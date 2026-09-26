Saját szendvics, szabadstrand: ezt üzenik a vendégek a balatoni szolgáltatóknak

A siófoki Nagystrandon mintegy 20, a sóstói fizetős strandon 10 százalékkal csökkent a vendégszám; a kieső jegyárbevétel elérheti a 70 millió forintot – számolt be a Világgazdaság. A KSH júliusi adatai szerint ugyanakkor a Balatonnál 1,8 százalékkal több belföldi vendéget regisztráltak a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Arról kérdeztük Kiss Róbert Richárdot, hová tűnhettek a fizetős strandok látogatói, és mit árul el a siófoki visszaesés a balatoni turizmus állapotáról.

Bár Siófokon továbbra is pezseg az élet, a Nagystrandon és más balatoni települések fizetős strandjain is kevesebb vendéget fogadtak (Fotó: Origo)

A szállóvendég nem feltétlenül vesz strandbelépőt

A szakértő szerint a siófoki adatok figyelmeztetőek, de azokból nem lehet az egész Balaton válságára következtetni. Siófok központi strandja régóta a tömegturizmusra épít, míg az északi part és a kisebb, családiasabb déli parti települések más vendégkörrel működnek.

A szálláshelyi és a strandadatok ráadásul mást mérnek. Aki eltölt néhány éjszakát a Balatonnál, megjelenik a turisztikai statisztikában, de lehet, hogy egyszer sem lép be fizetős strandra. A vendég ugyanis:

választhat szabadstrandot a fizetős helyett;

használhatja a szállodája medencéjét vagy wellnessrészlegét;

strandolás helyett kirándulhat, vagy más balatoni programon vehet részt.

A szálláshelyeken regisztrált vendégek egy része ma már a szálloda saját wellnessrészlegét használja a fizetős strandok helyett”

– mondta dr. Kiss Róbert Richárd. A strandoknak ezért azt is meg kell nézniük, milyen élményt kínálnak a belépő áráért. A szakértő szerint ha a vendéget elöregedett infrastruktúra, kiszáradt gyep és kevés kényelmi szolgáltatás fogadja, könnyen dönthet úgy, hogy inkább máshol tölti a napot. Mint fogalmazott:

A Balaton már korántsem csak a strandolásról szól.”

Miért érkezik valaki saját étellel a partra?

Siófok polgármestere szerint egyre többen választják a szabadstrandokat, az egynapos látogatók közül pedig sokan saját élelmiszert visznek magukkal.

Kiss Róbert Richárd szerint ebből önmagában nem lehet arra következtetni, hogy az emberek már nem engedhetik meg maguknak a balatoni nyaralást. Úgy látja, sok vendég tudatosabban költ: mérlegeli, kap-e annyival többet a fizetős strandon, mint az ingyenesen használható partszakaszon.

Egyszerűen nincs arányban a kínált élmény a kért árral”

– mondta a szakértő. Szerinte ugyanez a vendéglátásra is igaz lehet: ha az étel vagy ital ára a vendég szemében nincs összhangban a minőségével, inkább otthonról hoz ennivalót. Hozzátette, a magasabb munkaerő- és alapanyagköltség a szolgáltatókat is nehéz helyzetbe hozza.

A változó utazási szokások az országos számokon is látszanak. Júliusban több belföldi vendéget regisztráltak a hazai szálláshelyeken, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma viszont csökkent.

A szakértő szerint vannak, akik anyagi okból rövidítik le a nyaralást, mások a belföldi pihenés mellett külföldre is utaznak, így itthon már kevesebb éjszakát töltenek el.