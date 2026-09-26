Saját szendvics, szabadstrand: ezt üzenik a vendégek a balatoni szolgáltatóknak

A siófoki Nagystrandon mintegy 20, a sóstói fizetős strandon 10 százalékkal csökkent a vendégszám; a kieső jegyárbevétel elérheti a 70 millió forintot – számolt be a Világgazdaság. A KSH júliusi adatai szerint ugyanakkor a Balatonnál 1,8 százalékkal több belföldi vendéget regisztráltak a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Arról kérdeztük Kiss Róbert Richárdot, hová tűnhettek a fizetős strandok látogatói, és mit árul el a siófoki visszaesés a balatoni turizmus állapotáról.
A szállóvendég nem feltétlenül vesz strandbelépőt
A szakértő szerint a siófoki adatok figyelmeztetőek, de azokból nem lehet az egész Balaton válságára következtetni. Siófok központi strandja régóta a tömegturizmusra épít, míg az északi part és a kisebb, családiasabb déli parti települések más vendégkörrel működnek.
A szálláshelyi és a strandadatok ráadásul mást mérnek. Aki eltölt néhány éjszakát a Balatonnál, megjelenik a turisztikai statisztikában, de lehet, hogy egyszer sem lép be fizetős strandra. A vendég ugyanis:
- választhat szabadstrandot a fizetős helyett;
- használhatja a szállodája medencéjét vagy wellnessrészlegét;
- strandolás helyett kirándulhat, vagy más balatoni programon vehet részt.
A szálláshelyeken regisztrált vendégek egy része ma már a szálloda saját wellnessrészlegét használja a fizetős strandok helyett”
– mondta dr. Kiss Róbert Richárd. A strandoknak ezért azt is meg kell nézniük, milyen élményt kínálnak a belépő áráért. A szakértő szerint ha a vendéget elöregedett infrastruktúra, kiszáradt gyep és kevés kényelmi szolgáltatás fogadja, könnyen dönthet úgy, hogy inkább máshol tölti a napot. Mint fogalmazott:
A Balaton már korántsem csak a strandolásról szól.”
Miért érkezik valaki saját étellel a partra?
Siófok polgármestere szerint egyre többen választják a szabadstrandokat, az egynapos látogatók közül pedig sokan saját élelmiszert visznek magukkal.
Kiss Róbert Richárd szerint ebből önmagában nem lehet arra következtetni, hogy az emberek már nem engedhetik meg maguknak a balatoni nyaralást. Úgy látja, sok vendég tudatosabban költ: mérlegeli, kap-e annyival többet a fizetős strandon, mint az ingyenesen használható partszakaszon.
Egyszerűen nincs arányban a kínált élmény a kért árral”
– mondta a szakértő. Szerinte ugyanez a vendéglátásra is igaz lehet: ha az étel vagy ital ára a vendég szemében nincs összhangban a minőségével, inkább otthonról hoz ennivalót. Hozzátette, a magasabb munkaerő- és alapanyagköltség a szolgáltatókat is nehéz helyzetbe hozza.
A változó utazási szokások az országos számokon is látszanak. Júliusban több belföldi vendéget regisztráltak a hazai szálláshelyeken, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma viszont csökkent.
A szakértő szerint vannak, akik anyagi okból rövidítik le a nyaralást, mások a belföldi pihenés mellett külföldre is utaznak, így itthon már kevesebb éjszakát töltenek el.
A szálláshelyek júliusi bruttó árbevétele eközben 5,8 százalékkal nőtt. A szakértő szerint ebben az áremelkedésnek is szerepe lehet, ezért a bevételi adat önmagában nem mutatja meg, mennyivel bővült a turizmus tényleges forgalma.
„Már kevés az, hogy ott a Balaton”
Siófokon a gyengébb szezon a vállalkozások működését is érintette:
több bérlő idő előtt visszaadta az ingatlant, mások csak alacsonyabb bérleti díj mellett maradtak.
A szakértő szerint ez a balatoni üzleti modell mélyebb gondjára hívja fel a figyelmet. A főszezon rövid, ezért ha a bérleti díjakat a korábbi kiemelkedő évek forgalmához igazítják, egy visszafogottabb nyár alatt nehéz kitermelni a költségeket.
Kiss Róbert Richárd szerint a magas költségeket nem lehet következmények nélkül a vendégekre hárítani.
Ki kell mondani, hogy csökkenteni kell a bérleti díjakat, mert sok esetben ezeket csak úgy lehet kitermelni, hogy gyenge minőséget adunk aranyárban”
– fogalmazott. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Balatonnál ma is vannak kiváló vendéglátóhelyek, és a térség gasztronómiája sokat fejlődött.
A szakértő a következő egy-két évben nem robbanásszerű fellendülésre, hanem a vendégigényekhez való alkalmazkodásra számít. Az egész éves programokra és összetett szolgáltatásokra építő helyek kedvezőbb helyzetben vannak; a kizárólag a nyári vízparti forgalomból élőknek viszont új élményeket, rendezvényeket és reálisabb árakat kell kínálniuk. A balatoni vállalkozások számára ezt röviden így foglalta össze:
Már kevés az, hogy ott a Balaton.”