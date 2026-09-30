Elindult az ÁVH-figyelő– már két vezetőről lerántották a leplet

Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be, hogy elindult a Fidesz ÁVH-figyelője. A volt miniszterelnök bejegyzésében azt írta, hogy a Tisza-kormány a rekordmagas benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről próbálja elterelni a figyelmet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításával. Majd hozzátette: „Kommunista módszerek és újkommunista tempó.”

Unger Anna, az NVVH elnöke

Fotó: Facebook/Mandula Viktor

Az ÁVH bárkire lecsaphat. Lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetik az ismerőseidet, és elvehetik a cégedet. Mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek. Semmi nem maradhat titokban, ők sem maradhatnak árnyékban.

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a bejegyzésében.

Az ÁVH-figyelőn már két vezetőről is részletes információkat közöltek.