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Baka András

Négy ingatlan, több mint 156 millió forint és egy drága karóra – nyilvános Baka András vagyonnyilatkozata

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Nyilvánosságra került a köztársasági elnök vagyonnyilatkozata a Sándor-palota honlapján – írta a Telex. A dokumentum alapján a hivatalát egy hónapja átvevő Baka Andrásnak több mint 130,5 millió forint értékű befektetése és további 25,79 millió forintnyi, főként euróban tartott bankbetétje van, miközben tartozást és céges érdekeltséget nem tüntetett fel.
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Baka AndrásvagyonnyilatkozatSándor-palotaingatlanfestményköztársasági elnökkaróra

Nyilvánosságra került Baka András köztársasági elnök vagyonnyilatkozata a Sándor-palota honlapján – írta a Telex. A dokumentum alapján a hivatalát egy hónapja átvevő államfőnek több mint 130,5 millió forint értékű befektetése és további 25,79 millió forintnyi, főként euróban tartott pénze van a bankszámláján, miközben tartozást és céges érdekeltséget nem tüntetett fel.

Baka András
Baka András jelentős vagyonnal ült a köztársasági elnöki székbe (Forrás: Facebook/Sándor-palota)

Négy ingatlan és értékes ingóságok szerepelnek a nyilatkozatban

A vagyonnyilatkozat alapján az államfő:

  • felerészben tulajdonosa egy 270 négyzetméteres családi háznak Budapest XII. kerületében;
  • felerészben birtokol egy 93 négyzetméteres lakást az V. kerületben;
  • felerészben tulajdonosa egy 57 négyzetméteres horányi nyaralónak;
  • negyedrészben birtokol egy 42 négyzetméteres agárdi nyaralót;
  • rendelkezik egy 2020-ban vásárolt Volkswagen Passattal;
  • egy kétezer kötetes könyvtárat, Richelieu bútorokat és szőnyegeket is feltüntetett;
  • két festmény szerepel a tulajdonában;
  • ajándékba kapott egy IWC Portugieser karórát.

A köztársasági elnöknek csak azokat az ingóságokat kellett beírnia a vagyonnyilatkozatába, amelyek értéke eléri az ötmillió forintot.

Baka megtakarításainak értéke meghaladja a 156 millió forintot. Több mint 130,5 millió forintot tart részvényekben, befektetési jegyekben, állampapírban és lakástakarékossági betétben, bankszámláján pedig szeptember 6-án 25,79 millió forint volt. 

A dokumentum szerint nincs tartozása és gazdasági társaságban sem rendelkezik érdekeltséggel, az elmúlt három évben pedig nem volt fizetett állása.

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Több mint négymillió forint Baka András fizetése

Baka András köztársasági elnökként a házelnöki tiszteletdíj 1,1-szeresét kapja, ami jelenleg havi bruttó 4,19 millió forint. Az összeg jövő márciusban az átlagbér változásával együtt emelkedhet.

A törvény alapján az államfőnek a fizetése mellett állandó személyi védelem, elnöki rezidencia, titkárság, hivatali autó, sofőr, telefonszolgáltatás és ingyenes egészségügyi ellátás is jár. Hivatalos külföldi útjaira különgépet vehet igénybe, menetrend szerinti repülőgépen vagy vonaton pedig első osztályon, illetve annak megfelelő komfortfokozaton utazhat. Jogosult továbbá a repülőtéri kormányváró és a kormány központi üdülőjének használatára.

Az államfő közcélú felajánlásokra és adományokra külön éves költségvetési keretet is kap, amely 2026-ban 73 millió forint.

A 73 éves Baka András megbízatása az Alaptörvény 17. módosítása értelmében „az új Alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évre” szól.

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