Hétfő reggel 8 órakor elkezdődött a Független Benzinkutak Szövetségének egyhetes demonstrációja az Országház előtt – számolt be róla a Világgazdaság.

Vészharangot kongatnak a kis benzinkutak: a túlélésük a tét. Fotó: Shutterstock

Az FBSZ szerint a magyar üzemanyagpiac szabályozása már évek óta rendkívül nehéz helyzetbe hozza a független szolgáltatókat.

A szervezet közleményében azt írta, négy éve próbálják felhívni a figyelmet a problémákra, érdemi megoldás azonban szerintük nem született.

A csőd szélén lehetnek a független benzinkutak

A szövetség úgy véli, rövid távú politikai szempontok miatt nem szabad veszélybe sodorni egy teljes kis- és középvállalkozói szektor fennmaradását.

A benzinkutasok elfogadhatatlannak tartják, hogy miközben egy részben állami tulajdonú olajvállalat a gázolajválság idején rekordnyereséget érhetett el, számos független kiskereskedő a csőd szélére került.

Az FBSZ ezért arra vár választ a kormánytól, hogy a magyar üzemanyagpiac monopolizálására törekszik-e, vagy valódi és tisztességes versenyt kíván biztosítani.

Nem tüntetésnek, hanem „pultozásnak” nevezik

A Világgazdaságnak az egyik résztvevő azt mondta, az egyhetes akciót nem hagyományos tüntetésnek, hanem „pultozásnak” szánják. A Kossuth téren bemutatják a családi kisbenzinkutak helyzetét, a piaci erőfölénnyel való visszaélés általuk tapasztalt példáit, valamint a magyar kkv-szektor nehézségeit.

A résztvevők azt szeretnék, ha a kormány nem kizárólag a Mollal egyeztetne az ágazat jövőjéről, hanem a független szolgáltatókat is bevonná a szakmai párbeszédbe.

Az FBSZ szerint a családi vállalkozások fontos szerepet töltenek be a munkahelyek megőrzésében, a helyi közösségek kiszolgálásában és a családok megélhetésének biztosításában.

A szervezet közölte, nem kiváltságokat kér, hanem kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyfeltételeket és érdemi szakmai egyeztetést. A Kossuth téri fórumra a döntéshozókat és az érdeklődő állampolgárokat is várják.