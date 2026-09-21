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azbeszt-ügy

Nem ér véget az azbesztbotrány – újabb számok kerültek elő

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Újabb információk derültek ki a hónapok óta húzódó azbesztüggyel kapcsolatban. Riasztó méreteket öltött az azbesztszennyezés Vas vármegyében: a kormányhivatal újabb helyszíneket azonosított, ahol több százezer tonna azbeszttel szennyezett kőzúzalék található.
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azbeszt-ügyOladi platóazbesztszombathely

Újabb adatok mutatják meg, milyen hatalmas méreteket öltött az azbesztszennyezés Vas vármegyében. A kormányhivatal már 720 érintett helyszínt tart nyilván, ahol becslések szerint összesen 216 451 tonna azbeszttel szennyezett kőzúzalék található.

216 ezer tonna azbeszttel szennyezett kőzúzalék lehet Vas vármegyében
216 ezer tonna azbeszttel szennyezett kőzúzalék lehet Vas vármegyében Fotó: MW

Azbeszt az Oladi platón: szabálytalanságokat talált a kormányhivatal

Közben Szombathelyen, az Oladi platón továbbra is dolgoznak az azbeszttartalmú útburkolaton, hogy megakadályozzák az egészségkárosító rostok kiporzását. 

A kormányhivatal kiemelten ellenőrzi a munkálatokat, a Greenpeace Magyarország bejelentése után pedig azonnal hatósági vizsgálat indult.

A szeptember 15-i helyszíni ellenőrzés során két munkavállalónál is hiányosságokat találtak. Egyikük sem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszközt sem használták vagy nem megfelelően használták. A dolgozók ezért kisebb összegű helyszíni bírságot kaptak.

216 ezer tonna azbeszttel szennyezett kőzúzalék lehet Vas vármegyében

A hatóság szerint az ellenőrzések rendszeresek, a munkálatok célja pedig az, hogy minél kevesebb egészségkárosító anyag kerülhessen a levegőbe. A Vas Vármegyei Kormányhivatalhoz érkezett közérdekű bejelentések alapján jelenleg 720 helyszín szerepel a nyilvántartásban. Ezeken összesen több mint 216 ezer tonna azbeszttel szennyezett kőzúzalék lehet.

 

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