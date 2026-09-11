Négy ingatlan, több mint 156 millió forint és egy drága karóra – nyilvános Baka András vagyonnyilatkozata

Nyilvánosságra került Baka András köztársasági elnök vagyonnyilatkozata a Sándor-palota honlapján – írta a Telex. A dokumentum alapján a hivatalát egy hónapja átvevő államfőnek több mint 130,5 millió forint értékű befektetése és további 25,79 millió forintnyi, főként euróban tartott pénze van a bankszámláján, miközben tartozást és céges érdekeltséget nem tüntetett fel.

Baka András jelentős vagyonnal ült a köztársasági elnöki székbe (Forrás: Facebook/Sándor-palota)

Négy ingatlan és értékes ingóságok szerepelnek a nyilatkozatban

A vagyonnyilatkozat alapján az államfő:

felerészben tulajdonosa egy 270 négyzetméteres családi háznak Budapest XII. kerületében;

felerészben birtokol egy 93 négyzetméteres lakást az V. kerületben;

felerészben tulajdonosa egy 57 négyzetméteres horányi nyaralónak;

negyedrészben birtokol egy 42 négyzetméteres agárdi nyaralót;

rendelkezik egy 2020-ban vásárolt Volkswagen Passattal;

egy kétezer kötetes könyvtárat, Richelieu bútorokat és szőnyegeket is feltüntetett;

két festmény szerepel a tulajdonában;

ajándékba kapott egy IWC Portugieser karórát.

A köztársasági elnöknek csak azokat az ingóságokat kellett beírnia a vagyonnyilatkozatába, amelyek értéke eléri az ötmillió forintot.

Baka megtakarításainak értéke meghaladja a 156 millió forintot. Több mint 130,5 millió forintot tart részvényekben, befektetési jegyekben, állampapírban és lakástakarékossági betétben, bankszámláján pedig szeptember 6-án 25,79 millió forint volt.

A dokumentum szerint nincs tartozása és gazdasági társaságban sem rendelkezik érdekeltséggel, az elmúlt három évben pedig nem volt fizetett állása.