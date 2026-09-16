Mozgósít a jobboldal, vasárnapra tüntetést, október 23-ra pedig békemenetet szerveznek

Felhívást tett közzé a Magyar Nemzeten Bayer Zsolt, a lap publicistája, aki több jobboldali véleményformálóval közösen tiltakozik az ellen, hogy bezárták a Terror Háza Múzeumot. Emiatt most vasárnapra egy tüntetést, míg október 23-ra békemenetet hirdetnek meg a Terror Háza elé.

Mozgósít a jobboldal, vasárnapra tüntetést és október 23-ra pedig békemenetet szerveznek (Fotó: MW Archív)

„Nekünk van múltunk, gondolunk valamit a jövőnkről, van hazánk és nemzetünk, van hitünk és őrizzük az összes fontos identitásunkat. Éppen ezért a Terror Háza a miénk!” – jelentette ki írásában Bayer Zsolt, aki leszögezte: a jobboldal nem engedheti, hogy „a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak belőle”.

Nem engedjük, nem engedhetjük, már csak azért sem, mert a huszadik század két embertelen iszonyata, a nácizmus és a kommunizmus mellé hamarosan be akarjuk oda tenni a 21. század összes embertelen, lélekölő elmebaját is, a woke-tól a genderen át az LMBTQ—ig, a nemzet- és hagyomány-tagadáson át a pogány hedonizmusig és a nyugatot tönkretevő migráció pártolásig

– fogalmazott.

Ezért a szervezőkkel arra kér mindenkit, hogy most vasárnap, szeptember 20-án, 15 órakor jöjjön a Terror Háza elé demonstrálni. „Október 23-án pedig egy Békemenet keretében ugyanide várunk minden magyart, akinek fontos a haza és a jövő! Találkozzunk vasárnap!” – zárta sorait Bayer Zsolt.

A felhívás aláírói között volt még Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László is.