Noár egy tizenkét éves üggyel próbálta támadni Bayer Zsoltot, csattanós választ kapott

Bayer Zsolt részletesen reagált a Noárként is ismert politikai aktivista vádjaira, és ismertette a történteket a Magyar Nemzetben közzétett írásában.

Bayer Zsoltot támadta Noár, a publicista csattanós választ adott a vádakra Fotó: Szabolcs László

Igen, 2014-ben kaptam támogatást – 3 millió forintot, hűha! – kezdte válaszát Bayer Zsolt, aki közölte: egy magyar-lengyel kétnyelvű könyv kiadására kapott támogatást, amely a Lengyelország sorozata kiadása lett volna.

A forgatás alatt megismert lengyel műfordító – barátságot kötöttünk – sajnos többszöri és igen, évekig tartó noszogatásom ellenére sem készítette el a fordítást, a másik fordítóval való próbálkozásom is kudarcba fulladt, így végül 2020-ban a támogatás teljes összegét visszafizettem. Vagyis visszafizettem hárommillió forintot

– fogalmazott. Hozzátette:

Arról pedig nem tehetek, hogy a másik támogatás alapján megírt anyagok nem tetszenek Molnár Áronnak, nekem sem tetszenek az ő produkciói, még akkor sem, ha nálam több támogatásban részesült a NER-től.

A publicista felidézte Csukás István elismerő szavait a Tündértemető című novelláskötetére, illetve Csurka István Ady Ős kajánjáról szóló kötetéhez írt előszavát is, hozzátéve: mindkettőre büszke.

Hozzátette: „Biztos velem van a baj, de ezeknek az embereknek a véleménye, értékítélete többet jelent számomra, mint Molnár Ároné. Az pedig, hogy a nevezett „aktivista” egy tizenkét éves üggyel éppen most, a Terror Háza elé meghirdetett tüntetésünk napján áll elő, biztosan a véletlen műve.”