Vitézy Dávid újabb részleteket árult el arról, miért bontják fel az autópálya-koncessziót

Az autópálya-koncesszió ügye újabb részletekkel került a figyelem középpontjába, miután a kormány bejelentette a 35 éves szerződés felmondását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy a konstrukció szerinte jogellenes, jelentősen túlárazott és hosszú távon fenntarthatatlan az állam számára.

Autópálya: „46 kamionnyi húszezres” juthatott volna Mészároséknak Vitézy Dávid szerint Fotó: Ladóczki Balázs

A miniszter egy látványos példával érzékeltette, mekkora összegről van szó. Állítása szerint ha a koncesszió 2057-ig változatlanul fennmaradt volna, a teljes kifizetéshez szükséges húszezresek tömege mintegy 1150 tonnát nyomott volna.

„Húszezresekben ez 1150 tonna, ami nagyjából 46 nagy nyerges-vontatónyi pénz” – mondta Vitézy Dávid. Hozzátette: számításai szerint a szerződés teljes időtartama alatt átlagosan óránként 77 millió forintot kellett volna kifizetni az adófizetők pénzéből.

Öt forgatókönyvvel készülnek az átvételre

A kormány döntése alapján a koncessziós társaságot felszólítják az együttműködésre, miközben a minisztérium felkészül a szerződés jogi úton történő lezárására is. Vitézy Dávid szerint öt különböző jogi forgatókönyvet dolgoztak ki arra az esetre, ha az érintett cégek nem működnének együtt.

A miniszter szerint nem a meglévő konstrukció átalakítása a cél, hanem annak megszüntetése. Úgy fogalmazott: a kormány azt akarja elérni, hogy az autópálya-koncesszióhoz kapcsolódó hatalmas összegek helyett több pénz jusson az országos úthálózat felújítására.

Vitézy külön kiemelte a mellékutak állapotát, amelyek szerinte számos helyen katasztrofálisak. A miniszter szerint a koncesszió kivezetésével felszabaduló forrásokat ezek fejlesztésére is lehetne fordítani.

A kormány döntése alapján tehát megkezdődhet a 35 éves autópálya-koncesszió lezárása, miközben a következő időszak egyik fontos kérdése az lesz, hogy az állam milyen jogi és pénzügyi feltételek mellett tudja visszavenni a konstrukcióhoz kapcsolódó feladatokat.