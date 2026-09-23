Kellemetlen helyzetbe hozta Magyar Pétert a köztársasági elnök, miután jelöltjének nevezte meg a legfőbb ügyészi tisztségre Szathmáry Zoltánt. Az államfő a jelölést megelőzően nem egyeztetett a politikai pártokkal, csupán jogász szakmai szervezetekkel, köztük a Magyar Ügyvédi Kamarával és az Ügyészek Országos Egyesületével tárgyalt az utódról. A jelölt megválasztásához ugyanakkor az Országgyűlés kétharmados többségére van szükség, Magyar Péter pedig még aznap este leszögezte, a Tisza-frakció nem látja biztosítottnak az államfő által jelölt Szathmáry Zoltán megválasztását.

Nagy konfliktus lehet kibontakozóban Magyar Péter és Baka András között (Fotó: Mediaworks)

A miniszterelnök kedd reggel közösségi oldalán jelentette be, nem támogatják Szathmáry Zoltán legfőbb ügyészi kinevezését, ezért új jelöltet kérnek Baka András köztársasági elnöktől. A kormányfő azt írta: „tisztelettel kérik” az államfőt, hogy állítson új jelöltet, annak érdekében, hogy az új legfőbb ügyész minél hamarabb megválasztható legyen.

Török Gábor politológus mutatott rá először arra, hogy Baka Andrásnak nagy a tét: amennyiben visszavonja a jelöltet és új, a Tiszának már megfelelő személyt nevez meg, az első kilométeren elveszíti az ellenzék által eddig is vitatott politikai autonómiáját.

Ha a »sólyomi úton« haladva a kormánytöbbséggel szemben kitart a jelöltje mellett, a megválasztóival kerülhet súlyos konfliktusba

– mutatott rá, majd hangsúlyozta: ennek a döntésnek komoly politikai következménye lesz.

Baka András a Sólyom-féle útra léphet

Az ügyben megkerestük Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ elemzőjét, aki szerint már akkor előre borítékolható volt, hogy a Tisza-kormány előbb-utóbb konfliktusba kerül majd Baka Andrással, amikor megnevezték államfőjelöltjüknek. Emlékeztetett: nem kellene csodálkozni azon, ha Baka András köztársasági elnökként az önállóbb, Sólyom László-féle útra lép, hiszen már jelölésekor is előre lehetett látni, hogy konfliktusok alakulhatnak ki közte és a politikai vezetés között.

Baka és Sólyom hasonlóan gondolkodnak a köztársasági elnöki szerepről, amit az is jelez, hogy annak idején Sólyom jelölte Bakát a Legfelsőbb Bíróság élére.

Szerinte ez nem egy jó politikai felfogás Baka részéről: szavai szerint az államfő úgy helyezi magát a politika fölé, hogy közben figyelmen kívül hagyja, hogy az általa javasolt személyről végül úgyis a politikusok döntenek. Szerinte az, hogy a politikai tér csak a jelölt bejelentésekor szembesül azzal, kit javasol az államfő, egy rosszul előkészített döntés, és egy nem igazán működőképes felfogás. Innentől pedig nehéz lesz visszahátrálnia, hiszen ha ellép Szathmáry Zoltán jelölésétől, akkor megkérdőjeleződik az eddig épített „önálló köztársasági elnök” imidzse.

„A dolog nyitját abban látom, hogy akit ő javasolt, az egy ügyész. Rögtön meg is jött a Tisza Párt részéről a válasz, hogy ő Polt Péter embere volt, ezért nem lehet legfőbb ügyész”

– emelte ki.