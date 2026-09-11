Atlétikai Világdöntő Budapesten: egyetlen ellenzéki politikus sem kapott meghívót

Az idei budapesti Atlétikai Világdöntőt péntektől vasárnapig rendezik meg a Nemzeti Atlétikai Központban. A 2026-ban debütáló versenyen a világ legjobb atlétái mérik össze tudásukat, a rendezvény pedig az első ilyen világdöntő a sportág történetében. A kormány a versenyt kiemelt jelentőségű sporteseményként kezeli, azonban információink szerint egyetlen ellenzéki politikus sem kapott meghívást a rendezvényre: sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk, sem a KDNP képviselői.

Információink szerint egyetlen ellenzéki politikus sem kapott meghívást az Atlétikai Világdöntőre (Forrás: wabudapest23.hu)

Ez azért is érdekes, mert az Orbán-kormány a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságot is kifejezetten országos jelentőségű, Magyarország által rendezett nemzetközi sporteseményként kezelte, a politikai, illetve közéleti szereplők bevonása azonban akkor sem korlátozódott a kormánypárti körökre. Karácsony Gergely főpolgármester például meghívót kapott a megnyitóra, amelyet Sebastian Coe, a World Athletics elnöke személyesen adott át neki. A Demokratikus Koalíció pedig maga közölte, hogy politikusai azért nem vesznek részt a megnyitón, mert bojkottálják azt.

A mostani világdöntő ráadásul szorosan kapcsolódik a három évvel ezelőtti világbajnoksághoz. A Nemzeti Atlétikai Központ megépítését kifejezetten a 2023-as világbajnokságra rendelte meg az Orbán-kormány, és a mostani világdöntőnek is ugyanez a létesítmény ad otthont. Miközben tehát 2023-ban az ellenzéki politikusokat is meghívták a kiemelt nemzetközi sporteseményre, ezúttal információink szerint már nem így történt.

Felmerül tehát a kérdés: mi indokolhatja, hogy a Tisza-kormány ezúttal nem tartotta fontosnak az ellenzéki politikusok meghívását?

Németh Balázs fideszes képviselő, aki a három évvel ezelőtti sporteseményt szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója volt, az Origónak azt mondta: a 2023-as világbajnokság szervezése során fel sem merült, hogy az ellenzéki politikusoknak ne lenne helyük egy ilyen eseményen, ugyanis már csak a sportesemény természetéből is következett, hogy nem akartak politikai színezetet adni neki. – Nem csináltunk belőle politikai kérdést. A pályán nem számít, hogy kinek milyen politikai nézetei vannak és mit gondol a világról, ahogy a nézőtéren sem – hangsúlyozta, hozzátéve: egy ilyen eseménynek éppen az az egyik legfontosabb értéke, hogy az ország egészét képes megszólítani.

Azt szerettük volna, hogy minden magyar büszke legyen rá

– fogalmazott.