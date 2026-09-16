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Baka András

Fontos egyeztetés a Sándor-palotában: Baka András fogadta a honvédelmi minisztert

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Bejegyzést tett közzé a Sándor-palota a hivatalos Facebook-oldalán. Ebben kiderült, hogy munkamegbeszélésen fogadta Baka András köztársasági elnök Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi minisztert.
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Baka AndrásRuszin-Szendi RomuluszSándor-palota

Munkamegbeszélésen fogadta Baka András köztársasági elnök Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi minisztert. Az augusztus 19-én hivatalba lépett államfő egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is - közölte Magyarország köztársasági elnökének hivatala.

Baka András, 2026. szeptember 16. | Találkozó Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterrel – az esemény képei.
Baka András köztársasági elnök és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter - Fotó: BARTOS Gyula/ Gyula Bartos, photographer

A találkozón a honvédelmi tárca jelenlegi helyzetéről, valamint a következő időszak terveiről egyeztettek.

Baka András a megbeszélésen köszönetét és elismerését fejezte ki a Magyar Honvédség katonáinak hazai és nemzetközi szolgálatukért. Az államfő külön kiemelte a katonák természeti csapások következményeinek felszámolása során végzett munkáját és helytállását.

A német külügyminisztert is fogadta Baka András

Az Origo arról is beszámolt, hogy szeptember 14-én Baka András köztársasági elnök a Budapestre látogató Johann Wadephult fogadta a Sándor-palotában. Wadephul személyében csaknem 7 év után érkezett német szövetségi külügyminiszter Magyarországra.

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