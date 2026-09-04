Több száz magyar benzinkút működése kerülhet veszélybe, nyílt levelet írtak a miniszterelnöknek

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levelében hívta fel a figyelmet arra, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy kormányzati beavatkozás nélkül több száz vállalkozás jövője kerülhet veszélybe.
Több száz magyar benzinkút működése kerülhet veszélybe az üzemanyagpiac válsága miatt
A szervezet hangsúlyozta, hogy
nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik. Kiszámítható üzemanyag-ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket szeretnének.
Az FBSZ kezdeményezi az üzemanyag-kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását is. Emellett a Mol nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát is szükségesnek tartják.
A szövetség szerint az is időszerű, hogy független és átlátható vizsgálat tárja fel, miként befolyásolja a piac működését a magyar állam és a Mol több évtizedes gazdasági, szabályozási és stratégiai kapcsolatrendszere.
A stratégiai készleteket is megvizsgálnák
Az FBSZ szerint a stratégiai készleteken belül azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen arányban áll rendelkezésre kőolaj és késztermék, különösen benzin és dízel.
A szervezet arra is választ vár, hogy egy súlyos finomítói vagy logisztikai havária esetén milyen gyorsan és milyen mennyiségben lenne ténylegesen felhasználható üzemanyag az országban.
A szövetség ezért azonnali szakmai egyeztetést kezdeményez a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag-kiskereskedők képviselőinek részvételével. Szerintük olyan intézkedési tervre van szükség, amely egyszerre biztosítja a kiszámítható ellátást és az egyenlő piaci verseny feltételeit.
Az FBSZ szerint nemcsak több száz magyar tulajdonú, vidéki családi vállalkozás jövője forog kockán, hanem a valódi piaci verseny fennmaradása és Magyarország hosszú távú üzemanyag-ellátásbiztonsága is – idézte a szervezetet az MTI.