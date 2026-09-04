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üzemanyag

Több száz magyar benzinkút működése kerülhet veszélybe, nyílt levelet írtak a miniszterelnöknek

36 perce
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A Független Benzinkutak Szövetsége szerint súlyosan romlottak a független töltőállomások működési feltételei, ezért azonnali kormányzati beavatkozást sürgetnek. A szervezet szerint az üzemanyagpiac jelenlegi helyzete 600-700, jellemzően vidéki és magyar tulajdonú családi vállalkozás működését sodorhatja veszélybe.
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üzemanyagFüggetlen Benzinkutak SzövetségebenzinMagyar Péter

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levelében hívta fel a figyelmet arra, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy kormányzati beavatkozás nélkül több száz vállalkozás jövője kerülhet veszélybe.

A Független Benzinkutak Szövetsége szerint több száz magyar tulajdonú töltőállomás működése kerülhet veszélybe (illusztráció) Fotó: 123RF
A Független Benzinkutak Szövetsége szerint több száz magyar tulajdonú töltőállomás működése kerülhet veszélybe (illusztráció) Fotó: 123RF

Több száz magyar benzinkút működése kerülhet veszélybe az üzemanyagpiac válsága miatt

A szervezet hangsúlyozta, hogy 

nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik. Kiszámítható üzemanyag-ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket szeretnének.

Az FBSZ kezdeményezi az üzemanyag-kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását is. Emellett a Mol nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát is szükségesnek tartják.

A szövetség szerint az is időszerű, hogy független és átlátható vizsgálat tárja fel, miként befolyásolja a piac működését a magyar állam és a Mol több évtizedes gazdasági, szabályozási és stratégiai kapcsolatrendszere.

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A stratégiai készleteket is megvizsgálnák

Az FBSZ szerint a stratégiai készleteken belül azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen arányban áll rendelkezésre kőolaj és késztermék, különösen benzin és dízel.

A szervezet arra is választ vár, hogy egy súlyos finomítói vagy logisztikai havária esetén milyen gyorsan és milyen mennyiségben lenne ténylegesen felhasználható üzemanyag az országban.

A szövetség ezért azonnali szakmai egyeztetést kezdeményez a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag-kiskereskedők képviselőinek részvételével. Szerintük olyan intézkedési tervre van szükség, amely egyszerre biztosítja a kiszámítható ellátást és az egyenlő piaci verseny feltételeit.

Az FBSZ szerint nemcsak több száz magyar tulajdonú, vidéki családi vállalkozás jövője forog kockán, hanem a valódi piaci verseny fennmaradása és Magyarország hosszú távú üzemanyag-ellátásbiztonsága is – idézte a szervezetet az MTI. 

 

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