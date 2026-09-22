Eljött Baka András első szuverenitási tesztje: most eldől, hogy Sólyom László útjára lép vagy összerúgja a port Magyar Péterrel

Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar eljön Baka András első szuverenitási tesztje – írta közösségi oldalán Török Gábor politiológus. Mint ismeretes, a köztársasági elnök hétfőn nevezte meg jelöltként a legfőbb ügyészi tisztségre Szathmáry Zoltánt. Az államfő a jelölést megelőzően nem egyeztetett a politikai pártokkal, csupán jogász szakmai szervezetekkel, köztük a Magyar Ügyvédi Kamarával és az Ügyészek Országos Egyesületével tárgyalt az utódról. A jelölt megválasztásához ugyanakkor az Országgyűlés kétharmados többségére van szükség, Magyar Péter pedig még aznap este leszögezte, a Tisza-frakció nem látja biztosítottnak az államfő által jelölt Szathmáry Zoltán megválasztását.

Török Gábor politológus szerint Baka András komoly politikai döntés előtt áll (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A miniszterelnök ma reggel közösségi oldalán bejelentette: úgy döntöttek, nem támogatják Szathmáry Zoltán legfőbb ügyészi kinevezését, ezért új jelöltet kérnek Baka András köztársasági elnöktől. A kormányfő azt írta: „tisztelettel kérik” az államfőt, hogy állítson új jelöltet, annak érdekében, hogy az új legfőbb ügyész minél hamarabb megválasztható legyen.

Baka András nehéz döntés előtt áll

Török Gábor szerint Baka Andrásnak nagy a tét: ha visszavonja a jelöltet és új, a Tiszának már megfelelő személyt nevez meg, az első kilométeren elveszíti az ellenzék által eddig is vitatott politikai autonómiáját.

Ha a „sólyomi úton” haladva a kormánytöbbséggel szemben kitart a jelöltje mellett, a megválasztóival kerülhet súlyos konfliktusba

– mutatott rá az elemző, majd hangsúlyozta: ennek a döntésnek komoly politikai következménye lesz.