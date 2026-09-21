Nem ér véget az azbesztbotrány – újabb számok kerültek elő

Újabb adatok mutatják meg, milyen hatalmas méreteket öltött az azbesztszennyezés Vas vármegyében. A kormányhivatal már 720 érintett helyszínt tart nyilván, ahol becslések szerint összesen 216 451 tonna azbeszttel szennyezett kőzúzalék található.

216 ezer tonna azbeszttel szennyezett kőzúzalék lehet Vas vármegyében Fotó: MW

Azbeszt az Oladi platón: szabálytalanságokat talált a kormányhivatal

Közben Szombathelyen, az Oladi platón továbbra is dolgoznak az azbeszttartalmú útburkolaton, hogy megakadályozzák az egészségkárosító rostok kiporzását.

A kormányhivatal kiemelten ellenőrzi a munkálatokat, a Greenpeace Magyarország bejelentése után pedig azonnal hatósági vizsgálat indult.

A szeptember 15-i helyszíni ellenőrzés során két munkavállalónál is hiányosságokat találtak. Egyikük sem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszközt sem használták vagy nem megfelelően használták. A dolgozók ezért kisebb összegű helyszíni bírságot kaptak.

216 ezer tonna azbeszttel szennyezett kőzúzalék lehet Vas vármegyében

A hatóság szerint az ellenőrzések rendszeresek, a munkálatok célja pedig az, hogy minél kevesebb egészségkárosító anyag kerülhessen a levegőbe. A Vas Vármegyei Kormányhivatalhoz érkezett közérdekű bejelentések alapján jelenleg 720 helyszín szerepel a nyilvántartásban. Ezeken összesen több mint 216 ezer tonna azbeszttel szennyezett kőzúzalék lehet.