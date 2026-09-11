Atlétikai Világdöntő Budapesten: egyetlen ellenzéki politikus sem kapott meghívót

Az idei budapesti Atlétikai Világdöntőt péntektől vasárnapig rendezik meg a Nemzeti Atlétikai Központban. A 2026-ban debütáló versenyen a világ legjobb atlétái mérik össze tudásukat, a rendezvény pedig az első ilyen világdöntő a sportág történetében. A kormány a versenyt kiemelt jelentőségű sporteseményként kezeli, azonban információink szerint egyetlen ellenzéki politikus sem kapott meghívást a rendezvényre: sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk, sem a KDNP képviselői.
Ez azért is érdekes, mert az Orbán-kormány a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságot is kifejezetten országos jelentőségű, Magyarország által rendezett nemzetközi sporteseményként kezelte, a politikai, illetve közéleti szereplők bevonása azonban akkor sem korlátozódott a kormánypárti körökre. Karácsony Gergely főpolgármester például meghívót kapott a megnyitóra, amelyet Sebastian Coe, a World Athletics elnöke személyesen adott át neki. A Demokratikus Koalíció pedig maga közölte, hogy politikusai azért nem vesznek részt a megnyitón, mert bojkottálják azt.
A mostani világdöntő ráadásul szorosan kapcsolódik a három évvel ezelőtti világbajnoksághoz. A Nemzeti Atlétikai Központ megépítését kifejezetten a 2023-as világbajnokságra rendelte meg az Orbán-kormány, és a mostani világdöntőnek is ugyanez a létesítmény ad otthont. Miközben tehát 2023-ban az ellenzéki politikusokat is meghívták a kiemelt nemzetközi sporteseményre, ezúttal információink szerint már nem így történt.
Felmerül tehát a kérdés: mi indokolhatja, hogy a Tisza-kormány ezúttal nem tartotta fontosnak az ellenzéki politikusok meghívását?
Németh Balázs fideszes képviselő, aki a három évvel ezelőtti sporteseményt szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója volt, az Origónak azt mondta: a 2023-as világbajnokság szervezése során fel sem merült, hogy az ellenzéki politikusoknak ne lenne helyük egy ilyen eseményen, ugyanis már csak a sportesemény természetéből is következett, hogy nem akartak politikai színezetet adni neki. – Nem csináltunk belőle politikai kérdést. A pályán nem számít, hogy kinek milyen politikai nézetei vannak és mit gondol a világról, ahogy a nézőtéren sem – hangsúlyozta, hozzátéve: egy ilyen eseménynek éppen az az egyik legfontosabb értéke, hogy az ország egészét képes megszólítani.
Azt szerettük volna, hogy minden magyar büszke legyen rá
– fogalmazott.
A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség állíthatta össze a listát
Elmondása szerint éppen ezért akkoriban nagyon demokratikus és széles körű volt az úgynevezett VIP-lista. Németh Balázs szerint az összes parlamenti párt elnöke és frakcióvezetője meghívást kapott, emellett külön figyeltek az ellenzéki vezetésű önkormányzatokra is. – Alaphelyzet volt, hogy ellenzékből a főpolgármester, illetve az érintett fővárosi kerületek is meghívást kapjanak, akkor is, ha ellenzéki polgármester vezette őket – fogalmazott, példaként említve Baranyi Krisztinát, Ferencváros polgármesterét. Németh Balázs szerint
az ellenzéki vezetésű kerület még komolyabb tiszteletjegy-kontingenst is kapott, amelyet a kerület saját belátása szerint oszthatott szét.
Az egykori vezérigazgatót arról is megkérdeztük, hogy a 2023-as világbajnokság esetében pontosan ki döntött a politikai meghívottakról. Elmondása szerint a szervezőcég állította össze a VIP-listát, amelyet végül ő hagyott jóvá. Elmondása szerint a döntés során figyelembe vették a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Atlétikai Szövetség, illetve a Nemzetközi Atlétikai Szövetség diplomáciai és sportdiplomáciai tapasztalatait, valamint a korábbi gyakorlatokat is.
A külföldi vendégek esetében a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek volt nagyobb beleszólása, a magyar VIP-listát azonban a szervezők állították össze, az érintett hazai sportszervezetek és szereplők szempontjait is figyelembe véve.
Kérdéseket küldtünk az Atlétikai Világdöntő főszervezőjének, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek, hogy megtudjuk:
- kik kaptak meghívást a rendezvényre,
- milyen szempontok alapján állították össze a vendéglistát,
- illetve valóban igaz-e, hogy az ellenzéki politikusok ezúttal kimaradtak a meghívottak közül.
Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.
Ennek kapcsán érdemes felidézni, hogy Magyar Péter miniszterelnök arra kérte Kecskemét polgármesterét, ne vegyen részt az új Mercedes-gyár megnyitóján, legutóbb pedig Lannert Judit oktatási miniszterről kiderült, hogy csak akkor volt hajlandó beszédet mondani a Debreceni Egyetem évnyitóján, ha – az egyébként fideszes – polgármestert nem hívják meg a rendezvényre.