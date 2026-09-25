Rétvári Bence reagált Baka András ENSZ-ben elmondott beszédére

Baka András bíróként részt vett a tatai sortűz ügyének tárgyalásán

Rétvári szerint Baka Andrásnak köztársasági elnökként különösen körültekintően kellene beszélnie 1956-ról. Bejegyzésében felidézte a tatai sortűz ügyét is, amelynek strasbourgi tárgyalásában Baka bíróként részt vett. Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Korbely János elleni magyar ítélet jogi minősítését vizsgálta felül; az ítéletet nem Baka egyedül hozta meg.

Baka Andrásnak sorozatosan olyan megnyilvánulásai vannak, amelyek sértik az ’56-os forradalom emlékét”

– írta Rétvári, hozzátéve, hogy az államfőnek jobban meg kellene becsülnie a forradalom emlékét.