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Baka András

Rétvári Bence reagált Baka András ENSZ-ben elmondott beszédére

57 perce
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Rétvári Bence Facebook-bejegyzésben bírálta a köztársasági elnök ENSZ-ben elmondott beszédét, amelyben az 1956-os magyar forradalmat és Ukrajna szabadságát kapcsolta össze. A politikus szerint a Baka András által felállított történelmi párhuzam sérti a forradalom emlékét.
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Baka Andrásorosz-ukrán háborúENSZ közgyűlésetörténelmi párhuzam1956-os forradalomRétvári Benceköztársasági elnökEmberi Jogok Európai Bíróságaítélet

Ahogyan azt lapunk is megírta, Baka András az ENSZ Közgyűlésén arról beszélt, hogy azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma az ukránok számára is meg kell védeni. Rétvári Bence ezt Facebook-bejegyzésében élesen bírálta: szerinte a magyar forradalom és az ukrajnai háború közé nem lehet egyenlőségjelet tenni. A köztársasági elnök az orosz támadás elítélése mellett Ukrajna szuverenitásának tiszteletben tartását is hangsúlyozta.

Baka András
Baka András az ENSZ-ben elmondott beszédében párhuzamot vont az orosz-ukrán háború és az '56-os forradalom között
Fotó: Facebook/Sándor-palota
Baka András az ENSZ-ben: Az 1956-ban követelt szabadságot ma az ukránok számára is meg kell védenünk

Baka András bíróként részt vett a tatai sortűz ügyének tárgyalásán

Rétvári szerint Baka Andrásnak köztársasági elnökként különösen körültekintően kellene beszélnie 1956-ról. Bejegyzésében felidézte a tatai sortűz ügyét is, amelynek strasbourgi tárgyalásában Baka bíróként részt vett. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Korbely János elleni magyar ítélet jogi minősítését vizsgálta felül; az ítéletet nem Baka egyedül hozta meg.

Baka Andrásnak sorozatosan olyan megnyilvánulásai vannak, amelyek sértik az ’56-os forradalom emlékét”

 – írta Rétvári, hozzátéve, hogy az államfőnek jobban meg kellene becsülnie a forradalom emlékét.

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