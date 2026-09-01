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autó

Ilyen autókat szerez be az új kormány 47 milliárdért

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Összesen több mint négyezer új járművet szerez be az állam. A tizennyolc modell összesen hét márka között oszlik meg. A listán olyan autók szerepelnek, minta a Volkswagen ID.3, a Toyota Hilux, vagy a Skoda Octavia.
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autóbeszerzésSkoda

Összesen 47,7 milliárd forintért mintegy 4113 autót szerez be a MÁV-csoport és a Magyar Közút egy közös állami beszerzésen. A járműveket tartalmazó listán személyautók, haszongépjárművek és speciális járművek is szerepelnek. A gépjármű-közbeszerezés nem vásárlásról szól, hanem négyéves tartós bérletről és teljes körű flottakezelésről. A pontos listát a Vezess.hu kérte ki a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól.

Összesen 47,7 milliárd forintért mintegy 4113 autót szerez be a MÁV-csoport és a Magyar Közút egy közös állami beszerzésen Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Összesen 47,7 milliárd forintért mintegy 4113 autót szerez be a MÁV-csoport és a Magyar Közút egy közös állami beszerzésen Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A flottabeszerzésre azért volt szükség, mert a jelenlegi flottaszerződések novemberben lejárnak, azok nem hosszabbíthatóak meg, miközben a MÁV és a Magyar Közút alapfeladatainak folyamatos ellátásához a megfelelő járműállományt továbbra is biztosítani kell – ismertette Vitézy Dávid a közösségi oldalán. A közlekedési és beruházási miniszter elmondása szerint a becsült érték nettó 89,1 milliárd forint volt, a nyertes ajánlatok végösszege – amelyet a MOL résztulajdonában álló Mercarius Flottakezelő Kft. adott – mégis majdnem a fele, 47,7 milliárd forint lett. Ez több mint 41 milliárd forintos megtakarítást jelent.

A flottában lesz:

  • 1724 Volkswagen,
  • 579 Skoda,
  • 527 Mercedes-Benz,
  • 384 Toyota,
  • 346 Suzuki,
  • 318 Seat
  • és 234 Ford.

Egy típus vezeti a listát - ebből lesz a legtöbb a flottában

A közbeszerzés legnagyobb részét a személyautók teszik ki, ezekből 1555 darabot szereznek be. Modell szerint a legtöbb Skoda Octaviából lesz. Az üzemanyagok alapján pedig dízelből 776 darab, benzinesből 544, míg tisztán elektromosból 235.

Ezek közül az autók közül a legmagasabb nettó havi bérleti díja a Skoda Kodiaqnak lesz, ugyanis ezek felső vezetői gépjárművek, amelyeket a mindennapi munkavégzéshez használhatnának majd.

A minisztérium azonban azt is közölte, hogy a tervek szerint, mivel ez egy keretmegállapodás a vezetői gépjárművek száma csökkenni fog, ugyanis nem hívják le a teljes keretet. Ezt a több mint ezerötszáz autót összesen nyolc állami cég használja majd, a Magyar Közút Zrt. és hét MÁV-csoporthoz tartozó cég.

Közel félezer haszongépjárművet szereznek be

Míg a személyautóknál a minisztérium által lehívni tervezett mennyiségeket osztották meg, addig a haszongépjárművek esetében a keretmegállapodásból lehívható maximális mennyiségek osztották meg. Ezek közül a Mercedes-Benz Sprinter a legnagyobb tétel, amelynek nagy része platós, a többi dobozos, zárt furgon. Ebben a kategóriában is utat törtek az elektromos járművek, a beszerzésben 57 ilyen jármű lehívására van lehetőség.

A brigádok szállítására is gondoltak

A közbeszerzésben van egy olyan kategória, hogy „speciális felépítménnyel és kialakítással” rendelkező járművek. Ez háromféle művezetői, valamint brigádszállító és útellenőri gépjárműveket takar. A legtöbb a Volkswagentől érkezik, főként dízelek, de több tucat elektromos Ford is része a szerződésnek.

 

 

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