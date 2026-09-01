Ilyen autókat szerez be az új kormány 47 milliárdért

Összesen 47,7 milliárd forintért mintegy 4113 autót szerez be a MÁV-csoport és a Magyar Közút egy közös állami beszerzésen. A járműveket tartalmazó listán személyautók, haszongépjárművek és speciális járművek is szerepelnek. A gépjármű-közbeszerezés nem vásárlásról szól, hanem négyéves tartós bérletről és teljes körű flottakezelésről. A pontos listát a Vezess.hu kérte ki a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól.

Összesen 47,7 milliárd forintért mintegy 4113 autót szerez be a MÁV-csoport és a Magyar Közút egy közös állami beszerzésen Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A flottabeszerzésre azért volt szükség, mert a jelenlegi flottaszerződések novemberben lejárnak, azok nem hosszabbíthatóak meg, miközben a MÁV és a Magyar Közút alapfeladatainak folyamatos ellátásához a megfelelő járműállományt továbbra is biztosítani kell – ismertette Vitézy Dávid a közösségi oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter elmondása szerint a becsült érték nettó 89,1 milliárd forint volt, a nyertes ajánlatok végösszege – amelyet a MOL résztulajdonában álló Mercarius Flottakezelő Kft. adott – mégis majdnem a fele, 47,7 milliárd forint lett. Ez több mint 41 milliárd forintos megtakarítást jelent.

A flottában lesz:

1724 Volkswagen,

579 Skoda,

527 Mercedes-Benz,

384 Toyota,

346 Suzuki,

318 Seat

és 234 Ford.

Egy típus vezeti a listát - ebből lesz a legtöbb a flottában

A közbeszerzés legnagyobb részét a személyautók teszik ki, ezekből 1555 darabot szereznek be. Modell szerint a legtöbb Skoda Octaviából lesz. Az üzemanyagok alapján pedig dízelből 776 darab, benzinesből 544, míg tisztán elektromosból 235.

Ezek közül az autók közül a legmagasabb nettó havi bérleti díja a Skoda Kodiaqnak lesz, ugyanis ezek felső vezetői gépjárművek, amelyeket a mindennapi munkavégzéshez használhatnának majd.

A minisztérium azonban azt is közölte, hogy a tervek szerint, mivel ez egy keretmegállapodás a vezetői gépjárművek száma csökkenni fog, ugyanis nem hívják le a teljes keretet. Ezt a több mint ezerötszáz autót összesen nyolc állami cég használja majd, a Magyar Közút Zrt. és hét MÁV-csoporthoz tartozó cég.

Közel félezer haszongépjárművet szereznek be

Míg a személyautóknál a minisztérium által lehívni tervezett mennyiségeket osztották meg, addig a haszongépjárművek esetében a keretmegállapodásból lehívható maximális mennyiségek osztották meg. Ezek közül a Mercedes-Benz Sprinter a legnagyobb tétel, amelynek nagy része platós, a többi dobozos, zárt furgon. Ebben a kategóriában is utat törtek az elektromos járművek, a beszerzésben 57 ilyen jármű lehívására van lehetőség.