány óra alatt eljutott a nyomozó hatósághoz, azzal az utasítással, hogy rendeljék el a nyomozást.