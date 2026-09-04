Több száz magyar benzinkút működése kerülhet veszélybe, nyílt levelet írtak a miniszterelnöknek

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levelében hívta fel a figyelmet arra, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy kormányzati beavatkozás nélkül több száz vállalkozás jövője kerülhet veszélybe.

A Független Benzinkutak Szövetsége szerint több száz magyar tulajdonú töltőállomás működése kerülhet veszélybe (illusztráció) Fotó: 123RF

Több száz magyar benzinkút működése kerülhet veszélybe az üzemanyagpiac válsága miatt

A szervezet hangsúlyozta, hogy

nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik. Kiszámítható üzemanyag-ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket szeretnének.

Az FBSZ kezdeményezi az üzemanyag-kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását is. Emellett a Mol nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát is szükségesnek tartják.

A szövetség szerint az is időszerű, hogy független és átlátható vizsgálat tárja fel, miként befolyásolja a piac működését a magyar állam és a Mol több évtizedes gazdasági, szabályozási és stratégiai kapcsolatrendszere.