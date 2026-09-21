Nem adná a belvárosi köztereket a fővárosnak az V. kerület

Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros–Lipótváros polgármestere nyílt levélben kérte Bódis Kriszta országgyűlési képviselő és nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos, valamint Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter és országgyűlési képviselő segítségét. A felvetett ügyben a parlamentben a törvénymódosítás záróvitája hétfőn lesz, a szavazásra pedig kedden kerülhet sor.

Szentgyörgyvölgyi Péter a belvárosi terek ügyében fordult az országgyűlési képviselőkhöz (Fotó: Krisztian Bodis)

A belvárosi önkormányzat végezte el a fővárosi feladatokat

A vita középpontjában a Vörösmarty tér, a Podmaniczky tér, a Széchenyi István tér és a József Attila utca áll.

A törvényjavaslat szerint ezeket a közterületeket az V. kerületi vagyonkezelésből a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe adnák.

A polgármester levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezett változtatásról az előterjesztő nem kérte ki a kerületi lakosok véleményét. A polgármester ezért azt kéri az országgyűlési képviselőktől, hogy a záróvita és a szavazás során az V. kerületiek érdekeit képviseljék.

Belváros önkormányzata az elmúlt években több olyan fejlesztést és üzemeltetési feladatot is elvégzett, amelyeket álláspontja szerint a fővárosi önkormányzat nem látott el megfelelően

– emlékeztetett a városvezető. Példaként a Vörösmarty és a Podmaniczky teret említette, amelyek már felújított állapotban vannak. A Széchenyi István tér esetében szintén felújítást terveznek, a József Attila utcára pedig konkrét fejlesztési tervvel rendelkezik a kerület.

Szentgyörgyvölgyi Péter a főváros által kezelt közterületek állapotát is szóba hozta. Levelében többek között

a Jászai Mari teret,

a Nyugati teret,

a Deák teret,

az Astoriát,

a Kálvin teret,

a Fővám teret és

a Ferenciek terét

említi, amelyekkel kapcsolatban szerinte fenntartási, köztisztasági, közegészségügyi és közrendvédelmi problémák merülnek fel.

A Hild tér és a Szabadság tér is előkerült

A polgármester a levélben felidézi a Hild tér és a Szabadság tér példáját is. A Hild teret a kerület korábban teljes körűen felújította, a munkálatok 2023 szeptemberében fejeződtek be. A fejlesztés részeként egy befogadó játszóteret is kialakítottak, amelyet a megváltozott képességű és ép gyermekek egyaránt használhatnak. Szentgyörgyvölgyi Péter felidézte:

a Szabadság tér esetében szintén felmerült, hogy a főváros nem kívánja tovább ellátni az üzemeltetési feladatokat.

A leromlott állapotú játszóteret is Belváros önkormányzata újította meg 2024-ben.