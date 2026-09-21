Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
belváros

Nem adná a belvárosi köztereket a fővárosnak az V. kerület

43 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A parlament kedden szavazhat arról a törvénymódosításról, amely a Vörösmarty tér, a Podmaniczky tér, a Széchenyi István tér és a József Attila utca fővárosi vagyonkezelésbe adásáról rendelkezik. Szentgyörgyvölgyi Péter most arra kéri az V. kerület országgyűlési képviselőit, hogy a zárószavazáson a belvárosiak érdekeit képviselve akadályozzák meg a tervezett változtatást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
belvárosBódis KrisztaSzentgyörgyvölgyi PéterBelváros-LipótvárosTanács Zoltán

Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros–Lipótváros polgármestere nyílt levélben kérte Bódis Kriszta országgyűlési képviselő és nemzeti társadalompolitikai stratégiáért felelős kormánybiztos, valamint Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter és országgyűlési képviselő segítségét. A felvetett ügyben a parlamentben a törvénymódosítás záróvitája hétfőn lesz, a szavazásra pedig kedden kerülhet sor.

Szentgyörgyvölgyi Péter a belvárosi terek ügyében fordult az országgyűlési képviselőkhöz. (Fotó: Krisztian Bodis)
Szentgyörgyvölgyi Péter a belvárosi terek ügyében fordult az országgyűlési képviselőkhöz (Fotó: Krisztian Bodis)

A belvárosi önkormányzat végezte el a fővárosi feladatokat

A vita középpontjában a Vörösmarty tér, a Podmaniczky tér, a Széchenyi István tér és a József Attila utca áll.

A törvényjavaslat szerint ezeket a közterületeket az V. kerületi vagyonkezelésből a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe adnák.

A polgármester levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy a tervezett változtatásról az előterjesztő nem kérte ki a kerületi lakosok véleményét. A polgármester ezért azt kéri az országgyűlési képviselőktől, hogy a záróvita és a szavazás során az V. kerületiek érdekeit képviseljék.

Belváros önkormányzata az elmúlt években több olyan fejlesztést és üzemeltetési feladatot is elvégzett, amelyeket álláspontja szerint a fővárosi önkormányzat nem látott el megfelelően

– emlékeztetett a városvezető. Példaként a Vörösmarty és a Podmaniczky teret említette, amelyek már felújított állapotban vannak. A Széchenyi István tér esetében szintén felújítást terveznek, a József Attila utcára pedig konkrét fejlesztési tervvel rendelkezik a kerület.

Szentgyörgyvölgyi Péter a főváros által kezelt közterületek állapotát is szóba hozta. Levelében többek között

  • a Jászai Mari teret,
  • a Nyugati teret,
  • a Deák teret,
  • az Astoriát,
  • a Kálvin teret,
  • a Fővám teret és
  • a Ferenciek terét

említi, amelyekkel kapcsolatban szerinte fenntartási, köztisztasági, közegészségügyi és közrendvédelmi problémák merülnek fel.

A Hild tér és a Szabadság tér is előkerült

A polgármester a levélben felidézi a Hild tér és a Szabadság tér példáját is. A Hild teret a kerület korábban teljes körűen felújította, a munkálatok 2023 szeptemberében fejeződtek be. A fejlesztés részeként egy befogadó játszóteret is kialakítottak, amelyet a megváltozott képességű és ép gyermekek egyaránt használhatnak. Szentgyörgyvölgyi Péter felidézte:

a Szabadság tér esetében szintén felmerült, hogy a főváros nem kívánja tovább ellátni az üzemeltetési feladatokat.

A leromlott állapotú játszóteret is Belváros önkormányzata újította meg 2024-ben.

A levél kitér a pesti alsó rakpart lezárására is. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint az intézkedés közlekedési terhelést okoz a kerület kisebb utcáiban, emellett pedig az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon kialakult helyzet közrendvédelmi és köztisztasági problémákat is eredményezett.

A polgármester szerint mindez azért is fontos kérdés, mert a főváros pénzügyi helyzetével kapcsolatban a főpolgármester maga is többször beszélt nehézségekről. Szentgyörgyvölgyi Péter ezért azt is kérdésesnek tartja, hogy

a fővárosi önkormányzat milyen forrásból biztosítaná az átvett területek megfelelő üzemeltetését és fejlesztését.

A polgármester végül azt kéri, hogy a kerület önkormányzata számára biztosítsák azokat a jogi, pénzügyi és egyéb eszközöket, amelyekkel továbbra is képviselheti a kerület lakóinak érdekeit és gondoskodhat a történelmi Belváros építészeti örökségéről.

Szentgyörgyvölgyi Péter levelében arra kérte Bódis Krisztát és Tanács Zoltánt, hogy a törvénymódosítás záró vitája és szavazása során működjenek együtt a kerületiekkel, és szakmai szempontok alapján képviseljék az V. kerület lakosságának érdekeit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!