Baka András: Az iskola egyik legfontosabb feladata, hogy segítsen megtalálni, mi lehet a gyerekekből

— Az oktatás szellemisége formálja a közösséget, megalapozza a nemzet jövőjét – jelentette ki Baka András a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén. A köztársasági elnök a Somogy megyei Nagybajomban azt mondta, vallja, hogy a pedagógusok munkája stratégiai fontosságú az egész nemzet számára. A pedagógus egyszerre odafigyel és fejleszt, pszichológiai módszereket alkalmaz, példát mutat és belső tartást ad, esetenként szociális munkát vége – tette hozzá.

Jó tanácsokkal látta el a gyerekeket Baka András egy tanévnyitón Fotó: Facebook/Baka András

Az államfő úgy fogalmazott: nem véletlen, hogy a régi időkben a pedagógusi hivatást a legmagasabb fokú elismerés övezte, és ő hiszi, hogy ma is ezt érdemli. Jelezte, azért látogatott el a nagybajomi iskolába, hogy kifejezze a magyar nép megbecsülését minden tanárnak, pedagógusnak, diáknak, mindazoknak, akik vidéken nehezebb körülmények között dolgoznak és tanulnak.

A pedagógus munkája messze nem ér véget a tudás átadásánál:

egy jó tanár figyel és bátorít, példát mutat és irányt ad, észreveszi a tehetséget, olykor még azelőtt, hogy a gyermek maga felismerné azt

– hangsúlyozta. Megjegyezte: a pedagógus segít túllépni egy kudarcon, és néha egyetlen mozdulattal vagy gesztussal olyan önbizalmat ad, amely hosszú évekre elkíséri a diákját.

A köztársasági elnök arról is beszélt: hisz abban, hogy egy gyermek lehetőségeit nem határozhatja meg az, hogy az ország melyik részén, nagyvárosban vagy kisebb településen nő fel. Rámutatott: minden gyermek lehetőségeit nem határozhatja meg az, hogy az ország melyik részén, nagyvárosban vagy kisebb településen nő fel.

A pedagógusoknak azt mondta, amikor ezért dolgoznak nap mint nap, valami nagyon fontosat mondanak ki, azt, hogy „minden gyermek érték, mindenkiben van lehetőség, és senkiről nem mondunk le.” Majd a diákokhoz fordult és arra hívta fel a figyelmüket, hogy az iskola többről szól, mint a tudás gyarapítása, a természet felfedezése és a gondolatok megfogalmazása.

Baka András jó tanácsokkal látta el a gyerekeket

A gyerekek itt tanulják meg azt is, hogyan lehet együtt dolgozni másokkal, hogyan kell segítséget kérni és segítséget adni, hogyan lehet elfogadni, hogy nem vagyunk egyformák, hogyan kell újrakezdeni, ha valami nem sikerül

– emelte ki. Valamint arra kérte a diákokat, hogy legyenek kíváncsiak, merjenek kérdezni akkor is, ha nem biztosak benne, hogy jó kérdést tesznek fel, merjenek jelentkezni akkor is, ha nem tudják egész biztosan a választ. „Egy rosszul sikerült dolgozat, egy elrontott feladat vagy egy rossz válasz soha nem végleges, a fontos az, hogy kijavítjátok-e, megpróbáljátok-e újra” – mutatott rá.