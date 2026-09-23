A Kossuth térre vonulnak a független benzinkutasok

Négy napos rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) – jelentette be közösségi oldalán a szervezet. A szeptember 28. és október 1. között tervezett fórumon a független benzinkutak és a magyar kisvállalkozások helyzetéről, valamint az üzemanyagpiacot érintő problémákról szeretnének egyeztetni.

Négy napos rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre a Független Benzinkutak Szövetsége (Fotó: Mediaworks)

Az FBSZ szerint a magyar üzemanyagpiacon kialakított szabályozási környezet az elmúlt négy évben rendkívül nehéz helyzetbe hozta a független üzemanyag-szolgáltatókat. A szövetség kifogásolja, hogy miközben a részben állami olajvállalat a dízelválság miatt rekordnyereséget ér el, a független kiskereskedők közül többen nehéz helyzetbe kerültek.

Rövidtávú propaganda szempontok érdekében nem lehet egy teljes kkv szektor fennmaradását kockáztatni. Elfogadhatatlan, hogy miközben a részben állami olajvállalat a diesel válság miatt rekord nyereséget tesz el, a független kiskereskedőket csődbe taszítják

– fogalmaztak, hozzátéve: választ várnak arra, milyen eszközökkel akarja biztosítani a kormány a valódi, tisztességes versenyt, vagy inkább a szektor monopolizálására törekszik.

A szervezet közlése szerint a rendezvény célja, hogy bemutassa a független, családi kisvállalkozások helyzetét, és felhívja a figyelmet a kis- és középvállalkozások gazdaságban betöltött szerepére. Az FBSZ a kormánytól többek között tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet vár.

A négy nap alatt a szövetség közlése szerint miniszteri vezetőkkel, közlekedőkkel, vállalkozókkal és állampolgárokkal is kötetlenül beszélgetnének, és megoldásokat keresnének a magyar kkv-kat érintő problémákra.

A szervezet arra kéri az érdeklődőket, hogy keressék fel a Kossuth téren felállított sátrukat.