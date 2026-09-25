Rétvári Bence reagált Baka András ENSZ-ben elmondott beszédére

Ahogyan azt lapunk is megírta, Baka András az ENSZ Közgyűlésén arról beszélt, hogy azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma az ukránok számára is meg kell védeni. Rétvári Bence ezt Facebook-bejegyzésében élesen bírálta: szerinte a magyar forradalom és az ukrajnai háború közé nem lehet egyenlőségjelet tenni. A köztársasági elnök az orosz támadás elítélése mellett Ukrajna szuverenitásának tiszteletben tartását is hangsúlyozta.
Baka András bíróként részt vett a tatai sortűz ügyének tárgyalásán
Rétvári szerint Baka Andrásnak köztársasági elnökként különösen körültekintően kellene beszélnie 1956-ról. Bejegyzésében felidézte a tatai sortűz ügyét is, amelynek strasbourgi tárgyalásában Baka bíróként részt vett. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Korbely János elleni magyar ítélet jogi minősítését vizsgálta felül; az ítéletet nem Baka egyedül hozta meg.
Baka Andrásnak sorozatosan olyan megnyilvánulásai vannak, amelyek sértik az ’56-os forradalom emlékét”
– írta Rétvári, hozzátéve, hogy az államfőnek jobban meg kellene becsülnie a forradalom emlékét.