A Mi Hazánk szerint súlyos korrupciógyanú merült fel, már a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz fordulnak

Az augusztus 20-i rendezvények szervezése körül felmerült korrupciógyanú miatt vizsgálatot követel a Mi Hazánk. A párt elnöke szerint a Központi Nyomozó Főügyészség döntése, amellyel a feljelentést a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz tette át, elfogadhatatlan.

Unger Annához fordult Toroczkai László az augusztus 20-i korrupciógyanús ügy miatt (Fotó: ORIGÓ)

Augusztus 20. miatt vizsgálatot követel a Mi Hazánk

Toroczkai László pénteken, a Mi Hazánk Facebook-oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy levélben fordul Unger Annához, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjéhez.

A politikus azt szeretné elérni, hogy az NVVH vegye magához az ügyet, amelyet egy „óriási korrupciógyanús botránynak” nevezett.

A Mi Hazánk augusztus 26-án tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségnél az augusztus 20-i kormányzati rendezvények közbeszerzési eljárása miatt. A párt szerint többek között versenyt korlátozó megállapodás gyanúja is felmerült, és mintegy négymilliárd forint közpénz érintett az ügyben.

Toroczkai László szerint érthetetlen és felháborító, hogy a KNYF egy kiemelt közszereplővel, Radnai Márkkal kapcsolatos feljelentést a BRFK-hoz továbbította.

A Mi Hazánk elnöke úgy véli, hogy a rendőrség ezeket az ügyeket hosszú ideig húzza, majd megszünteti a nyomozást.

A politikus szerint ha az NVVH sem foglalkozik az üggyel, az azt bizonyítaná, hogy a hivatal politikai megrendelésre működik, és nem akarja kivizsgálni a jelenlegi kormányzat korrupciógyanús ügyeit.

A Mi Hazánk korábbi közlése szerint Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt rendezvényszervezője már a közbeszerzés kiírása előtt tárgyalt a rendezvény megszervezéséről a későbbi tendernyertes Hardrock Kft. bevonásával. A párt ezért versenyt korlátozó megállapodás, különösen jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés, valamint hivatali visszaélés miatt is feljelentést tett.

Radnai Márk tagadja, hogy részt vett volna a szervezésben

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és kormánybiztos korábban visszautasította a vádakat. Azt közölte, hogy semmilyen módon nem vett részt az augusztus 20-i állami ünnep rendezvényeinek közbeszerzésében vagy megszervezésében.